Izrael zabil všechny děti na tomto obrázku, Macinko
20. 5. 2026
Izrael dnes v jižním Libanonu zavraždil tuto matku a její tři děti.
Why??? https://t.co/2Livr6tznt— Martina Navratilova (@Martina) May 19, 2026
May 19, 2026
Izrael právě BOMBARDOVAL dům vedle LÉKÁRNY západně od města Gaza během „PŘÍMĚŘÍ“.
Israel just BOMBED a home next to a PHARMACY west of Gaza City during the “CEASEFIRE”. pic.twitter.com/ddwsfppno3— Suppressed News. (@SuppressedNws1) May 20, 2026
Obyvatelé v okolí uprchlického tábora v Jeninu konstatují, že izraelské jednotky zapálily dům rodiny Arsheedových poté, co jej obsadily a po dobu jednoho a půl roku jej využívaly jako vojenské kasárny. Místním obyvatelům prý bylo zabráněno v přístupu k domu, aby mohli plameny uhasit.
Residents near Jenin refugee camp say Israeli forces set fire to the Arsheed family home after occupying the property and using it as a military barracks for a year and a half. Locals were reportedly prevented from reaching the house to extinguish the flames. pic.twitter.com/tGYz6P21i8— Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 20, 2026
Izraelské okupační úřady trvají na tom, že budou pokračovat v přísném obklíčení Gazy, čímž brání dovozu naléhavě potřebných léků a potravin...
Nedostatek výživných potravin a hygienických potřeb spolu s přeplněností uprchlických táborů vedl k výskytu dosud neznámých nemocí…
Israeli occupation authorities are insisting to continue their tight siege on Gaza as they prevent critically needed medicines and food..— Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) May 20, 2026
Lack of nutritious food and hygiene tools in addition to overcrowding in displacement camps led to the appearance of unprecedented diseases… pic.twitter.com/EllnooSCN0
Zničující scéna v Gaze: Izraelský letecký útok v Chán Júnisu právě přerušil hlavní vodovodní potrubí a zničil stany, v nichž bydlely rodiny vysídlených osob. Civilisté čelí opakovanému vysídlování, závažnému nedostatku zásob a v přeplněných podmínkách se nyní potýkají s ještě horším přístupem k čisté vodě. Humanitární organizace varují, že se humanitární krize rychle prohlubuje.
🇵🇸🇮🇱 Devastating scene in Gaza: An Israeli airstrike in Khan Younis just severed a major water pipeline and destroyed tents full of displaced families.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 20, 2026
Civilians are facing repeated displacement, severe shortages, and now even worse access to clean water in overcrowded… https://t.co/loGt70eNT5 pic.twitter.com/NVKDHXeqT7
Včera pozdě v noci zapálily milice izraelských osadníků několik vozidel a pokusily se podpálit dům ve městě Halhul, ležícím severně od Hebronu na okupovaném Západním břehu.
Late last night, Israeli settler militias set fire to several vehicles and attempted to burn down a home in the town of Halhul, north of Hebron in the occupied West Bank. pic.twitter.com/5kYVtzP3NM— Quds News Network (@QudsNen) May 20, 2026
Dva muži z Gazy se pokoušeli zachránit člověka, který byl zraněn při předchozím bombardování. Když se ho snažili odnést, Izrael na ně vystřelil raketu a oba je zabil.
One of the most horrific scenes you may ever witness:— MUSAFIR (@MusafirNafar) May 20, 2026
Two men from Gaza were trying to rescue someone injured in a previous bombing. As they attempted to carry him, Israel fired a missile at them, killing them both.
Day after day, more horrific videos emerge from Gaza. pic.twitter.com/7e6vNDbNTx
Diskuse