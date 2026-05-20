Lotyšsko přesouvá vojáky na hranici, vzlétly stíhačky NATO
20. 5. 2026
Lotyšské ozbrojené síly v úterý varovaly před možným nebezpečím v vzdušném prostoru země. Podle armády byly zvláště postiženy oblasti Krāslava, Preiļi, Ludza a Rēzekne ve východním Lotyšsku. Kromě toho bylo vydáno varování i pro oblast Madona. To se zřejmě týká dronů.
Po několika hodinách varování skončilo. "Možné nebezpečí" je pryč, oznámila armáda. Ozbrojené síly upozornily, že incidenty tohoto druhu by se mohly opakovat během ruské války agrese proti Ukrajině. Je možné, že cizí drony vstoupí do lotyšského vzdušného prostoru.
Podle armády byly nad baltskými státy aktivovány stíhací letouny NATO pro sledování vzdušného prostoru. Spolu s partnery z aliance je vzdušný prostor neustále monitorován, aby bylo možné okamžitě reagovat na možnou hrozbu. Současně Lotyšsko přesunulo další jednotky na posílení protivzdušné obrany k východní hranici.
Sdělení obyvatelstvu znělo: "Hledejte úkryt uvnitř, zavřete okna a dveře." Občané by měli dodržovat princip "dvou stěn" během alarmu, tedy zajistit, aby byli v místnosti oddělené od venkovního prostoru alespoň dvěma stěnami. Kdokoli, kdo si všimne nízko letícího, podezřelého nebo nebezpečného objektu, by se k němu neměl přibližovat a volat záchranné složky. Kromě toho úřady požádaly, aby fotografie a videa možné události nebyly šířeny na sociálních sítích, ale byly předány bezpečnostním složkám.
Lotyšská ministryně zahraničí Baiba Braže také odmítla ruská tvrzení o údajných přípravách na útoky drony na Rusko z lotyšského území.
Ministerstvo zahraničí v Kyjevě také obvinilo Rusko ze šíření "nejnovější série nepravd". "Ukrajina nevyužívá území ani vzdušný prostor Lotyšska ve svých operacích proti Rusku a nemá v úmyslu tak učinit," uvedl mluvčí ministerstva Heorhij Tychyj na online platformě X.
Dron sestřelen nad Estonskem
Nad Estonskem sestřelil stíhací letoun NATO dron, který byl zřejmě ukrajinského původu, jak řekl ministr obrany Hanno Pevkur zpravodajskému portálu "Delfi".
Ukrajina odolává ruské invazi více než čtyři roky. Ve válce s drony představují letouny, které jsou odraženy elektronickými prostředky, také nebezpečí pro sousední země. Při nedávných ukrajinských útocích opakovaně vnikly do vzdušného prostoru baltských států elektronicky rušené drony a některé havarovaly.
