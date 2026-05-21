V otázce Číny se Trump nyní snaží hrát roli „hodného chlápka“
21. 5. 2026
Americký prezident radikálně změnil svůj postoj oproti prvnímu funkčnímu období, ale je to jen dočasné. Může vztah ve stylu „G2“ skutečně fungovat?
V rozhovorech, které se odehrály během jeho návštěvy v Pekingu a bezprostředně po ní, prezident Trump jasně vyjádřil své názory na Si Ťin-pchinga, Čínu a vztahy mezi USA a Čínou. Působí to poněkud šokujícím dojmem, protože se jedná o výrazný odklon od převládajících jestřábích názorů mnoha lidí, kteří působili v jeho první a druhé vládě, míní Michael D. Swaine.
V té době tito lidé hlasitě prohlašovali, že Donald Trump zásadně změnil přístup Ameriky k Číně – od konkurence a spolupráce z éry Bidena a Obamy k bezohledné politice intenzivní strategické konkurence, ba dokonce konfrontace s Pekingem. V Pekingu už nešlo o žádného „pana Milého“, navzdory některým prohlášením o prezidentu Si Ťin-pchingovi, která Trump čas od času pronesl. Důraz byl kladen na „vítězství“ ve strategické soutěži, a to v podstatě jako ve hře s nulovým součtem.
Trumpovy poznámky na summitu tento týden a ty, které pronesl poté v Air Force One a dalších rozhovorech, vyjádřily radikálně odlišný pohled. Zdá se, že prezident nepovažuje Čínu za konvenční bezpečnostní hrozbu a rozhodně ne za existenciální. Ano, Peking představuje ekonomický problém, možná dokonce ekonomickou hrozbu, ale velmi zvládnutelnou, která může přinést skvělý výsledek pro obě země. Čína věří, že toho lze dosáhnout v rámci jakéhosi personalizovaného vztahu G2.
Není tedy třeba konfrontačních snah o „vítězství“ v soutěži na život a na smrt. Vše podléhá transakčnímu uzavírání dohod.
V důsledku tohoto názoru, který je nyní vyjádřen jasněji než kdykoli předtím, Trump například nepovažuje čínské investice v USA, proti nimž se silně staví mnoho lidí na obou stranách Kongresu, za nutně ohrožující. Považuje je za potenciální přínos pro americký průmysl a zaměstnanost, pokud budou správně strukturovány.
Nejžhavější téma mezi Čínou a Spojenými státy je situace na Tchaj-wanu. Trump by mohl říct tchajwanskému prezidentovi Williamu Laiovi, který je zastáncem nezávislosti, že pokud chce koupit více amerických zbraní, bude se muset vyhnout jakýmkoli snahám o nezávislost.
Zároveň by mohl svému „kamarádovi“ Si říct, že pokud chce, aby se na Tchaj-wan prodávalo méně zbraní, bude Čína muset zastavit své demoralizující nátlakové taktiky namířené proti tchajwanskému lidu nebo omezit své výhružné vojenské aktivity kolem ostrova. Jaká je vlastně podoba tohoto „středního“ postoje k prodeji zbraní, pokud vůbec nějaký existuje, se teprve uvidí.
Jde však o to, že Trump vnímá každý aspekt vztahu jako určitý druh transakce, založené na jeho představě o tom, co by představovalo vzájemně prospěšný výsledek. Zapomeňte tedy na politické pokyny obsažené v Zákoně o vztazích s Tchaj-wanem, třech čínsko-amerických společných komuniké a takzvaných Šesti zárukách. Jistě, bude třeba je čas od času veřejně zopakovat, aby se zachovalo zdání kontinuity a stabilního status quo. Skutečným zdrojem stability však budou Trumpovy vztahy s Si Ťin-pchingem.
Jinými slovy, Trump zaujímá vůči Číně postoj, který není ani konvenčním zapojením, ani soubojem velmocí na život a na smrt. Zřejmě si myslí, že pokud se mu podaří uzavřít s Si Ťin-pchingem nějaké skvělé dohody ohledně Tchaj-wanu, obchodu, technologií atd., problém velmocí bude vyřešen a on se může přiblížit o krok blíže ke své vytoužené Nobelově ceně míru.
Problém s Trumpovým novátorským přístupem k čínsko-americkým vztahům je však poměrně zřejmý. Vztahy velmocí nejsou realitní obchody. Trvalé, pozitivní změny v těchto vztazích mohou nastat pouze tehdy, pokud rozhodnutí lídrů odrážejí kompromisy zahrnující hluboce zakořeněné strukturální a politické zájmy napříč jejich příslušnými společnostmi a politickými systémy.
Pro Trumpa a ještě autoritářštějšího Si Ťin-pchinga to vyžaduje vytvoření široké podpory mezi klíčovými spolupracovníky a mocnými zájmovými skupinami pro odklon od vzájemné nedůvěry a nepřátelství a směřování k upřímnému hledání vzájemně výhodných kompromisů a umírněné konkurenci bez konečného vítěze.
Je však velmi problematické, zda k tomu může dojít. Vzhledem k Trumpově obecné nepředvídatelnosti a impulzivnosti a Siově zjevné neochotě vládnout na základě skutečné kolektivní struktury vedení je nepravděpodobné, že by Trumpovo vytoužené personalizované G2 bylo udržitelné, nebo dokonce dosažitelné. Pouze dobře připravená, komplexní strategie zakořeněná v jasném pochopení politických, osobních a institucionálních zájmů působících na obou stranách – a v žádném případě ne improvizovaná, vysoce personalizovaná série dohod mezi dvěma lídry o konkrétních otázkách, může přinést trvalou stabilitu v nejdůležitějším bilaterálním vztahu na světě.
