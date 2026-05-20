Šéf MEA: Světu zbývají komerční ropné zásoby na několik týdnů

20. 5. 2026

čas čtení 3 minuty
Komerční zásoby ropy budou schopny zásobovat světový trh ještě několik týdnů, ale "musíme si pamatovat, že rychle klesají," varoval Fatih Birol, výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury (MEA).

Spotřebitelé nacházejí způsoby, jak kompenzovat nerovnováhu nabídky a poptávky, která vznikla v důsledku války na Blízkém východě. Evropští letectí dopravci tedy nejsou ohroženi nedostatkem paliva, čehož se obávali už před měsícem, ujišťují energetické a letecké společnosti.

Začátek osevní sezóny a letní turistické sezóny na severní polokouli povedou k rychlejšímu snižování zásob kvůli rostoucí poptávce po naftě a leteckém palivu, benzínu a hnojivech, řekl Birol novinářům na setkání ministrů financí G7. A strategické zásoby, díky nimž trh začal denně přijímat 2,5 milionu barelů, nejsou "nekonečné," dodal. V březnu se 32 členských zemí MEA dohodlo na prodeji rekordních 400 milionů barelů. Z toho 164 milionů již do 8. května vstoupilo na trh.

Komerční zásoby ropy klesaly rekordním tempem v březnu až dubnu, zákazníci z nich odebrali 246 milionů barelů (asi 4 miliony denně), uvedla MEA v měsíční zprávě.

Ale trh hledá a nachází způsoby, jak se přizpůsobit. Podle MEA koneční spotřebitelé snižují poptávku, agentura očekává průměrný denní pokles o 2,4 milionu barelů ve druhém čtvrtletí a 420 000 barelů za celý rok, což je o 1,3 milionu barelů méně, než předpokládala před začátkem války v Íránu.

Evropské letecké společnosti omezily některé nevýdělečné lety, ale jinak jsou obavy z nedostatku leteckého paliva minulostí. "Před asi měsícem nebo dvěma byly skutečné obavy," ale teď bude vše v pořádku, řekl v pondělí Michael O'Leary, generální ředitel největšího nízkonákladového dopravce na kontinentu, Ryanairu. O'Leary, řekl, nemá "prakticky žádné obavy z toho, že Evropě toto léto poskytne letecké palivo".

Rafinerie výrazně zvýšily produkci dražšího paliva a nedostatek surovin byl kompenzován zvýšením dovozu ze Spojených států, Norska a západní Afriky, stejně jako na úkor strategických rezerv, píší Financial Times.

V polovině dubna Birol varoval, že "Evropa má možná ještě asi šest týdnů zásob leteckého paliva". British Airways však nedávno uvedly, že mají dostatek zásob na celou letní sezónu, a Air France uvedla, že její zásoby vydrží několik měsíců.

Španělská ropná společnost Repsol zvýšila v posledních měsících výrobu leteckého paliva o 20–25 % oproti stejnému období loňského roku a přestavěla zařízení ve svých rafineriích tak, aby se z každého barelu ropy získalo více paliva. Takový rozsah nárůstu je u rafinerií ropy velmi neobvyklý, protože jejich schopnost přerozdělovat produkci mezi různé typy produktů je poměrně omezená.

Ceny leteckého paliva v severní Evropě vzrostly na rekordních 1 904 dolarů za tunu začátkem dubna, uvádí Argus Media. Minulý týden stálo 1 328 dolarů, což je o 60 % více než předválečná úroveň.

V březnu a dubnu zákazníci na ropném trhu doufali, že vojenský konflikt bude krátkodobý, a po každém skoku cen futures na ropu je snižovali na 100 dolarů za barel, nebo ještě méně. Vyhlídky na otevření Hormuzského průlivu pro lodní dopravu však zatím nejsou viditelné a za posledních 10 dní cena ropy Brent postupně roste, byť pomalu, ze 100 na 110 dolarů za barel.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
405

Diskuse

Obsah vydání | 20. 5. 2026