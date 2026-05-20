Robert Reich: Sbohem a děkujeme, Stephene Colberte
20. 5. 2026
Video: Stephen Colbert vás provází vynikajícím historickým divadlem El Sullivan Theater v New Yorku, který byl léta dějištěm vysílání Colbertova každodenního pořadu Late Show a který byl průběžně pečlivě restaurován. Nyní zřejmě přijde vniveč
Tento kritik Donalda Trumpa a satirik byl zároveň jedním z nejrozmyslnějších, nejzábavnějších a skutečně slušných lidí v televizi, píše Robert Reich
Přátelé,
poslední díl pořadu Stephena Colberta se vysílá tento čtvrtek večer.
Stanice CBS odmítla prodloužit mu smlouvu a vy přesně víte proč: vysmíval se Trumpovi a kritizoval ho.
CBS tvrdí, že „The Late Show“ končí, protože pořad stál CBS asi 40 milionů dolarů ročně. To je naprostá blbost. Colbert umožnil CBS účtovat vyšší poplatky místním pobočkám, protože přilákal miliony diváků k jejich zpravodajským pořadům v 23:00 v očekávání jeho „The Late Show“, která se vysílala hned poté. Pořad byl také propagační zlatou žílou pro CBS, jejíž hvězdy seriálů Colbert často interviewoval. Není divu, že CBS byla „v horečce“, aby Colberta před pouhými třemi lety upoutala novou smlouvou.
Co se skutečně stalo, nemůže být jasnější. Führer Trump byl rozzuřený Colbertovým posměchem a veřejně vyzval CBS, aby ho zrušila (nebo „ho hned uspala“, jak Trump napsal v jednom příspěvku na sociálních médiích). Zároveň byla mateřská společnost CBS, Paramount, na pokraji lukrativní fúze, do které mohl Trump zasáhnout.
Paramount se již Trumpovi podbízela tím, že mu nabídla 16 milionů dolarů na urovnání žaloby, kterou podal proti pořadu CBS News „60 Minutes“, ačkoli neměl téměř žádnou šanci u soudu uspět.
V monologu Colbert označil tuto dohodu za „obrovský úplatek“, což také byla. O několik dní později se dozvěděl, že byl vyhozen. Asi týden poté byla dohoda schválena.
***
Než Colbert začal na CBS, moderoval pořad „The Colbert Report“ na Comedy Central, kde hrál pravicového, nafoukaného a nevrlého televizního moderátora.
Byl jsem tam často hostem, pravděpodobně proto, že jsem byl dobrým protějškem k tomu nafoukanci, kterého Colbert hrál. (Byl jsem také hostem v jeho pořadu „The Late Show“.)
Když jsem poprvé přišel do „The Colbert Report“, byl jsem nervózní. Nevěděl jsem, jak reagovat na někoho, kdo hraje konzervativního kreténa, ale ve skutečném životě jím není.
Seděl jsem sám v zákulisí, když se tam objevil Colbert. Představil se, posadil se a pak s úsměvem řekl: „Jen jsem vás chtěl varovat, že tam venku hraju opravdového kreténa.“
„Oh, já vím,“ řekl jsem. „Sledoval jsem ten pořad.“
„Dobře. Nehádejte se se mnou. Prostě mi to hrajte,“ poradil mi.
„Pokusím se nehádat,“ řekl jsem. „Ale chodím do tolika takových konfrontačních pořadů, že se možná automaticky začnu hádat.“
Colbert se zasmál. „To nevadí. Nechte to těžké na mně. Budu tak nesnesitelný, že diváci uvidí moudrost ve vašem argumentu!“
„Zní to dobře,“ řekl jsem, stále nervózní.
„Prostě si to užitej!“ poradil mi Colbert, než zmizel na scénu.
Tady je jedna z našich diskusí:
Colbert byl všechno jiné než pravicový blbec. Ve skutečnosti, jak jsem ho za ta léta poznal, je pozoruhodně skromný a neuvěřitelně chytrý. Je samozřejmě politicky progresivní, ale nikdy dogmatický. I když v „The Late Show“ Trumpa kritizuje, dělá to s jemným humorem a bez stopy hněvu nebo hořkosti.
Za svůj dospělý život jsem absolvoval tisíce rozhovorů. Někteří tazatelé, jako například zesnulý Bill Moyers, byli tak ohleduplní a dobře připravení, že jsem téměř nemusel přemýšlet; prostě jsem s nimi plynule konverzoval. Jiní jsou tak strojeně formální nebo vypočítaví, že téměř neposlouchají, co říkám, a rozhovor má mučivý pocit, jako by ozubená kola skřípala při přechodu z jednoho tématu na druhé.
Colbert je jako Moyers v tom, že je dobře připravený a pozorně naslouchá. Ale přidává k tomu bleskový vtip, který dokáže vyjádřit vážný názor a zároveň rozesmát publikum.
Když mě Colbert loni v srpnu interviewoval ohledně mé nejnovější knihy, CBS právě oznámila, že jeho smlouva nebude prodloužena a že koncem května bude show nadobro stažena z vysílání.
U bočního vchodu do starého divadla Ed Sullivan Theater mě čekal jevištní technik. Když mě vedl do zákulisí, zeptal jsem se ho, jak všichni přijali tu zprávu.
„Ne moc dobře,“ odpověděl. Po chvíli dodal: „Jsme tu jako rodina.“
O chvíli později přišel do zákulisí Stephen. Zeptal jsem se ho, jak se má. „Oh, mám se fajn,“ řekl. „Najdu si něco jiného na práci. Ale je tu asi sto lidí, kteří přijdou o práci, a upřímně řečeno, mám o ně strach.“
Oni jsou jako rodina — Stephen Colbert, jeho výkonný producent, producenti a režiséři jednotlivých segmentů, showrunneři, scénáristé, kameramani, osvětlovači, technici, osvětlovači, jevištní technici, správci, hudebníci. Stephen s nimi zacházel jako s rodinou. Jeho úcta a starost o ně jsou v tomto oboru neobvyklé, ale v souladu s laskavostí a zdvořilostí, které jsem objevil, když jsem ho poprvé potkal.
V ostrém kontrastu s tím je způsob, jakým noví majitelé CBS a Paramountu, Larry a David Ellisonovi, zacházeli s Colbertem a se všemi, kteří udělali z „The Late Show“ tak důležitou součást amerického zábavního a politického nebe.
Za Ellisonovými se skrývá Trump, který se ke všem chová jako k hovnu, kromě autoritářů, které nedokáže ovládat, jako jsou Vladimir Putin a Si Ťin-pching.
Po čtvrteční show se Ed Sullivan Theater ponoří do tmy a my přijdeme o jednoho z nejzábavnějších a nejodvážnějších, nejupřímnějších a nejgentlemanštějších kritiků Trumpa a jeho bezprávného režimu. Naše společnost a demokracie tím utrpí.
Sbohem a děkuji, Stephene.
