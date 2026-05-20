Šéf MEA: Světu zbývají komerční ropné zásoby na několik týdnů
20. 5. 2026
Spotřebitelé nacházejí způsoby, jak kompenzovat nerovnováhu nabídky a poptávky, která vznikla v důsledku války na Blízkém východě. Evropští letectí dopravci tedy nejsou ohroženi nedostatkem paliva, čehož se obávali už před měsícem, ujišťují energetické a letecké společnosti.
Začátek osevní sezóny a letní turistické sezóny na severní polokouli povedou k rychlejšímu snižování zásob kvůli rostoucí poptávce po naftě a leteckém palivu, benzínu a hnojivech, řekl Birol novinářům na setkání ministrů financí G7. A strategické zásoby, díky nimž trh začal denně přijímat 2,5 milionu barelů, nejsou "nekonečné," dodal. V březnu se 32 členských zemí MEA dohodlo na prodeji rekordních 400 milionů barelů. Z toho 164 milionů již do 8. května vstoupilo na trh.
Komerční zásoby ropy klesaly rekordním tempem v březnu až dubnu, zákazníci z nich odebrali 246 milionů barelů (asi 4 miliony denně), uvedla MEA v měsíční zprávě.
Ale trh hledá a nachází způsoby, jak se přizpůsobit. Podle MEA koneční spotřebitelé snižují poptávku, agentura očekává průměrný denní pokles o 2,4 milionu barelů ve druhém čtvrtletí a 420 000 barelů za celý rok, což je o 1,3 milionu barelů méně, než předpokládala před začátkem války v Íránu.
Evropské letecké společnosti omezily některé nevýdělečné lety, ale jinak jsou obavy z nedostatku leteckého paliva minulostí. "Před asi měsícem nebo dvěma byly skutečné obavy," ale teď bude vše v pořádku, řekl v pondělí Michael O'Leary, generální ředitel největšího nízkonákladového dopravce na kontinentu, Ryanairu. O'Leary, řekl, nemá "prakticky žádné obavy z toho, že Evropě toto léto poskytne letecké palivo".
Rafinerie výrazně zvýšily produkci dražšího paliva a nedostatek surovin byl kompenzován zvýšením dovozu ze Spojených států, Norska a západní Afriky, stejně jako na úkor strategických rezerv, píší Financial Times.
V polovině dubna Birol varoval, že "Evropa má možná ještě asi šest týdnů zásob leteckého paliva". British Airways však nedávno uvedly, že mají dostatek zásob na celou letní sezónu, a Air France uvedla, že její zásoby vydrží několik měsíců.
Španělská ropná společnost Repsol zvýšila v posledních měsících výrobu leteckého paliva o 20–25 % oproti stejnému období loňského roku a přestavěla zařízení ve svých rafineriích tak, aby se z každého barelu ropy získalo více paliva. Takový rozsah nárůstu je u rafinerií ropy velmi neobvyklý, protože jejich schopnost přerozdělovat produkci mezi různé typy produktů je poměrně omezená.
Ceny leteckého paliva v severní Evropě vzrostly na rekordních 1 904 dolarů za tunu začátkem dubna, uvádí Argus Media. Minulý týden stálo 1 328 dolarů, což je o 60 % více než předválečná úroveň.
V březnu a dubnu zákazníci na ropném trhu doufali, že vojenský konflikt bude krátkodobý, a po každém skoku cen futures na ropu je snižovali na 100 dolarů za barel, nebo ještě méně. Vyhlídky na otevření Hormuzského průlivu pro lodní dopravu však zatím nejsou viditelné a za posledních 10 dní cena ropy Brent postupně roste, byť pomalu, ze 100 na 110 dolarů za barel.
