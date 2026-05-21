Pokud to Trump a Si myslí vážně, je to pro nás špatné
21. 5. 2026
Zatímco se Evropa opět zabývá svými vlastními vnitřními záležitostmi, Američané cestují do Číny obchodovat. To by mohlo být pro evropskou ekonomiku extrémně nebezpečné. Donald Trump je někdy bláznivý, ale ne natolik bláznivý, aby nechal čínský trh Evropanům. Sotva si uvědomil, že jeho protičínské nepřátelství škodí americké ekonomice více než čínské, nacpal17 nejdůležitějších generálních ředitelů své země do Air Force One a odletěl do Pekingu....
Jeho cesta do Číny, která začala ve středu a má skončit dnes, se netýká rozuzlení, ale prohloubení vztahů; už ne o nových clech, ale o preferenčních obchodních dohodách. Stará Trumpova rétorika („Čína podvádí naše pracovníky.“) byla ponechána ve sbírce starých desek a obchodník se velkolepě objevil na červeném koberci v Pekingu.
Hodnota Trumpovy delegace je na akciovém trhu oceněna na 16,4 bilionu dolarů. Dovolte mi, abych čínskému prezidentovi jednotlivě představil každého ze 17 doprovázejících obchodních lídrů – v podstatě multimiliardářů z finančního, automobilového a digitálního sektoru: Elona Muska, nejbohatšího muže světa a šéfa Tesly a SpaceX; Jensena Huanga, generálního ředitele společnosti Nvidia, která se zabývá návrhem čipů; generálního ředitele Applu Tima Cooka; generálního ředitele Goldman Sachs Davida Solomona; a samozřejmě generálního ředitele a zakladatele BlackRocku Larryho Finka. ¨
Dohromady těchto 17 společností představovalo tržní kapitalizaci 16,4 bilionu amerických dolarů, což je více než osminásobek indexu DAX nebo trojnásobek hrubého domácího produktu Německa. Si Ťin-pching gesto pochopil a měl připravené vlastní pozvání – pozvání k obchodování v Číně. To je dobrá zpráva pro globální obchod a smutná zpráva pro Evropu.
Jakmile se obě ekonomické supervelmoci spojí – byť jen ekonomicky – stane se to, před čím varoval Výbor pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách: Evropa riskuje, že se stane pěšákem v rukou jiných mocností. Evropa potřebuje obchod s Čínou. Evropa, jejíž hlavy států a vlád se nedávno oportunisticky přizpůsobily staré Trumpově doktríně ohledně Číny, stojí dnes ráno ponížená.
Jako dobře vycvičené cirkusové zvíře kancléř Scholz vyzval k de-riskování, tedy k částečnému stažení z Číny. I Merz nedávno hovořil – velmi ve starém trumpovském duchu – o „ose autokratů“ a odkazoval na Rusko, Severní Koreu a Čínu. Investice v Číně, jak uvedl, jsou spojeny s „velkým rizikem“.
Merz se mýlí: Největším rizikem pro Evropu je neobchodovat s Čínou. Sebezaujatost Evropanů, jak zdůraznil Mario Draghi ve své zprávě, představuje skutečné riziko, protože kontinent, který se považuje za morální, energetický a sociálně-politický vzor pro ostatní, ve skutečnosti stále více zaostává. Draghi předvídavě varoval před výzvami, kterým Evropa čelí. V době, kdy prezentoval svou téměř čtyřsetstránkovou analýzu, Draghi hovořil o „pomalé agónii“ Evropy, jejím pomalém úpadku.
Jeho zpráva uvádí: „Evropa nebude schopna být zároveň lídrem v nových technologiích, zářným příkladem v boji proti změně klimatu a nezávislým aktérem na světové scéně. Evropa nebude schopna ani financovat svůj sociální model. Některé, ne-li všechny, ambice budou muset být omezeny. Evropa čelí existenční výzvě.
Draghi odhaluje to, co se evropští politici bojí uznat. Včera byla Draghimu v Cáchách udělena Mezinárodní cena Karla Velikého. Laudátor Friedrich Merz 78letého Itala chválil nejhezčími slovy a nevšiml si – pravděpodobně kvůli tomu, že Draghiho zprávu nečetl – že jeho chvála se rovnala sebeobviňování.
Protože Draghiho zpráva identifikuje všechny ty reformní projekty, kterými se dosud žádný kancléř ani předseda Evropské komise nezabýval. #1: Občané Evropy zaostávají. „Mezi EU a USA se vytvořila velká propast, a to především kvůli výraznému zpomalení růstu produktivity v Evropě. Reálný disponibilní příjem na obyvatele v USA vzrostl od roku 2000 téměř dvakrát rychleji než v EU.“#2: Evropský průmysl připomíná Jurský park. „Evropa uvízla ve statické průmyslové struktuře, kde nové společnosti vznikají jen zřídka.¨
Ve skutečnosti nebyla za posledních 50 let založena žádná společnost v EU s tržní kapitalizací přesahující 100 miliard eur; naproti tomu všech šest amerických společností v hodnotě přes jeden bilion eur bylo založeno v tomto období. #3: Demografický problém bez odpovědi. „EU poprvé ve své nedávné historii vstupuje do fáze, kdy růst již není podporován růstem populace.¨
Do roku 2040 se očekává, že populace v produktivním věku se zmenší o téměř dva miliony pracovníků ročně.#4: Evropa dusí své podnikatele. „Evropské společnosti jsou zatíženy regulační zátěží, která je obzvláště nákladná pro malé a střední podniky a v digitálním sektoru přímo zničující.“#5: Brusel vytvořil byrokratické monstrum. „V USA bylo v posledních kongresových letech (2019–2024) na federální úrovni přijato přibližně 3 500 zákonů a přibližně 2 000 rezolucí.
Během stejného období EU schválila přibližně 13 000 právních aktů. “Evropa má obavy, Amerika podniká. Závěr: Návštěva amerických obchodních lídrů v Číně a vysoké vyznamenání pro Draghiho jsou dvě strany téže mince. Evropa má obavy, Amerika podniká. Trump podniká kroky, zatímco my stále analyzujeme. Po tomto ceremoniálu pro Draghiho je Merz nyní povinen jednat. Musí se proměnit v reformátora.
Text připravil Milan Lelek
