Britské supermarkety jsou vyzývány, aby zvážily dobrovolné cenové stropy u základních potravin
20. 5. 2026
Zdroje z maloobchodu odmítají vládní návrh jako „neopodstatněný“ a jako opatření, které pravděpodobně povede k plošnému zvýšení nákladů
Vláda požádala britské supermarkety, aby zvážily zmrazení cen některých základních potravin s cílem ochránit veřejnost před inflací vyvolanou konfliktem na Blízkém východě.
Maloobchodníci tento plán odmítli a kritizovali jeho potenciální náklady v kontextu rostoucích daní, cen pohonných hmot a energií s tím, že by to mohlo celkově zvýšit ceny pro zákazníky.
Skotská národní strana se zavázala využít své decentralizované pravomoci v oblasti veřejného zdraví k fixaci cen u 20 až 50 položek, jako je chléb, mléko, sýr, vejce, rýže a kuřecí maso, protože jejich rostoucí náklady „ovlivňují výživu našeho národa“.
Helen Dickinsonová, výkonná ředitelka obchodní organizace British Retail Consortium, která zastupuje všechny velké supermarkety, uvedla: „Spojené království má nejdostupnější ceny potravin v západní Evropě díky tvrdé konkurenci mezi supermarkety.
Místo zavádění cenových regulací ve stylu 70. let a snahy nutit maloobchodníky prodávat zboží se ztrátou se vláda musí soustředit na to, jak sníží náklady veřejné politiky, které ceny potravin v první řadě zvyšují.“
Další dobře informovaný zdroj z řad supermarketů uvedl, že maloobchodníci nebyli formálně požádáni o regulaci cen, ale diskutovalo se o plánu, aby měli na skladě alespoň jednu verzi základních položek, jako je chléb, mléko a máslo, za stanovenou nízkou cenu.
Jeden z nich řekl: „Bylo o tom hodně řečí. Nemyslím si, že se dostali daleko, co se týče potenciálního rozsahu [regulace]. Myšlenka je taková, že bychom museli poskytovat, řekněme, máslo za určitou cenu a zajistit, aby bylo vždy k dispozici.“
Zdroj uvedl, že zajištění takové dostupnosti by mohlo vést k tomu, že značkové nebo jiné dražší řady by musely být zlevněny na stanovenou cenu, pokud by došly levnější varianty.
„Náklady na něco takového jsou obrovské,“ řekl zdroj. „Bylo by to obrovské množství práce, protože neprodáváme každou [verzi produktu] v každém obchodě.“
Jeden z vedoucích pracovníků v maloobchodu argumentoval, že by se vláda měla soustředit na snížení „nákladových překážek“, protože zmrazení cen by „nepřineslo výsledek, který chtějí“.
Zdroj uvedl, že tento plán by mohl stlačit ceny u přibližně 20 položek, na které se vztahuje, ale pravděpodobně by to mělo „nezamýšlené důsledky u položek, které možná nepovažují za nezbytné, ale pro některé rodiny by nezbytné být mohly“, protože podniky by se snažily nahradit ušlé zisky jinde.
Tento potenciální krok přichází poté, co se ministryně financí Rachel Reevesová minulý měsíc setkala s šéfy supermarketů, aby projednala rostoucí obavy ohledně potenciálního dopadu na životní náklady – včetně vyšších cen potravin – v důsledku konfliktu na Blízkém východě.
Reevesová má ve čtvrtek oznámit opatření na pomoc domácnostem s náklady na život a doufalo se, že tuto politiku oznámí právě tehdy. Lidé blízcí jednáním uvedli, že dosud nedošlo k žádné dohodě, podle FT, která o těchto plánech informovala jako první.
Britští maloobchodníci, zemědělci a výrobci potravin varovali, že bez pomoci vlády dojde ke zvýšení cen a potenciálnímu nedostatku.
SNP učinila svůj poutavý slib o fixaci cen při představení svého volebního programu pro volby do skotského parlamentu, v nichž získala rekordní páté volební období poté, co si zajistila 58 ze 129 křesel v Holyroodu.
Návrh, který maloobchodníci okamžitě označili za „hloupý trik“, by také mohl uvést stranu na kolizní kurz s britskou vládou, protože by mohl porušit zákon o Skotsku z roku 1998, který vytvořil decentralizovaný parlament.
Zdroje z britské vlády odmítly tvrzení, že Reevesová hrozí zavedením vládou nařízeného cenového stropu, jak jej prosazuje SNP, a uvedly, že by se jednalo o dobrovolné zmrazení cen. Dodaly, že jednání jsou zatím v rané fázi.
Mluvčí ministerstva financí uvedl: „Ministryně financí jasně řekla, že chceme udělat více pro to, abychom pomohli udržet nízké náklady pro rodiny, a v pravý čas poskytne další podrobnosti.“
