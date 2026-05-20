SAE tvrdí, že drony útočící na jadernou elektrárnu pocházely z Iráku
20. 5. 2026
čas čtení
1 minuta
Spojené arabské emiráty v úterý uvedly, že drony, které minulý týden zaútočily na jejich jadernou elektrárnu, pocházely z Iráku – odkud Íránem podporované skupiny od začátku války na Blízkém východě provedly několik útoků.
V neděli dron narazil do elektrického generátoru poblíž jediné jaderné elektrárny arabského světa v Barace v emirátu Abú Zabí, což způsobilo požár, ale nezpůsobilo žádná zranění ani únik radiace. Dva další drony byly zničeny.
Baraka se nachází blízko saúdské hranice a Kataru a útok vyvolal obavy z následků v celém Perském zálivu.
"V rámci probíhajícího vyšetřování zjevného útoku na jadernou elektrárnu Baraka dne 17. května 2026 technické sledování a monitorování potvrdilo, že tři drony... všechny pocházejí z iráckého území," uvedlo ministerstvo obrany.
Írán útočí na SAE a další země Perského zálivu od doby, kdy USA a Izrael zahájily útoky na zemi 28. února, zejména s cílem zaměřit se na energetickou a ekonomickou infrastrukturu.
Ale jaderné zařízení bylo až do neděle mimo seznam očekávaných cílů.
Jaderná elektrárna Baraka je největším zdrojem elektřiny v zemi a vyrábí přibližně čtvrtinu energie.
Místo bylo v hledáčku Íránu. V březnu íránská média zveřejnila seznam elektráren jako potenciálních cílů, včetně Baraky.
Zdroj v angličtině: ZDE
272
Diskuse