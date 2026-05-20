Ukrajinské síly vyhnaly Rusy ze Stěpnohirsku v Záporožské oblasti
20. 5. 2026
V důsledku bojů v obtížných městských podmínkách byly síly ruských okupantů vyhnány z opevněných pozic a hlavní lokality ve Stěpnohirsku se dostaly pod kontrolu bezpečnostních a obranných sil Ukrajiny.
Na techniku, kterou speciální jednotky GUR používaly k útoku na pozice okupantů, se pokusil zaútočit ruský FPV-Ždun, ale byl zlikvidován.
V současné době bojovníci pokračují v čištění vesnice.
„Útok byl proveden koordinovaně, s využitím leteckého průzkumu a přesné palby. Každý dům byl zkontrolován, zda se v něm nenacházejí „překvapení“ a zbytky živé síly okupanta. Nevylučujeme, že se nepřítel bude i nadále pokoušet o vstup do obce, ale jsme na to připraveni,“ uvedl velitel „Artanu“ Viktor Torkotjuk.
Vedoucí vojenské správy osady Iryna Kondratjuk v komentáři pro „Suspilnyj“ uvedla, že v osadě, která je neustále pod ruským ostřelováním, stále žije 28 lidí. S některými z nich v současné době není žádný kontakt.
„Ve Stěpnohirsku je zničeno 90 % domů, zejména těch vícepodlažních. Můžeme říci, že neexistují,“ řekla.
