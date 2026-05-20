Krize na Blízkém východě: Íránské revoluční gardy varují před válkou „mimo region“, pokud USA obnoví útoky
20. 5. 2026
Prohlášení IRGC přichází poté, co Trump uvedl, že by mohl zaútočit na Írán, a zároveň trval na tom, že Teherán stále chce uzavřít dohodu
IRGC varuje, že obnovená válka by se mohla rozšířit za hranice Blízkého východu
Íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) pohrozily, že v případě obnovení útoků USA proti Teheránu rozšíří obnovenou válku za hranice Blízkého východu.
Varování přišlo poté, co Donald Trump pohrozil, že znovu zaútočí na Írán, pokud nepřijme dohodu o ukončení konfliktu.
V prohlášení, které zveřejnila polooficiální íránská agentura Tasnim, IRGC uvedla: „Pokud se agrese proti Íránu zopakuje, regionální válka, která byla slíbena, se tentokrát rozšíří i mimo region a naše drtivé údery na místech, která si ani nedokážete představit, vás promění v popel.“
Izraelská vojenská letadla v noci zaútočila na libanonské město Jibsheet, a to navzdory pokračujícímu křehkému příměří, uvedla státní tisková agentura této země.
Další útok se údajně zaměřil na okolí mezinárodní školy v Habboushu, uvedla agentura.
Izraelská letadla dnes také zaútočila na město Kherbet Silem, zatímco dva samostatné nálety se zaměřily na Kfaru v okrese Bint Jbeil.
Národní tisková agentura (NNA) uvedla, že další izraelský letecký útok zasáhl dům ve městě Toura, ačkoli nebyly hlášeny žádné oběti.
Izraelské letecké údery na jižní Libanon v úterý zabily nejméně 19 lidí, včetně čtyř žen a tří dětí, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Jedná se o nejnovější z téměř každodenních útoků obou stran, které nepřestaly navzdory křehkému příměří zprostředkovanému USA.
Izraelská armáda se k obětem ani konkrétním incidentům okamžitě nevyjádřila, uvedla však, že mezi pondělním a úterním odpolednem zasáhla více než 25 míst infrastruktury Hizballáhu v jižním Libanonu.
Mezitím v Izraeli má Kneset (izraelský parlament) hlasovat o návrhu zákona o svém rozpuštění, což by mohlo vyvolat předčasné volby, v nichž podle průzkumů veřejného mínění premiér Benjamin Netanjahu prohraje.
Poslední volby se konaly v listopadu 2022 a další hlasování se má uskutečnit nejpozději 27. října. Pokud zákonodárci odhlasují rozpuštění Knesetu, musí se volby konat do pěti měsíců od schválení návrhu. Izraelští politologové tvrdí, že volby by se mohly konat v první polovině září.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a americký prezident Donald Trump si podávají ruce po setkání v Trumpově klubu Mar-a-Lago v Palm Beach na Floridě v prosinci. Fotografie: Jonathan Ernst/Reuters
„Komplexní příměří je nanejvýš naléhavé,“ říká Si
Čínský prezident Si Ťin-pching dnes v Pekingu jednal s ruským Vladimirem Putinem, kde lídři diskutovali o konfliktu na Blízkém východě.
Rusko se snaží vytěžit z globální energetické krize a prudkého růstu cen plynu vyvolaného válkou v Íránu a faktickým uzavřením Hormuzského průlivu.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v dubnu po setkání s Si Ťin-pchingem uvedl, že Moskva by mohla „kompenzovat“ energetický deficit Číny, Peking však veřejně vyzval k ukončení nepřátelských akcí.
„Komplexní příměří je nanejvýš naléhavé, obnovení nepřátelských akcí je ještě méně vhodné a pokračování v jednáních je obzvláště důležité,“ řekl Si Ťin-pching Putinovi během dnešních rozhovorů, jak uvádějí čínská státní média.
Putin zdůraznil ekonomické vazby mezi Ruskem a Čínou a řekl: „Hnací silou ekonomické spolupráce je rusko-čínská spolupráce v energetickém sektoru.
„Uprostřed krize na Blízkém východě si Rusko nadále udržuje svou roli spolehlivého dodavatele surovin, zatímco Čína zůstává odpovědným spotřebitelem těchto surovin. ”
Jihokorejský ropný tanker právě proplouvá Hormuzským průlivem, což je první takový případ lodi pod korejskou správou od začátku války s Íránem.
„Konzultace s íránskými úřady byly dokončeny a loď včera vyplula. Průlivem proplouvá velmi opatrně,“ uvedl jihokorejský ministr zahraničí Cho Hyun podle agentury Yonhap se sídlem v Soulu.
Dodal, že loď přepravuje 2 miliony barelů ropy.
Yonhap informoval, že tanker včera vyplul do vod poblíž Kataru poté, co den předtím obdržel od Íránu povolení k průjezdu. S odvoláním na úředníky agentura uvedla, že za bezpečný průjezd lodi nebyly Íránu zaplaceny žádné tranzitní poplatky.
K průjezdu došlo téměř dva týdny poté, co loď HMM Namu provozovaná Jižní Koreou byla v průlivu zasažena „dvěma neidentifikovanými letadly“, což způsobilo požár a jeden z 24 členů posádky lodi utrpěl lehká zranění.
Nákladní loď plující pod panamskou vlajkou, provozovaná jihokorejskou přepravní společností HMM Co, dorazila po incidentu do Dubaje k vyšetřování.
Írán popřel odpovědnost a jeho velvyslanectví v Soulu uvedlo, že „rozhodně odmítá a kategoricky popírá jakékoli obvinění týkající se zapojení“ svých sil. Soul útok ostře odsoudil a vyjádřil naději, že se prostřednictvím vyšetřování podaří identifikovat jeho pachatele.
USA a Írán si vyměňují hrozby
Donald Trump varoval, že USA mohou na Írán znovu zaútočit – den poté, co prohlásil, že odložil rozsáhlý útok v naději na mírovou dohodu – ale íránská armáda pohrozila otevřením „nových front“, pokud k tomu přistoupí.
Trump novinářům v Bílém domě sdělil, že byl jen „hodinu od toho“, aby znovu zahájil útoky Washingtonu na Írán, než odložil rozkaz, a to po týdnech křehkého příměří a jednání o ukončení války, která začala 28. února.
Toto rozhodnutí zřejmě následovalo po dalším mírovém návrhu předloženém Teheránem prostřednictvím Pákistánu, který v této věci zprostředkovával, a mohlo být motivováno neochotou spojenců, včetně Saúdské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů, vidět obnovení nepřátelských akcí.
„Víte, jaké to je vyjednávat se zemí, kterou drtivě porážíte. Přijdou k jednacímu stolu a prosí o dohodu,“ řekl Trump. „Doufám, že nebudeme muset vést válku, ale možná jim budeme muset zasadit další tvrdý úder. Ještě si nejsem jistý.“
Ceny ropy se uklidnily díky zjevným pozitivním signálům z Bílého domu, přičemž cena ropy Brent klesla na 110 dolarů za barel, než většinu svých ztrát opět smazala.
V reakci na Trumpa varoval mluvčí íránské armády Mohammad Akraminia, že Islámská republika „otevře nové fronty proti“ USA, pokud obnoví své útoky.
Dodal, že íránská armáda využila příměří jako příležitost „k posílení svých bojových schopností“.
- Americký Senát prosadil rezoluci o válečných pravomocích, která by ukončila válku s Íránem, pokud Trump nezíská souhlas Kongresu. Hlasování o procedurálním opatření k prosazení rezoluce skončilo poměrem 50 ku 47, přičemž čtyři Trumpovi republikánští kolegové hlasovali spolu se všemi demokraty kromě jednoho pro. Tři republikáni se hlasování nezúčastnili.
- Izraelská armáda zahájila sérii útoků po celém Libanonu, při nichž zahynulo 19 lidí, uvádí libanonské ministerstvo zdravotnictví. Jeden útok ve městě Deir Qanun al-Nahr v okrese Tyre zabil 10 lidí, včetně tří dětí a tří žen, uvedlo ministerstvo.
- Izraelská armáda naopak uvedla, že zachytila dron vypálený z Libanonu. Izrael a libanonská centrální vláda již dvakrát prodloužily příměří zprostředkované USA, Izrael však tvrdí, že se nevztahuje na jeho útoky na Hizballáh.
- Izraelské úřady uvedly, že 430 aktivistů na palubě flotily s humanitární pomocí směřující do Gazy bylo převezeno do Izraele poté, co byly jejich lodě zadrženy v mezinárodních vodách poblíž Kypru. Flotila Global Sumud, která vyplula z Turecka minulý týden, je nejnovějším z řady pokusů aktivistů prolomit izraelskou blokádu palestinského území, přičemž poslední konvoj byl izraelskými silami zadržen minulý měsíc.
- Ruský náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov podle ruské agentury TASS uvedl, že Moskva je připravena pomoci s jednáními mezi USA a Íránem o ukončení války. Jeho vyjádření přišlo v době, kdy ruský prezident Vladimir Putin jednal v Pekingu s čínským lídrem Si Ťin-pchingem.
- Spojené arabské emiráty minulý týden otřásl útok dronů na jadernou elektrárnu Barakah. V úterý SAE uvedly, že útok pocházel z iráckého území, kde Írán podporuje skupiny obviněné z útoků na země Perského zálivu v rámci války. Rada bezpečnosti OSN v úterý útok odsoudila. Rusko, které často brání Írán, se připojilo k ostatním členům.
- Dva čínské tankery naložené ropou opustily ve středu Hormuzský průliv, jak vyplývá z údajů o lodní dopravě.
Diskuse