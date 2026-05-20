Čína zvyšuje výrobu raket pro válku na Tchaj-wanu
20. 5. 2026
Zrychlující se výroba raket ze strany Číny stále více proměňuje průmyslovou kapacitu, hloubku zásob a schopnost trvalých precizních úderů v rozhodující faktory v nově vznikající vojenské rovnováze kolem Tchaj-wanu a širšího Indo-Pacifiku.
Bloomberg informoval, že Čína v roce 2025 výrazně zrychlila výrobu raket, přičemž se odvolával na analýzu firemních dokumentů, která ukázala, že 81 čínských firem na seznamu dodává klíčové komponenty pro raketový průmysl země, což je více než dvojnásobek počtu zaznamenaného při nástupu prezidenta Si Ťin-pchinga do úřadu v roce 2013.
Podle Bloombergu téměř 40 % těchto společností zaznamenalo v loňském roce rekordní tržby, přičemž celkové tržby vzrostly o 20 % na 189 miliard jüanů (28 miliard dolarů), i když tržby mezi 300 největšími čínskými veřejně obchodovanými firmami celkově klesly.
Bloomberg uvedl, že nárůst odráží vlnu nových vojenských objednávek spojených s čínským úsilím o rozšíření zásob raket v době rostoucího napětí s USA, války v Íránu a obav o Tchaj-wan.
Zpráva identifikovala firmy spojené se dvěma hlavními čínskými státními výrobci raket, CASIC a CASC, které vyrábějí komponenty od infračervených senzorů a stealth povlaků až po optické navigační systémy pro křižující a balistické střely.
Nárůst zdůrazňuje snahu Číny posílit odstrašující opatření a připravit se na možný konflikt v Indo-pacifiku, zejména kvůli Tchaj-wanu, a zároveň rozšiřovat dosah čínských úderů v regionu, včetně Guamu.
Rychlé rozšiřování výroby, nasazení a úderných kapacit Číny mění vojenskou rovnováhu v potenciálním konfliktu na Tchaj-wanu. Navzdory přetrvávajícím strukturálním slabinám v obranném průmyslu se zdá, že Čína má oproti USA významné výhody v rychlosti výroby raket, doplňování zásob a kapacitě průmyslového rozvoje.
Ohledně stavby raket v Číně odhaduje Zpráva o čínské vojenské síle (CMPR) z roku 2024, že arzenál raketových sil Lidové osvobozenecké armády (PLA) vzrostl během čtyř let téměř o 50 % na přibližně 3 500 raket.
Tento růst je podpořen výrazným nárůstem výrobních a skladovacích kapacit, přičemž CNN v listopadu 2025 uvedla, že Čína mezi lety 2020 a 2025 rozšířila 60 % ze 136 zařízení souvisejících s raketami a přidala více než 21 milionů čtverečních stop podlahové plochy. Stanice dále identifikovala 99 výrobních míst, z nichž 65 se rozšířilo.
O rozmístění raket The New York Times v září 2025 informovaly, že Čína rozšiřuje a rozptyluje rozmístění raket podél svého východního pobřeží směrem k Tchaj-wanu. Uvádí, že raketové brigády postavily větší nové základny a přidaly odpalovací rampy a zařízení pro mobilní odpalovací zařízení.
Zpráva uvádí, že čínské síly cvičí odpalování raket z polí, údolí, dálnic a pobřežních oblastí poblíž Tchaj-wanu. Uvádí, že během cvičení velitelé nasazovali mobilní raketové jednotky do jeskyní a chráněných lokalit a po odpálení je přesouvali, aby se vyhnuli odhalení.
V případě čínské invaze na Tchaj-wan uvádí Lyle Goldstein ve zprávě Defense Priorities z října 2025, že Čína by použila balistické rakety, střely s plochou dráhou letu, raketové dělostřelectvo, drony a leteckou sílu k potlačení tchajwanské protivzdušné obrany a údery proti radarům, uzlům řízení a velení, leteckým základnám, námořním zařízením a logistické infrastruktuře.
Goldstein říká, že čínské úderné mise by mohly zpočátku dosahovat tisíců denně, zatímco čínská průmyslová kapacita by jí umožnila doplnit zásoby raket během dlouhotrvajícího konfliktu a udržet opakované údery na tchajwanská letiště.
Při zkoumání dopadu čínských raketových útoků na tchajwanská letiště tvrdí Kelly Grieco a Hunter Slingbaum ve zprávě Stimson z března 2026, že čínské raketové a dělostřelecké útoky by mohly zničit tchajwanské vzletové a přistávací i pojížděcí dráhy, což by uzemnilo tchajwanské stíhačky na dny či týdny, a potenciálně i na měsíce, pokud by Čína použila pokročilejší raketové systémy nebo letecké bombardování.
Na základě modelování založeného na útocích raket DF-11 a DF-15 tvrdí, že Čína by mohla udržet základny stíhaček na Tchaj-wanu uzavřené více než dva týdny a téměř měsíc, pokud by byla přidána dálková dělostřelecká technika.
Dále uvádějí, že pět úspěšných úderů by mohlo vyřadit všechny operační plochy na letecké základně Ching Chuan Kang, což by znemožnilo přeživším letadlům vzlétnout nebo přistát, zatímco opakované čínské následné útoky by mohly udržet letiště nevyužitelná během úvodní fáze konfliktu.
Ve srovnání výrobní kapacity Číny s americkou v lednu 2026 uvádí Heritage Foundation, že čínské státní obranné podniky údajně vyrábějí munici, špičkové zbraňové systémy a další vybavení přibližně pětkrát až šestkrát rychleji než jejich americké protějšky. (Zvýraznil KD.)
Zpráva dále hodnotí, že Lidová osvobozenecká armáda (PLA) by mohla věrohodně zvýšit produkci vybraných typů munice přibližně o 150–250 % během šesti až osmi měsíců od národní mobilizace.
Tento potenciál přisuzuje politice vojensko-civilní fúze, automatizovaným výrobním linkám "chytrých továren", rychlé přeměně civilního průmyslu s dvojím využitím a přístupu Číny ke klíčovým vstupům, jako jsou vzácné zeminy a energetické materiály.
Naopak Seth Jones ve zprávě Centra pro strategické a mezinárodní studie (CSIS) z května 2026 tvrdí, že americká armáda postrádá dostatek munice a průmyslové připravenosti pro dlouhodobou válku s Čínou, zejména v oblasti dlouhodobých úderů a systémů protivzdušné obrany.
Podle Jonese byly zásoby amerických dálkových útočných raket a protiletadlových raket nízké už před íránskou válkou a během konfliktu se dále zmenšily.
Poznamenává, že časové lhůty pro doplňování zásob jsou dlouhé, u střel SM-3 IIA to trvá více než čtyři roky a zhruba tři roky u systémů jako jsou antirakety Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), SM-6, SM-3 IB, rakety Precision Strike Missiles (PrSM), střely s plochou dráhou letu Tomahawk a Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM).
S vědomím těchto rizik Tom Karako a Jerry McGinn tento měsíc v podcastu CSIS prosazují rozšíření víceletých nákupních smluv, zvýšení financování výroby munice, rozšíření průmyslové základny prostřednictvím dodavatelů druhé a třetí úrovně a usilování o společnou výrobu se spojenci za účelem posílení kapacity americké výroby raket.
Zdůrazňují potřebu trvalých vládních signálů ohledně poptávky, které by průmyslu dodaly důvěru v dlouhodobé investice do pracovních sil, montážních linek a materiálů a zároveň podporují "high-low mix" munice, který kombinuje vysoce kvalitní přesné zbraně s levnějšími hromadně vyráběnými systémy a rozšířenou výrobní kapacitou.
Jak Čína nadále rozšiřuje svůj raketový arzenál, průmyslovou základnu a schopnosti přesných úderů, může nově vznikající indo-pacifická rovnováha stále více záviset nejen na operační vojenské síle, ale také na tom, která strana dokáže dlouhodobě udržet vysoce intenzivní raketovou válku.
Zdroj v angličtině: ZDE
