Zatímco WHO bije na poplach kvůli ebole v Konžské demokratické republice, jak se lze poučit z předchozích epidemií?
20. 5. 2026
Konflikty, nedůvěra a opožděné odhalení by mohly zkomplikovat reakci na nouzovou situaci způsobenou variantou Bundibugyo
Být v blízkosti centra epidemie eboly znamená zvyknout si na zápach chlóru. V nemocnicích a vládních budovách se jím postřikují povrchy a ruce se umývají v 0,05% roztoku, který dokáže virus zabít za 60 sekund.
Na letištích a hraničních přechodech se teplota měří pomocí ručních infračervených teploměrů. Jakýkoli náznak horečky znemožňuje průchod. Týmy pro sledování kontaktů křižují venkov.
V letech 2018 až 2020 bylo město Butembo v provincii Severní Kivu v Demokratické republice Kongo dějištěm největšího ohniska eboly, jaké tato země kdy zažila. Složitost krize se neomezovala pouze na zkázu způsobenou samotným virem – byla umocněna sociálními, politickými a ekonomickými tlaky v oblasti uprostřed konfliktu.
Zatímco se globální zdravotnické úřady potýkají s novou závažnou epidemií eboly v DRK, která šokovala Světovou zdravotnickou organizaci svou rychlostí a rozsahem, vyvstává otázka, jaké poučení bylo vyvozeno z předchozích epidemií?
Ebola, na rozdíl od covidu, není nijak zvlášť účinný virus. Jelikož se nepřenáší vzduchem, k šíření vyžaduje fyzický kontakt s tělními tekutinami, včetně krve a zvratků. To z něj činí obzvláště rizikový pro zdravotnické pracovníky, kteří potřebují osobní ochranné prostředky (OOP) zakrývající celé tělo a přísné dezinfekční postupy.
Sociální zvyklosti, včetně fyzického kontaktu s mrtvými a umírajícími v chudých venkovských komunitách, urychlily šíření ve východní provincii Kivu a v provincii Ituri.
Druhým kritickým faktorem, který před šesti lety bránil reakci, byla historie politického napětí mezi vládou v Kinšase a etnickou skupinou Nande ve východním Kivu uprostřed povstání. Vypuknutí epidemie během voleb zneužili cynici, kteří buď naznačovali, že ebola neexistuje, nebo že ji přinesli cizinci.
To zase vedlo k ozbrojeným útokům, z nichž některé byly smrtelné, na zdravotníky a kliniky pro léčbu eboly.
Zatímco během té epidemie byl k dispozici nový očkovací program, pro současný kmen epidemie v Ituri, který je způsoben variantou eboly zvanou Bundibugyo, žádná vakcína neexistuje. Jedná se o nejméně známou ze tří forem této nemoci a dosud způsobila pouze dvě epidemie – v letech 2007 a 2012 –, při nichž zemřelo asi 30 % nakažených.
Dalším důvodem k obavám v souvislosti se současnou epidemií je domněnka, že některé případy mohly být v počáteční fázi přehlédnuty, což potenciálně umožnilo nepoznaný přenos.
Jedním z klíčových rozdílů oproti předchozím velkým ohniskům v západní a střední Africe je rychlost, s jakou tentokrát WHO vyhlásila stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu (PHEIC).
V roce 2018 byla WHO ostře kritizována za to, že s vyhlášením PHEIC, definovaného jako „mimořádná událost, která může představovat riziko pro veřejné zdraví v jiných zemích prostřednictvím mezinárodního šíření nemoci a může vyžadovat mezinárodně koordinovanou reakci“, otálela čtyři měsíce.
V případě současné epidemie byl stav PHEIC vyhlášen do 48 hodin a šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že jeho obavy byly tak velké, že se rozhodl jednat bez zasedání nouzového výboru.
Navzdory tomu Daniela Manno, klinická epidemioložka z London School of Hygiene and Tropical Medicine, varovala, že současná epidemie v Ituri sdílí některé z komplikujících prvků epidemie z let 2018 až 2020.
„Za prvé, počet podezřelých případů nahlášených před potvrzením naznačuje, že k přenosu mohlo docházet již několik týdnů předtím, než byla epidemie formálně uznána,“ uvedla.
„Zadruhé, k epidemii dochází v regionu postiženém nejistotou, vysídlením obyvatelstva a vysokou mobilitou obyvatel, což vše může komplikovat dohled, sledování kontaktů a poskytování zdravotní péče.
„Předchozí epidemie eboly, která postihla provincie Severní Kivu a Ituri v letech 2018 až 2020, trvala téměř dva roky, přičemž nejistota a nedůvěra komunity opakovaně narušovaly sledování kontaktů, očkování a reakční opatření.
„Navíc se nyní předpokládá, že epidemii způsobuje virus Bundibugyo, vzácný virus způsobující ebolu, pro který v současné době neexistují žádné schválené vakcíny ani specificky schválené léčebné postupy. Neexistují ani žádné vakcíny v pokročilé fázi klinického vývoje, které by bylo možné během epidemie okamžitě nasadit.
Je však důležité zdůraznit, že Konžská demokratická republika má rozsáhlé zkušenosti s reakcí na epidemie eboly a její kapacita pro reakci na epidemie je dnes výrazně silnější než před deseti lety.“
Anne Cori, docentka modelování infekčních nemocí na Imperial College London, uvedla, že šíření nemoci přes mezinárodní hranice pravděpodobně ovlivnilo rychlé vyhlášení mezinárodní mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví.
„PHEIC je oficiální prohlášení vydané WHO v rámci mezinárodních zdravotních předpisů, které uznává mezinárodní povahu ohrožení veřejného zdraví. Jeho cílem je pomoci mobilizovat pozornost a zdroje a koordinovat reakci na mezinárodní úrovni.
„Poslední PHEIC v souvislosti s ohniskem eboly byl vyhlášen v červenci 2019 během epidemie eboly v letech 2018 až 2020 v provincii Severní Kivu v Konžské demokratické republice. V té době byl PHEIC vyhlášen rok po vypuknutí epidemie poté, co se virus rozšířil do městské oblasti Gomy a hrozilo jeho mezinárodní šíření do sousední Rwandy.
„Současná epidemie již zahrnuje potvrzené případy jak v Demokratické republice Kongo, tak v Ugandě, což pravděpodobně ovlivnilo vyhlášení PHEIC, protože jeho zaměření je skutečně na mezinárodní povahu hrozby.“
