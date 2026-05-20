Trump údajně zastavil plánovaný útok na Írán
20. 5. 2026
Americký prezident Donald Trump říká, že se prozatím zdržuje útoku na Írán, který měl být údajně plánován na úterý. Zrušil jej kvůli "vážným jednáním", která právě probíhají s cílem ukončit válku, uvedl prezident v pondělí večer (místního času) v Bílém domě poté, co rozhodnutí oznámil na sociálních sítích. "Zdá se, že je velmi pravděpodobné, že najdou řešení. Pokud to dokážeme bez bombardování na popel, byl bych velmi spokojený," řekl Trump.
Proto nařídil ministru obrany Peteu Hegsethovi a dalším americkým vojenským představitelům, aby předchozí plány pozastavili a nezahájili velký útok na Írán, dokud nebude dosaženo "přijatelné dohody".
"Saúdská Arábie, Katar, Spojené arabské emiráty a někteří další se mě zeptali, zda bychom mohli rozhodnutí odložit o tři dny, což je krátká doba," řekl Trump později ve Washingtonu. Mluvil o velmi pozitivním vývoji. Den předtím republikán varoval na Truth Social: "Čas pro Írán běží a měli by jednat RYCHLE, jinak z nich nic nezůstane."
Podle Wall Street Journal však několik zástupců států Perského zálivu, které Trump uvedl, uvedlo, že nebyli informováni o údajném plánu útoku na Írán, který zmínil americký prezident.
Trump týdny hrozil, že příměří dosažené v polovině dubna může skončit, pokud Írán nedosáhne dohody. Opakovaně zmiňoval změny podmínek pro dohodu.
Trump označil současnou pauzu v jednáních za "velmi pozitivní vývoj", ale přiznal, že v minulosti byly situace, kdy se zdálo, že dohoda je blízko, aniž by byla dosažena. "Ale tentokrát je to trochu jiné," řekl.
Írán předkládá nové návrhy
Teherán tvrdí, že na nejnovější americký tlak reagoval svými vlastními novými návrhy prostřednictvím prostředníka Pákistánu, řekl mluvčí ministerstva zahraničí Ismail Baghai novinářům. Podle informací z Wall Street Journal Teherán nabídl postupné otevírání Hormuzského průlivu, který je důležitý pro globální obchod s ropou a plynem. Současně však zůstávaly otevřené kritické otázky ohledně kontroverzní otázky íránského jaderného programu.
Podle Baghaie USA již dříve předložily odpovědi na předchozí íránský návrh. Trump to veřejně odmítl jako "hloupý návrh". Podle íránské tiskové agentury Fars měly USA nedávno znovu jasně dát najevo, že nepřátelství ukončí pouze v dlouhodobém horizontu, pokud dosáhnou určitých výsledků jednání. Pro Írán je však ukončení nepřátelství – zejména izraelské ofenzívy v Libanonu – předpokladem pro další jednání.
Berlín a Ankara spoléhají na diplomatické řešení
Navzdory Trumpovým nejnovějším hrozbám Německo a Turecko nadále spoléhají na diplomatický kompromis. Vojenskými prostředky se situace neřeší, řekl ministr zahraničí Johann Wadephul (CDU) na setkání se svým tureckým protějškem Hakanem Fidanem v Berlíně. Pokud je Írán ochoten vzdát se svého programu jaderného obohacování, "máme základ pro vedení jednání".
Fidan uvedl, že je "v zájmu celého světa vyřešit přední krize diplomatickými kanály co nejrychleji". Pokračování války by mělo zásadní politické a ekonomické důsledky, varoval. Wadephul s ohledem na Washington a Teherán uvedl, že jednání nejsou mrtvá, ale budou pokračovat. Íránská reakce na nejnovější americký návrh musí nyní být pečlivě prozkoumána americkou vládou.
