Po Orbánově rezignaci se EU rozhodla změnit lhůtu prodlužování sankcí vůči Rusku
20. 5. 2026
Nyní je musí jednomyslně obnovovat každých šest měsíců. Ale minulý týden, během uzavřených jednání v rámci příprav summitu lídrů EU, byla oznámena myšlenka prodloužení tohoto období na rok, uvedlo pět diplomatů a představitelů EU obeznámených s diskusemi. Lídři zemí bloku jsou připraveni o ní diskutovat na setkání v polovině června.
Přechod k každoročnímu prodloužení restriktivních opatření posílí politickou a právní legitimitu sankčního režimu. Orbán opakovaně hrozil vetem jak prodloužení sankcí, tak dalších rozhodnutí, což rozzuřilo kolegy a vedlo k vyjednávání o ústupcích pro něj i Rusko.
Neprodloužení sankcí by znamenalo zrušení všech balíčků a omezení, které EU přijala v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu a pokračování agresívní války, která trvá už pět let.
Několik severských diplomatů minulý týden otevřelo otázku roční lhůty, která bude projednávána před summitem tento týden, řekli tři diplomaté Politicu.
Podle dvou z nich jsou plánována další opatření, kterým Orbán již nebude schopen zabránit. Zejména ještě před červnovým summitem může být přijat "minibalíček" sankcí proti ruské stínové flotile. Může také zahrnovat opatření proti vojenskému průmyslu, dodal třetí zdroj.
Ačkoliv Orbána někdy podporoval slovenský premiér Robert Fico a nedávno nový český premiér Andrej Babiš, Brusel doufá, že bez bývalého maďarského vůdce budou vstřícnější.
