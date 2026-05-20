Vědci podpořili jeden protein. Stárnoucí myši zesílily a byly zdravější
20. 5. 2026
Stárnutí je často doprovázeno stálým, nízkoúrovňovým zánětem, který postupně poškozuje tkáně a oslabuje tělo.
Tyto změny související s věkem a jsou známé jako imunosenescence. Vedou ke snížení imunitní odolnosti a zvýšené náchylnosti k chronickým zánětlivým onemocněním souvisejícím s věkem.
S přibývajícím věkem přirozeně klesají hladiny proteinu tristetraprolin (TTP), zejména v imunitních buňkách. Zmíněný protein vázající RNA pomáhá kontrolovat zánět tím, že rozkládá zánětlivé signály dříve, než se mohou nahromadit.
Pokles hladiny TTP může umožnit, aby se zánět rozšířil po celém těle.
Aby se zjistilo, zda obnova TTP může zlepšit zdravotní problémy související se stárnutím, výzkumný tým geneticky upravil skupinu starších myší tak, aby protein zůstal stabilní. Jejich zjištění byla publikována v lednovém čísle časopisu Aging and Illness z roku 2026.
Myši ve studii byly staré 22 měsíců, což je u myší považováno za starší. Výzkumníci je hodnotili pomocí několika měřítek, včetně síly úchopu, rychlosti chůze, výdrže na běžeckém pásu a celkové úrovně energie.
Samci myší se zvýšenou hladinou TTP vykazovali významně nižší skóre křehkosti než neléčené myši. Samice myší také vykazovaly zlepšení, i když změny byly menší.
Tým nyní plánuje další studie zaměřené na to, zda by TTP mohlo také pomoci snížit neurozáněty spojené se stárnutím, jako je demence a Alzheimerova choroba.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse