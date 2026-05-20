Bělorusko oznamuje zahájení cvičení k bojovému použití jaderných zbraní

20. 5. 2026

18. května začalo Ministerstvo obrany Běloruska ve spolupráci s ruskou stranou výcvik armády k doručení jaderných zbraní a jejich přípravě k použití.

Výcvik byl oznámen s cílem "zvýšit připravenost ozbrojených sil k použití moderních zbraní, zejména speciální munice," uvedlo běloruské ministerstvo.

Cílem je zlepšit úroveň výcviku personálu, zkontrolovat připravenost zbraní, vojenského a speciálního vybavení k plnění úkolů a také organizovat "bojové nasazení z neplánovaných oblastí".

Vojenské jednotky raketových sil a letectva se účastní cvičení, dodalo Ministerstvo obrany Běloruska.

"Hlavní součástí této akce bude kontrola připravenosti k provádění bojových misí z nepřipravených oblastí po celé Běloruské republice. Hlavní důraz bude kladen na řešení otázek nenápadnosti, pohybu na dlouhé vzdálenosti a provádění výpočtů pro použití sil a prostředků," uvedlo ministerstvo.

Ministerstvo obrany také zdůraznilo, že výcvik je plánovanou akcí a není zaměřen "proti třetím zemím".

Zdroj v běloruštině: ZDE

