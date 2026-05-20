Putin může po volbách oznámit mobilizaci
20. 5. 2026Vladimir Putin může zvážit scénář oznámení mobilizace po volbách do Státní dumy Ruské federace. Uvedl to zástupce vedoucího kanceláře prezidenta Ukrajiny brigádní generál Pavlo Palisa.
Tempo postupu ruské armády bylo letos nejnižší za poslední dva roky a ztráty, které dosahují 35 000 měsíčně, prakticky nepřinášejí výsledky. Ukrajinci se naučili vystopovat a eliminovat téměř všechny nepřátelské vojáky s pomocí dronů a odstraňovacích týmů, řekl novinám Rob Lee z American Institute for Foreign Policy Research, který tráví hodně času v Kyjevě a na frontové linii.
Od roku 2025 se stalo hlavní taktikou "prosakování" (infiltrace). S jeho pomocí se ruští generálové, bez ohledu na ztráty, snaží Vladimiru Putinovi demonstrovat úspěchy na frontě. Těžká technika se na frontě prakticky nepoužívá kvůli převaze dronů a vojáci ve skupinách obvykle po dvou se snaží "proniknout" do mezer v ukrajinské obraně. Jak psali ruští nevládní Z-zpravodajové, 1–2 lidé z deseti se nakonec dostanou na "frontu". Ale i v takových taktikách "vidíme pokles výnosů" v důsledku přizpůsobení akcí Ozbrojených sil Ukrajiny od loňska, uvádí Lee.
Některé ukrajinské jednotky si zdokonalují dovednosti v protiútocích, při nichž se používají drony, včetně pozemních, společně s pěchotou. Úspěchy zůstávají lokální kvůli chronickému nedostatku personálu, což brání Ozbrojeným silám Ukrajiny dosáhnout významných průlomů. V některých oblastech se však frontová linie nyní posouvá v obou směrech, zatímco v roce 2025 musely ozbrojené síly Ukrajiny téměř všude jen držet linii.
V dubnu podle Institutu pro studium války ruské jednotky utrpěly čisté územní ztráty, když ztratily kontrolu nad 116 čtverečními kilometry, poprvé od srpna 2024, kdy ukrajinské jednotky vpadly do kurské oblasti.
Podle toho, jak odborníci klasifikují "šedou zónu", někteří z nich věří, že v posledních týdnech Rusko ztratilo více území, než kolik ho obsadilo. Jiní se domnívají, že došlo k čistému nárůstu, ale minimálnímu.
Úspěšné místní protiútoky zvyšují morálku, uvedl velitel dronové jednotky Samostatné prezidentské brigády ozbrojených sil Ukrajiny, která operuje na jižní frontě.
Významnou pomoc frontové linii poskytla strategie ničení ruských cílů pomocí dronů středního doletu – obvykle 30–200 km za frontovou linií, která vznikla v posledních měsících. Tím, že Ukrajina zasáhne protiletadlové systémy a logistická zařízení v zóně, naruší postup ruských jednotek na bojišti a otevírá cestu dálkovým dronům a raketám, které zasahují ropnou infrastrukturu, přístavy a vojenská zařízení v ruských regionech, vysvětlili agentuře Reuters dva ukrajinští velitelé, dva specialisté na drony a tři vojenští analytici.
Podle nich v posledních měsících, včetně nových technických schopností, Ozbrojené síly Ukrajiny směřují stále více zdrojů na údery středního doletu. To umožňuje ničit nejen radarové stanice, systémy protivzdušné obrany a elektronického boje (EW), ale také komunikační infrastrukturu, zásoby a doručovací trasy pro munici, potraviny a vybavení, velitelská centra a velké vojenské vybavení v "operační hloubce". Což nakonec ztěžuje Rusku úkol zásobovat své jednotky na frontové linii.
Pravděpodobně to byla hlavní změna v průběhu nepřátelství na jaře, uvádí WSJ. Ukrajina používá rostoucí flotilu dronů středního doletu, jako jsou Hornet a FP-2. A využití satelitní komunikace Starlink, někdy v kombinaci s umělou inteligencí, dává ukrajinským dronům výhodu.
Současně Ozbrojené síly Ukrajiny zlepšily opatření proti ruským dronům středního doletu a vytvořily víceúrovňový ochranný systém, včetně radarových stanic, komplexů elektronického boje a skupin stíhacích dronů, upozorňuje Lee:
"Pro Rusko je stále obtížnější udeřit na takovou vzdálenost."
Zdroj v angličtině: ZDE
