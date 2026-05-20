Ukrajina zničila frontovou protivzdušnou obranu, čímž otevřela cestu k útokům na Rusko
20. 5. 2026
Nové drony středního doletu výrazně "proředily" protivzdušnou obranu umístěnou na okupovaných územích a v pohraničních oblastech samotného Ruska. Takové útoky samy o sobě nemohou zvrátit průběh války, věří vojenští analytici, ale mění jak válku, tak dynamiku konfliktu.
V posledních měsících Ozbrojené síly Ukrajiny směřují stále více zdrojů na údery středního dosahu – v oblasti asi 30–200 km za frontovou linií. Zničením protiletadlových systémů a podpůrných zařízení fronty v zázemí pomocí dronů Ukrajina narušuje postup ruských jednotek a otevírá cestu dálkovým dronům a raketám, které zasahují rafinerie, sklady ropy, přístavy, vojenské továrny.
Velitel ukrajinských dronových sil známý jako Robert Brovdi uvedl, že jeho bezpilotní jednotky letos zničily nejméně 129 protiletadlových systémů na územích okupovaných Rusy. V důsledku toho ruská armáda zažívá nedostatek těchto zařízení a je nucena používat zastaralé komplexy a radarové stanice, které byly "v provozu už v 60. letech".
Jak řekl velitel 7. praporu 414. samostatné brigády bezpilotních systémů agentuře Reuters, jeho jednotka se hlavně věnuje ničení cílů ve vzdálenosti až 100 km od linie kontaktu. Nejcennějšími jsou podle něj radarové instalace a protiletadlové a protiraketové obranné systémy, jako jsou Buk, Tor a Pancir.
Drony natolik změnily povahu konfliktu, že frontová linie už nemusí být místem, kde se rozhoduje o výsledku války, tvrdí Bloomberg. Nyní jsou na nejvíce předsunutých pozicích pouze tři ukrajinští vojáci na kilometr, "stali se břemenem," řekl agentuře Mykola Bjeljeskov, hlavní konzultant Národního institutu pro strategická studia v Kyjevě.
Pro obranu tam nejsou skutečně potřeba – Ozbrojené síly Ukrajiny se naučily spolehlivě zastavovat ruské vojáky pomocí dronů, díky čemuž se frontová linie od konce zimy příliš nezměnila.
Důležitější je, že Ukrajina, která utrpěla masivními nálety ruských dronů a raket, které zasáhly její města a elektrárny, je nyní sama schopna bombardovat energetická a vojenská zařízení v ruských regionech. A protivzdušné obranné systémy okupantů jsou mnohem méně náchylné k narušení akcí jejích dálkových dronů a raket, v jejichž dosahu se ukázalo být asi 70 % ruské populace.
V důsledku toho se nálada v ruské komunitě vojenských komentátorů stává stále ponuřejší, říká Ivan Filippov, který ji studuje od začátku války. "I když vezmeme v úvahu úroveň svobody, která vládne v Z-prostoru, stále není bezpečné psát texty na téma 'směřujeme k porážce'," ale Z-autoři se stále snaží čtenářům sdělit myšlenku, že "válka je v patové situaci, vyhlídky jsou nejasné a vítězství je nemožné."
Filippov poznamenává: "Výsledkem je, že jsem četl kilometry textů od různých autorů, od techniků a inženýrů zabývajících se drony až po vojáky, v nichž autoři formálně píší o tom, co je nutné k vítězství, ale ve skutečnosti popisují nevyhnutelnou porážku."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse