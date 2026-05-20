Rusko do roku 2030 školí milion dronových operátorů a již pracuje i s dětmi. Proč?
20. 5. 2026
Cílem Vladimira Putina bylo, je a bude – a není vidět, že by se to změnilo – obnovit ruské impérium a zatlačit NATO zpět na hranice z roku 1997. Ukrajina je nyní hlavním cílem, ale ne konečným. A problém je, že Evropa to stále nechce přiznat. To není teoretická hrozba. To je skutečné nebezpečí.
Putin je válka. Pokračování války. Rozšíření války. Válka se stala kyslíkem tohoto režimu, páteří ruské společnosti. Od samého vrcholu moci až po mateřskou školu – válka, válka, válka, válka.
Stačí se podívat na ruský rozpočet. Podívejte se na každé rozhodnutí vlády. Plánují vyškolit do roku 2030 milion operátorů dronů. Již pracují s dětmi ve druhé a třetí třídě školy. Zkuste hádat proč.
Volba je velmi jednoduchá. Všechno je jako v šachu: buď černé, nebo bílé. Ale na rozdíl od šachu zde není remíza.
Buď vyhrajete vy, nebo vyhraje Putin.
Zdroj v ruštině: ZDE
