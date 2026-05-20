Zděšení
20. 5. 2026
Pavel Veleman
Rozhovor
na DVTV a paní Drtinová, to byl tedy zase novinářský výkon (s dovolením
již výběrem své kamarádky). Opět se mi potvrdil fakt, že ze všeho
nejméně rozumí novináři problematice sociální...
Tam
je skutečně shoda s veřejností, tady je každý odborník, každý tahá ten
svůj příběh výchovy, traumat dětství, rodičovství, idiotského manželství
a toxického rozvodu, případně zkušenost řádného manželství (velmi dobrá
praxe).
Nová paní ombudsmanka MPSV Kolman (Nosková) dokonce na těchto životních zkušenostech (a ještě jich určitě v nových vztazích zažije) získala místo "ombudsmanky". Pan ministr Juchelka na MPSV upřednostnil " bohaté životní zkušenosti" před odbornou přípravou...
"Doba je taková, milý příteli, a dej na mne, že nebude hned tak jiná k mání (Don Juan)..."
Proč vůbec obor sociální práce přednáší na VŠ? Stačí tři, čtyři, pět toxických vztahů a jste odborník na OSPOD hned, prostě každý... Z pozice žena, muž/oběť, zde vidíte veškeré chyby pracovníků OSPOD a když zde strávíte v hádkách a bojích o děti celé roky, jste nakonec daleko lepší odborník než všichni sociální pracovníci dohromady, které pochopitelně musíte nenávidět, jelikož časem vidíte jejich bezmoc, ustrašenost, neschopnost si skutečně získat autoritu...
Náš největší problém je neschopnost vzepřít se, profesní a mocenský strach, malé kritické myšlení, propadnutí fachidiotismu bez širšího sociologického pohledu, což vede k naší absenci poukazování na to opravdu zásadní v oboru sociální práce.
Říkám a píši to po
:
Řešit příčiny a ne jen důsledky těžkých životů českých rodin.
Chybějící sociální bydlení, exekuce, prekarizované mzdy, rasismus...Toto neslyším ani od veřejnosti, ani od nadřízených, ani od profesních komor, ani od novinářů, natož od politiků...A samozřejmě ani od nás...
Žádné nové úřady tomuto zásadnímu ekonomickému propadu, který je v DNA každé neoliberální společnosti nepomůžou. Masivní chudnutí obyvatelstva a veškeré patologie z této strašné zátěže vyplývající nejde řešit jinak, než změnou ( otočením diskursu) a hlubokou změnou nejen sociální politiky.
Podívejte se na novou knihu Daniela Prokopa
- tam je určitá cesta... Jenže, chceme vůbec po ní jít?
