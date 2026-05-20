Izrael zabil všechny děti na tomto obrázku, Macinko

20. 5. 2026

čas čtení 3 minuty
Izrael dnes v Deir Qanoun Al-Nahr v jižním Libanonu zabil všechny děti na této fotografii. Každé. Šest dětí. Zavražděných spolu se svými rodiči. Izrael dnes v jižním Libanonu zavraždil tuto matku a její tři děti.

Izrael právě BOMBARDOVAL dům vedle LÉKÁRNY západně od města Gaza během „PŘÍMĚŘÍ“.

Obyvatelé v okolí uprchlického tábora v Jeninu konstatují, že izraelské jednotky zapálily dům rodiny Arsheedových poté, co jej obsadily a po dobu jednoho a půl roku jej využívaly jako vojenské kasárny. Místním obyvatelům prý bylo zabráněno v přístupu k domu, aby mohli plameny uhasit.

Izraelské okupační úřady trvají na tom, že budou pokračovat v přísném obklíčení Gazy, čímž brání dovozu naléhavě potřebných léků a potravin...

Nedostatek výživných potravin a hygienických potřeb spolu s přeplněností uprchlických táborů vedl k výskytu dosud neznámých nemocí…

Zničující scéna v Gaze: Izraelský letecký útok v Chán Júnisu právě přerušil hlavní vodovodní potrubí a zničil stany, v nichž bydlely rodiny vysídlených osob. Civilisté čelí opakovanému vysídlování, závažnému nedostatku zásob a v přeplněných podmínkách se nyní potýkají s ještě horším přístupem k čisté vodě. Humanitární organizace varují, že se humanitární krize rychle prohlubuje.


Včera pozdě v noci zapálily milice izraelských osadníků několik vozidel a pokusily se podpálit dům ve městě Halhul, ležícím severně od Hebronu na okupovaném Západním břehu.

Dva muži z Gazy se pokoušeli zachránit člověka, který byl zraněn při předchozím bombardování. Když se ho snažili odnést, Izrael na ně vystřelil raketu a oba je zabil.

