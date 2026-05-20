Evropské rozvědky: Čína začala tajně cvičit ruské vojáky pro válku na Ukrajině
20. 5. 2026
Tři evropské zpravodajské agentury a dokumenty uvádějí, že výcvik byl proveden na konci loňského roku v zařízeních v Pekingu a Nankingu. Kurzy byly zaměřeny především na použití dronů, stejně jako na elektronický boj, armádní letectvo a obrněné skupiny. Jeden ze zpravodajských důstojníků uvedl, že Čína, která cvičila ruskou armádu, se ukázala být ve válce zapojena mnohem aktivněji, než se kdy dříve myslelo.
Výcvik ruského personálu v Číně je novým jevem. Výcvik probíhal v rámci bilaterální dohody podepsané 2. července 2025 v Pekingu vysoce postavenými vojenskými zástupci Ruska a Číny, která umožňuje vzájemný výcvik ruského a čínského vojenského personálu na území obou zemí. Zpravodajské informace potvrdily totožnost několika ruských vojáků, kteří byli vycvičeni v ČLR a poté se účastnili bojů na okupovaném Krymu a v oblasti Záporoží. Jejich hodnosti sahají od mladšího seržanta až po podplukovníka.
Interní ruské zprávy, které viděla agentura Reuters, popisují čtyři školení. Jedno z nich, z prosince 2025, se týká kurzu pro 50 ruských vojáků na Akademii pozemních sil PLA v Ši-ťia-čchuangu, kde byli vojáci cvičeni k palbě z 82 mm minometů pomocí dronů k identifikaci cílů. Další zpráva popisuje výcvik protivzdušné obrany (včetně použití elektronického boje a sítí) v zařízení v Čeng-čou. Třetí, rovněž v prosinci, popisuje výcvik pilotů s drony pomocí leteckých simulátorů ve výcvikovém centru v I-pingu. Čtvrtým je kurz v listopadu 2025 na Nankingské vojenské pěchotní inženýrské univerzitě PLA zaměřený na práci s výbušninami, odminováním a likvidací výbušnin.
Čínské ministerstvo zahraničí tuto informaci ve vyjádření pro agenturu Reuters popřelo. "Pokud jde o ukrajinskou krizi, Čína si důsledně udržuje objektivní a nestranný postoj a pracuje na podpoře mírových jednání – to je konzistentní a jasná linie, kterou mezinárodní společenství zaznamenalo. Dotčené strany by neměly úmyslně vyvolávat konfrontaci ani přehazovat vinu," uvedlo ministerstvo.
Evropské mocnosti však opatrně sledují stále těsnější vztahy mezi Pekingem a Moskvou. Tento týden je Vladimir Putin na státní návštěvě v Číně – už je to jeho 25. cesta. Obě země označují svůj vztah za "partnerství za každého počasí", navzdory západním výzvám, aby Peking vyvíjel tlak na Moskvu, aby válku ukončila.
