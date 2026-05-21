Macinka nechápe své místo v ústavní hierarchii. Ministr nestojí na úrovni prezidenta
21. 5. 2026 / Petr Waniek Horwáth
Celý problém má společného jmenovatele: nepochopení ústavní hierarchie. Ministr není roven prezidentovi. Není roven premiérovi. Nestojí na vrcholu exekutivy.
Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou se během několika dní rozrostl do dvou paralelních linií. Tou první je otázka, kdo má Českou republiku zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. Tou druhou pak reakce na prezidentův výrok o Donaldu Trumpovi, který ministerstvo zahraničí označilo za neoficiální stanovisko vlády. A do toho vstoupili i ústavní právníci, kteří jasně popsali, jaké pravomoci má prezident a jaké ministr. Všechny tyto momenty spojuje jedno: ministr vystupuje, jako by stál na stejné ústavní úrovni jako hlava státu. A to jednoduše není pravda.
Prezident je samostatný ústavní orgán. Ministr ne
Ústava České republiky je v tomto jednoznačná. Prezident republiky je samostatný ústavní orgán s vlastními pravomocemi. Některé z nich vyžadují kontrasignaci, jiné ne a právě reprezentace státu navenek mezi ně patří. Prezident tedy nepotřebuje povolení ministra, aby mohl vykonávat svou funkci.
Ministr naproti tomu není ústavní orgán. Je pouze členem vlády. Nemá žádné vlastní ústavní pravomoci. Jeho legitimita je odvozená : navrhuje ho premiér, jmenuje ho prezident a jeho pravomoci jsou výkonem vůle vlády jako celku. Ministr nestojí na úrovni prezidenta. A nestojí ani na úrovni premiéra.
Jediným individuálním partnerem prezidenta je premiér
Ústava zná jen dva individuální aktéry exekutivy: prezidenta a předsedu vlády. Ti dva spolu tvoří ústavní protiváhy, které se vzájemně vyvažují. Ministr mezi ně nepatří. Není prezidentovým partnerem, protivníkem ani oponentem v ústavním smyslu.
Pokud tedy ministr vystupuje tak, jako by mohl prezidentovi určovat, kam smí cestovat, nebo jako by mohl korigovat jeho výroky, přisvojuje si roli, kterou mu Ústava nedává.
O jakou cestu do Ankary jde
Summit NATO v Ankaře je pravidelné setkání hlav států a vlád členských zemí aliance. Prezident Pavel oznámil, že se jej chce zúčastnit, stejně jako v předchozích letech¹. Macinka však opakovaně tvrdil, že prezident „nepojede“, protože podle něj má Českou republiku reprezentovat pouze vláda.
Prezident na to reagoval jasně: ministr zahraničí nemůže rozhodovat o tom, zda se hlava státu summitu zúčastní. Ústavní právníci tuto interpretaci potvrdili-ministr může technicky zajistit cestu, ale nemůže ji zakázat.
Co prezident řekl o Trumpovi
Prezident Pavel v rozhovoru kritizoval některé postoje Donalda Trumpa, zejména jeho výroky o NATO a o závazcích spojenců. Uvedl, že podobné výroky mohou oslabovat důvěru v alianci a že bezpečnostní politika nemůže stát na improvizaci nebo osobních náladách.
Ministerstvo zahraničí následně vydalo prohlášení, že prezidentovy výroky nepředstavují oficiální pozici vlády. To je fakticky správně , protože prezident nemluví za vládu. Problém však nastal ve chvíli, kdy ministr Macinka doplnil vlastní komentář a vystupoval tak, jako by mluvil jménem celé České republiky.
Ministr může mluvit za svůj resort.
Může říct, že prezident nemluví za vládu.
Ale nemůže mluvit jménem vlády, pokud vláda nepřijala usnesení.
A už vůbec nemůže mluvit jménem státu.
To může jen vláda jako celek nebo její předseda.
Ústavní hierarchie není otázka názoru, ale faktu
Celý problém má společného jmenovatele: nepochopení ústavní hierarchie. Ministr není roven prezidentovi. Není roven premiérovi. Nestojí na vrcholu exekutivy. Je pouze členem vlády. Pokud se ministr prezentuje jako protiváha prezidenta, je to v rozporu s Ústavou.
A pokud ministr používá prezidenta jako argument proti vlastnímu premiérovi, je to obrácená hierarchie. Prezident má ústavní vztah pouze k premiérovi, nikoli k jednotlivým ministrům.
V demokratickém právním státě není možné, aby ministr vystupoval jako ústavní protiváha prezidenta. Ústava to neumožňuje. Prezident a premiér jsou jediní dva individuální aktéři moci výkonné. Ministr je o úroveň níže. A pokud si tuto skutečnost neuvědomuje, vznikají konflikty, které by alespoň v takové podobě nemusely existovat.
Diskuse