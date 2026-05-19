Všechny prezidentovy krádeže
19. 5. 2026
Trump jen potvrzuje, že je nejzkorumpovanějším prezidentem v americké historii, argumentuje Dan Rather
Američtí demokraté zuří, že Trump vytvořil tajný fond, který „směřuje peníze daňových poplatníků“ k jeho politickým spojencům
To, že Donald Trump okrádá americký lid, není žádným veřejným tajemstvím. Vlastně na tom není vůbec nic tajného. Vykrádá zemi přímo před očima všech a vůbec se nebojí, že by ho za to někdo kritizoval.
Proč by se měl bát, když má takový vliv na dostatek republikánských poslanců v Kongresu, aby mu to prošlo? Není to ani jen karta „Vypadni z vězení zdarma“. Je to karta „Dělej si, co chceš, zatímco my budeme dívat se jinam“.
Zpráva z pondělí o jeho nejnovějším podvodu možná chvíli potrvá, než se vstřebá. Ale popisuje jeden z Trumpových dosud nejodvážnějších podvodů, a to samozřejmě o něčem vypovídá.
Mezi mnoha intrikami, z nichž má prospěch on sám, patří tato k těm nejbezhlavějším a znovu upozorňuje na fakt, že je to nejzkorumpovanější americký prezident v historii.
Možná si vzpomínáte, že Trump zažaloval daňový úřad, Internal Revenue Service, agenturu, kterou ovládá, o 10 miliard dolarů. Žaloba tvrdila, že IRS neudělal dost pro to, aby zabránila dodavateli stáhnout Trumpovy daňové záznamy a předat je médiím. Kvůli tomuto odhalení, jak žaloba tvrdí, utrpěli Trump a jeho rodina „poškození reputace a finanční škodu“, stejně jako „veřejné ponížení“.
Zřejmě se s tím smířili. V pondělí brzy ráno Trumpovi právníci překvapili soudkyni Kathleen M. Williamsovou z jižního okresu Floridy tím, že jí sdělili, že prezident žalobu stahuje.
Někteří si mysleli, že tak činí kvůli intenzivnímu odporu proti tomu, co je možná nejdráždivější žalobou v historii, nebo kvůli naprostému podvodu s cílem vytvořit fond z peněz daňových poplatníků na odškodnění těch, kteří tvrdí, že se stali oběťmi ministerstva spravedlnosti prezidenta Bidena.
Ani ne o dvě hodiny později oznámilo Trumpovo ministerstvo spravedlnosti vytvoření přesně tohoto fondu v hodnotě 1,776 miliardy dolarů. Chápete? 1776? Není nad to, vyplatit téměř 2 miliardy dolarů z peněz daňových poplatníků, abychom mohli oslavit 250. výročí naší země. Všechno nejlepší k narozeninám, Ameriko! A teď otevřete peněženky.
Tyto peníze nejsou ničím jiným než tajným fondem na vyplácení Trumpových spojenců a přisluhovačů, včetně 1 600 lidí odsouzených za účast na útoku na Kapitol USA 6. ledna, nebo kohokoli jiného, kdo má oprávněnou stížnost proti Bidenovi, a „na zajištění systematického procesu pro projednání a nápravu nároků ostatních, kteří utrpěli zneužití práva a právní válku“.
Takže ti, kteří zaútočili na Kapitol, za to nyní mohou dostat zaplaceno. Od vás.
Zde je zdůvodnění vlády: „Státní aparát by nikdy neměl být zneužíván proti žádnému Američanovi a záměrem tohoto ministerstva je napravit křivdy, které byly dříve spáchány, a zároveň zajistit, aby se to již nikdy neopakovalo,“ řekl Todd Blanche, úřadující generální prokurátor, bez zjevné ironie.
Na fond, který je součástí propojené sítě korupce, bude dohlížet pětičlenná komise jmenovaná generálním prokurátorem, která bude mít široké pravomoci k přesměrování peněz daňových poplatníků přátelům Trumpa. Komise nebude podléhat prakticky žádné kontrole, s výjimkou toho, že Trump může její členy odvolat. Možná se nikdy nedozvíme, kdo platby obdrží, ani kolik dostanou.
Trumpovi osobní právníci v podstatě obešli americký soudní systém. Stáhnutím žaloby zabránili soudkyni Williamsové, aby případ rovnou zamítla, což údajně zvažovala, nebo aby mohla schválit (či neschválit) formální dohodu.
Ve svém podání právníci uvedli, že stažení žaloby znamená, že „žádná soudní analýza není pro tento případ na místě“. Jinými slovy, žádný dohled.
Několik minut po oznámení založení tohoto fondu podalo 93 demokratických zákonodárců soudní dokumenty, v nichž obvinili ministerstvo spravedlnosti ze spolčení s Trumpem.
„Nikdy v historii Spojených států nepožadoval úřadující prezident finanční vyrovnání od vlády, kterou vede – natož aby požadoval mnoho miliard dolarů z peněz daňových poplatníků,“ napsali zákonodárci v soudních dokumentech. Podání je nyní, když byla žaloba stažena, bezpředmětné.
V rozhovoru pro pořad „This Week“ na stanici ABC označil poslanec Jamie Raskin (D-MD) fond za „neústavní“.
„Jedná se samozřejmě o fond na politické odškodnění, který Donald Trump může použít k vyplacení svých přátel. Pokud mají tito lidé platný důvod k žalobě, měli by se obrátit na soud jako každý jiný Američan a využít systém řádného soudního řízení a prokázat věci jasnými a přesvědčivými důkazy, nebo převahou důkazů, a jít to dokázat. Ale představa, že Donald Trump to může jen tak rozdávat jako milost, je absurdní,“ řekl Raskin.
Jak to bývá často, nejde o jediné závažné pochybení Donalda Trumpa z posledních několika dní. V pátek prezident zveřejnil řadu osobních obchodů s akciemi, které provedl během prvního čtvrtletí roku 2026. Jeho zákonem požadované finanční výkazy odhalily neuvěřitelných 3 700 obchodů v celkové hodnotě mezi 220 a 750 miliony dolarů. To je více než 40 obchodů denně během prvních tří měsíců roku.
„To je šílené množství obchodů,“ řekl Matthew Tuttle, generální ředitel společnosti Tuttle Capital Management, pro Bloomberg News. Tuttle uvedl, že to spíše připomíná obchodní historii hedgeového fondu, který nakupuje a prodává akcie na krátko, než osobní účet.
Zákon STOCK Act z roku 2012 vyžaduje, aby prezident a členové Kongresu zveřejňovali všechny transakce s komoditami. Protože všichni ostatní prezidenti, kteří od roku 2012 drželi cenné papíry, je vložili do slepého fondu, je Trump prvním, kdo tuto povinnost porušil.
Důvodem, proč prezidenti, kromě Trumpa, vkládají své podíly do slepého fondu, je to, že mnoho veřejných firem obchoduje s federální vládou. Většina veřejných činitelů, kromě Trumpa, se chce vyhnout střetu zájmů. Trump se zdá, že je vítá, a pravidelně mísí prezidentské povinnosti s osobními záležitostmi.
Trump nakupoval a prodával akcie desítek společností, s nimiž jako prezident přímo obchodoval, včetně Nvidie, Microsoftu, Oracle, eBay, Uberu, Meta a Amazonu.
Zrovna minulý týden se generální ředitel Boeingu připojil k Trumpovi na jeho cestě do Číny, kde prezident Si Ťin-pching souhlasil s nákupem 200 letadel Boeing. Z jeho podání vyplývá, že Trump obchodoval s akciemi Boeingu během prvního čtvrtletí.
Z formulářů vyplývá šest obchodů týkajících se společnosti Intel, zatímco administrativa pracovala na dohodě o koupi 10 % společnosti za 9 miliard dolarů.
Trump nakupoval a prodával akcie společností Netflix, Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery, zatímco jeho Federální komise pro komunikace zvažovala koupi Warner Bros. těmito dvěma mediálními giganty.
Kdysi by se prezident dostal do potíží kvůli obchodování s využitím důvěrných informací.
Trumpova schopnost zneužívat svůj úřad k osobnímu prospěchu je ohromující a je to zjevně špatné. Ale není to bez následků. The New York Times zveřejnil v pondělí nový průzkum, který ukazuje, že prezident je velmi nepopulární a že ztrácí podporu, a to i ze strany své základny.
Jeho popularita klesla na minimum druhého funkčního období, a to na 37 %, přičemž 59 % respondentů s ním nesouhlasí. Téměř dvě třetiny respondentů se domnívají, že udělal chybu, když zaútočil na Írán. A mezi klíčovými nezávislými voliči tento podíl stoupá na 75 %. Klesá ve všech ukazatelích, včetně jeho přístupu k ekonomice a životních nákladů.
Toto není ten druh průzkumu, který by republikáni chtěli vidět méně než šest měsíců před volbami do Kongresu. A Trumpovo pokračující podvádění jejich věci zjevně nepomůže, bez ohledu na to, jak často přepisují volební mapy.
Zdroj v angličtině ZDE
