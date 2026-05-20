Putin může po volbách oznámit mobilizaci
20. 5. 2026
Vladimir Putin může zvážit scénář oznámení mobilizace po volbách do Státní dumy Ruské federace. Uvedl to zástupce vedoucího kanceláře prezidenta Ukrajiny brigádní generál Pavlo Palisa.
Podle něj ruská rétorika o ukončení války odporuje skutečným akcím na frontě, zejména nejnovějším masivním útokům na území Ukrajiny. Palisa připomněl, že prohlášení ruského vedení často neodpovídají skutečným vojenským krokům, takže úmysly Kremlu by měly být posuzovány činy, nikoli slovy.
Také naznačil, že informace o pravděpodobném konci války mohou být pokusem otestovat reakci ruské společnosti a připravit ji na různé scénáře, včetně možného omezení nebo transformace takzvané "speciální vojenské operace".
Samostatně Palisa upozornil na předvolební kontext v Rusku a poznamenal, že po volbách do Státní dumy může volební kampaň Kremlu sloužit jako informační ospravedlnění pro další rozhodnutí, zejména pravděpodobnou všeobecnou mobilizaci.
"Velmi pravděpodobně. Nevylučujeme možný vývoj takových událostí... Budeme reagovat podle toho," dodal Palisa.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
