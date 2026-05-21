Izraelský ministr Becalel Smotrič reaguje na zatykač Mezinárodního trestního soudu oznámením dalších válečných zločinů
21. 5. 2026
Izraelský krajně pravicový ministr financí Becalel Smotrič v úterý uvedl, že prokurátor Mezinárodního trestního soudu (ICC) požádal o vydání zatykače na jeho osobu, údajně v reakci na nelegální nucené vyhnání tisíců Palestinců na Západním břehu.
Smotrič uvedl, že plánuje „oplatit úder“ vydáním rozkazu k nucenému vystěhování dalších stovek Palestinců z jejich domovů na Západním břehu, píše Stephen Prager.
Během tiskové konference Smotrič uvedl, že v pondělí večer byl informován, že prokurátor ICC v dubnu tajně požádal o zatykač na jeho osobu. Soud dosud oficiální zatykač nevydal a oficiální obvinění zatím nebyla zveřejněna.
Wall Street Journal loni informoval, že prokurátor zvažoval podání žádosti o zatykač na Smotriče kvůli jeho roli při rozšiřování izraelských osad na Západním břehu, což Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v červenci 2024 označil za porušení Ženevských konvencí, protože to znamenalo nucené vysídlení obyvatel na okupovaných palestinských územích.
Prokurátor ICC se rovněž chystal vydat zatykač na dalšího krajně pravicového politika a osadníka, ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira, ačkoli zatím neexistují žádné zprávy naznačující, že by tento zatykač byl vydán.
ICC již vydal zatykače na premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Yoava Gallanta za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti v Gaze.
V reakci na zprávy o žádosti o zatykač za to, co ICC považuje za válečný zločin, Smotrič oslavoval probíhající etnické čistky Palestinců na Západním břehu. Chlubil se vytvořením „více než stovky nových osad“ na okupovaném území a „160 zemědělských usedlostí“, které podle něj pomohly Izraeli ovládnout 100 000 hektarů půdy na tomto území.
Organizace spojených národů uvádí, že v uplynulém roce bylo více než 36 000 Palestinců na Západním břehu násilně vysídleno v důsledku rozšiřování osad a násilí páchaného izraelskými osadníky.
Smotrič sdělil, že vydání zatykačů na něj a další izraelské představitele ze strany soudu je „vyhlášením války“ a dodal, že „Izrael bude reagovat válkou“.
„Od dnešního dne bude napaden každý ekonomický nebo jiný cíl, na který mám pravomoc zasáhnout – ať už jako ministr financí, nebo jako ministr v rámci ministerstva obrany. Ne slovy ani triky, ale činy,“ řekl.
„Zde a nyní oznamuji první cíl: ihned po mém projevu podepíšeme rozkaz k evakuaci vesnice Khan al-Ahmar,“ dodal.
Měl na mysli palestinskou beduínskou vesnici s asi 200 obyvateli na východním okraji Jeruzaléma, která vede mnohaletý soudní spor proti izraelské vládě poté, co Ben-Gvir nařídil její demolici, aby se uvolnilo místo pro nelegální židovskou osadu.
Toto území je obzvláště významné, protože by propojilo dvě hlavní osady ve východním Jeruzalémě s Jordánským údolím v rámci probíhajícího izraelského projektu osad E1, jehož cílem je vybudovat osady tak, aby rozdělily palestinské oblasti na Západním břehu na dvě části.
Smotrič, který projekt E1 vedl, loni prohlásil, že tento návrh „pohřbívá myšlenku palestinského státu, protože není co uznat a není koho uznat.“
V úterý Smotrič řekl, že jeho příkaz bude „pouhým začátkem“ jeho reakce na žádost o zatykač.
Jasper Nathaniel, americký novinář působící na Západním břehu, vysvětlil, že „Smotrič právě oznámil oficiální etnickou čistku v palestinské vesnici v reakci na zatykač Mezinárodního trestního soudu (ICC).“
Pozorovatelé poukázali na drzost Smotričova prohlášení tváří v tvář mezinárodnímu tribunálu.
Profesor práva na Rutgers University a šéfredaktor Just Security Adil Haque poukázal na pozoruhodnou ironii: „Úřad prokurátora ICC údajně požádal o zatykač za jeho válečné zločiny, a Smotrič ihned přišel s novým zločinem.“
Spolu s Ben-Gvirem byl Smotrič loni sankcionován pěti zeměmi – Austrálií, Kanadou, Novým Zélandem, Norskem a Spojeným královstvím.
Ori Goldberg, izraelský odborník na blízkovýchodní studia, uvedl, že mezinárodní sankce proti Smotričovi musí být ještě přísnější poté, co oznámil „nejzávažnější porušení mezinárodního práva“.
„Zveřejněte zatykače. Uvalte sankce. Vedení EU – přestaňte ze sebe dělat hlupáky, zatímco se svět rozpadá na kusy,“ řekl. „Ukažte Izraelcům... že je konec.“
