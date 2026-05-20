Pan Jan Dobrovský by se měl konečně probudit
20. 5. 2026 / Boris Cvek
Kdykoli je podnikatel Jan Dobrovský u paní Tachecí na Českém rozhlase Plus (pořad tzv. "Osobnost" Plus), vždy vyjadřuje svou naději, že bude hůře, aby bylo lépe. Dokud nebude zle, neprobudíme se. Nevím, z čeho vychází. Má snad na mysli to, jak se probudili Němci ve 30. letech? Vidí nástup lepších časů v Rusku, kde se mají stále hůře? Nebo v KLDR?
Naopak je pozoruhodné, že dlouhodobě bohaté a prosperující regiony mají větší míru stability v tom, jak čelit tyranii a rozkladu společnosti. Vezměte si Dánsko za druhé světové války. Prosperita Dánska sahá, aspoň podle knihy Barbarian Migartions Guye Halsalla, až do raného středověku. Nebo Nizozemsko.
Bylo by zajímavé zjistit, zda si pan Dobrovský myslí, že Skandinávci, kteří v celé Evropě jsou na válku s Ruskem nejlépe připravení, mají nejnižší míru korupce a nejvyšší míru kvality života na světě, potřebují nějakou lekci „čím hůře, tím lépe“. Že by se jako konečně probudili! Nebo by se měl probudit pan Dobrovský? Za koho vlastně mluví, když říká, že je „nám“ pořád moc dobře? Za ty chudáky s minimální mzdou?
