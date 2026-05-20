Bělorusko oznamuje zahájení cvičení k bojovému použití jaderných zbraní

Rusko uprostřed dronové války spustilo jaderné manévry
20. 5. 2026Zatímco ruské a ukrajinské síly provádějí nové přeshraniční letecké útoky, Moskva zahájila celostátní jaderná cvičení, píše Shakeel Sobhan.
20. 5. 2026
Výcvik byl oznámen s cílem "zvýšit připravenost ozbrojených sil k použití moderních zbraní, zejména speciální munice," uvedlo běloruské ministerstvo.
Cílem je zlepšit úroveň výcviku personálu, zkontrolovat připravenost zbraní, vojenského a speciálního vybavení k plnění úkolů a také organizovat "bojové nasazení z neplánovaných oblastí".
Vojenské jednotky raketových sil a letectva se účastní cvičení, dodalo Ministerstvo obrany Běloruska.
"Hlavní součástí této akce bude kontrola připravenosti k provádění bojových misí z nepřipravených oblastí po celé Běloruské republice. Hlavní důraz bude kladen na řešení otázek nenápadnosti, pohybu na dlouhé vzdálenosti a provádění výpočtů pro použití sil a prostředků," uvedlo ministerstvo.
Ministerstvo obrany také zdůraznilo, že výcvik je plánovanou akcí a není zaměřen "proti třetím zemím".
Zdroj v běloruštině: ZDE
Diskuse