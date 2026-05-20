„Měl jedinečnou schopnost být člověkem“: pozdně večerní televizní pořady se loučí se Stephenem Colbertem
20. 5. 2026
Hugh Jackman zazpíval parodii na Sweet Caroline od Neila Diamonda. Bette Midler předvedla satirickou úpravu písně Wind Beneath My Wings. John Lithgow napsal a přednesl báseň s názvem The Mighty Colbert. Jake Tapper osobně předal obraz Colberta jako Gluma z Pána prstenů. A Jimmy Fallon předvedl trefnou parodii na píseň Franka Sinatry My Way: „A nyní se blíží konec/ A ty tak čelíš poslední oponě/ Ale Trump dal jasně najevo/ Že chce, abys odešel/ O tom jsme si jisti.“
V posledních měsících se do divadla Ed Sullivan Theatre v New Yorku sjela řada celebrit, aby se připojila k dlouhému loučení s pořadem CBS The Late Show with Stephen Colbert a uctila hlas, který bude v celonárodní diskusi velmi chybět, až 21. května zhasnou světla.
Colbert (62) poskytoval každovečerní protijed milionům diváků, kteří se na konci dalšího dne v dystopii Donalda Trumpa cítili zmatení. Prořezával se zlovolným chaosem, aby je ujistil, že ne, že to nejsou oni, kdo se zbláznili, ale svět kolem nich. A nabídl kontrast v charakteru: zatímco Trump je domýšlivý, Colbert je neuctivý; zatímco Trump je narcistický, Colbert vyzařuje empatii; zatímco Trump je neslušný, Colbert projevuje slušnost až do morku kostí.
Když CBS loni v červenci oznámila, že Late Show bude zrušena, čímž skončí 33letá televizní instituce, kterou nejprve moderoval David Letterman a poté Colbert, mnozí považovali načasování za podezřelé. K tomuto kroku došlo pouhé tři dny poté, co Colbert ve svém monologu nemilosrdně zesměšnil právní dohodu v hodnotě 16 milionů dolarů mezi mateřskou společností CBS, Paramountem, a Trumpem – a pouhý týden předtím, než federální regulátoři schválili fúzi Paramountu se Skydance v hodnotě 8 miliard dolarů.
CBS tvrdila, že šlo o „čistě finanční rozhodnutí v kontextu náročných podmínek v nočním vysílání“. Letterman tomu však nevěří. „Chci jen oficiálně prohlásit: Lžou,“ řekl New York Times na začátku tohoto měsíce. „Jsou to lživé lasičky.“
Po celou jednu generaci vládl pozdně večernímu televiznímu vysílání Johnny Carson na NBC. Carson odešel do důchodu v roce 1992; o rok později spustila CBS pořad The Late Show s Lettermanem jako moderátorem (ten nyní překonal Carsonovu verzi The Tonight Show v trvání tohoto vysílání). Colbert převzal moderátorské křeslo v roce 2015, poté co dříve ztvárňoval bombastického, pravicového chvastouna v pořadu Comedy Central The Colbert Report.
Bill Carter, autor čtyř knih o televizi, včetně The Late Shift, říká: „Myslel jsem si, že v jeho předchozí večerní televizní show byl brilantní téměř k nepopsání. V podstatě devět let dělal skeč. Byla to satira na tak vysoké úrovni.“
Carter proto nebyl překvapen, když Colbert dostal práci v Late Show, a vzpomíná si, jak s ním o tom dělal rozhovor. „Řekl jsem mu: ‚Musítew se na to těšit, protože tam prostě stačí být sám sebou.‘ A on odpověděl něco jako: ‚No, víte, ještě si nejsem jistý, bude to jiné.‘
„A sakra, když začal, byl tím opravdu zaskočen. Pamatuji si, že jsem si říkal, že nevypadá vůbec uvolněně. Opravdu se s tím potýkal a byl rozhodně v úzkých. Zklamal vedení a myslím, že Les Moonves, který v té době řídil CBS, dal Stephenovi v podstatě ultimátum: musíš to rozjet.“
To se mu v roce 2016 podařilo, a to s pomocí dvou mužů. Nejprve to byl Chris Licht, producent s pozadím spíše v oblasti zpravodajství než zábavy, kterého Moonves přivedl jako showrunnera. Pod jeho vedením Colbert přestal snažit se být tradičním moderátorem a přijal svůj satirický intelekt.
Carter komentuje: „Více se zaměřil na politiku. Dal si hlas a jako monologist se zlepšoval a zlepšoval, což je něco, co nikdy nedělal; celý život byl hercem ve skečích. Jakmile to začal chápat, opravdu to pochopil. Je to velmi bystrý muž se skvělým komediálním instinktem. Byl jsem za něj rád, že to vyřešil a dosáhl nejvyšší sledovanosti v nočním vysílání.“
Druhým, a ještě nepravděpodobnějším faktorem, byl Trump, jehož politický vzestup změnil vše. Každý večer Colbert přednesl dokonale vybroušený mini-projev o stavu národa – sžíravý, pronikavý, vtipný, spasitelný – který zahrnoval i jeho vlastní imitaci Trumpova hlasu. Budoucí historici, kteří se budou snažit pochopit tuto éru, by mohli udělat mnohem horší věc, než je studovat. Pro komika, který hledal svůj autentický hlas, byli 45. a 47. prezident tím nejlepším katalyzátorem.
Stephen Farnsworth, spoluautor knihy Late Night With Trump: Political Humor and the American Presidency, říká: „Kdyby si noční komedie chtěla vytvořit protiklad, vypadal by přesně jako Donald Trump.
„Mluvíte o někom, kdo je pro noční humor mimořádně bohatým terčem: jeho chvástání, jeho chování, jeho nekonzistentnost, jeho agresivita – všechny tyto věci vytvářejí velmi bohaté prostředí pro posměch. Arc de Trump, požití bělidla, tvrzení, že volby, které prohrál, ve skutečnosti neprohrál. Toto je v americké politice doba jako za zrcadlem.“
To představovalo odklon od Carsonova jemnějšího, převážně apolitického humoru. V nedávném rozhovoru pro New York Times však Colbert odmítl tvrzení, že moderátoři nočních talk show se stali politicky stranickými. Řekl: „Nemám žádný problém s tím, že je Trump republikán. Mám problém s tím, že je Trump naprostý narcista, který pracuje pouze ve svém vlastním zájmu a zdá se, že mu je jedno, jestli celý svět shoří. To není stranický postoj.
„Mám oči a uši a myslím si, že označovat noční show za stranické je jen hrubé zacházení s rozhodčím. A my ani nechceme být rozhodčími, ale oni nás vnímají jako rozhodčí. Odmítám stranické označení. Stranický znamená, že nikdy, nikdy neuděláte vtip o demokratovi, a to prostě není pravda. Prostě se nedá srovnávat, jak úrodná ta pole jsou.“
Colbert nabídl víc než jen výsměch. V monolozích, které zoufaly nad Trumpem, ale nikdy nezoufaly nad Amerikou, v citlivých rozhovorech s každým od Andersona Coopera po Johna Olivera a od Bernieho Sanderse po Neila deGrasse Tysona, v odkazech na jeho katolickou víru, v absenci hořkosti ohledně jeho vlastního propuštění a v opakujícím se segmentu s jeho ženou Evie McGee Colbertovou, v reklamě na to, jak manželství může stárnout jako dobré víno, byla i morální kotva.
David Litt, autor a bývalý autor projevů Baracka Obamy, komentuje: „Byl důležitým satirickým hlasem, ale já si vlastně myslím, že byl také důležitým morálním hlasem. Nežijeme v nijak zvlášť laskavých časech a Colbert měl vždy zjevně silný názor, což je důvod, proč se Trump tak snažil o jeho zrušení, ale také se zdálo, že v něm byla základní laskavost a velkorysost.
“ Jedna z věcí, na kterou si vzpomínám nejvíc, byl rozhovor, který vedl s Joem Bidenem, kde oba mluvili o tragédiích, které zažili ve svých životech, a o tom, co pro ně znamenal smutek. To je druh rozhovoru, který si obecně těžko představím v noční televizi. Colbert to dokázal a nevím, kolik dalších lidí by to dokázalo. To není výtka vůči nim; jen tím říkám, že měl jedinečnou schopnost být lidský.“
Colbertovi bylo 10 let, když jeho otec a dva bratři zahynuli při letecké havárii. Do žánru nočních talk show vnesl jedinečnou emocionální upřímnost. Carter poznamenává: „Jak kdysi řekl Johnny Carson, pokud děláte tuto show dost dlouho, ukáže se, kým jste, a pro lidi to bude zřejmé.
„To platí i pro Stephena. Je to velmi lidský člověk, velmi hluboký člověk, a jako dítě utrpěl strašnou ztrátu, která ho formovala. Lidé, kteří sledují tyto noční pořady, rádi vidí jeho lidskou stránku. Pokud s ním mají trávit čas relativně často, chtějí vědět, kdo vlastně je.“
Přesto tato hluboká vazba s diváky, nejvyšší sledovanost v nočním vysílání a loňská cena Emmy za vynikající talk show nestačily k tomu, aby Colberta uchránily před tím, aby se stal vedlejší obětí Trumpova totálního útoku na americkou demokracii.
Trump zažaloval Paramount kvůli rozhovoru v pořadu 60 Minutes s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Kritici obecně vnímali dohodu jako pokus o odstranění překážek před chystaným prodejem Paramountu společnosti Skydance Media – fúzí, která vyžadovala schválení Trumpovou administrativou. Colbert se nezdráhal a v přímém přenosu prohlásil, že právní termín pro tuto dohodu je „obrovský úplatek“, a dodal: „Nevím, jestli cokoli – cokoli – obnoví mou důvěru v tuto společnost. Ale kdybych to měl odhadnout, řekl bych, že 16 milionů dolarů by pomohlo.“
Trumpova reakce na konec pořadu The Late Show byla rychlá a mstivá. Na své platformě Truth Social prohlásil: „Absolutně miluju, že Colberta vyhodili. Jeho talent byl ještě menší než jeho sledovanost. Slyšel jsem, že Jimmy Kimmel je na řadě. Má ještě menší talent než Colbert!“ Kimmel byl skutečně na týden stažen z vysílání stanicí ABC a v poslední době čelí novým útokům.
Demonstrant u Kapitolu v roce 2025. Fotografie: Allison Bailey/NurPhoto/Shutterstock
Noční televizní vysílání čelí ekonomickým tlakům už roky. Sledovanost a příjmy z reklamy klesají a mnoho mladých diváků dává přednost sestřihům online, z nichž mají televizní stanice potíže vytěžit peníze. I tak patří Carter k těm, kteří zůstávají skeptičtí ohledně důvodů, které vedly CBS k ukončení Colbertova pořadu.
Říká: „Tvrdili, že to nemá nic společného s politikou. V určitém okamžiku musíte říct: no tak, lidi, viděli jsme, jak prezident tyto lidi napadá a dělá vše, co může, aby je dostal z vysílání, a oni museli získat souhlas vlády, aby prodej prošel. Není těžké si to dát dohromady.“
The Late Show nahradí Comics Unleashed, syndikovaná talk show, ve které stand-up komici vtipkují s moderátorem Byronem Allenem. Carter tento krok považuje za faktické vyvěšení bílé vlajky pro noční televizní vysílání. „Říkají veřejnosti: tohle už se nebudeme snažit dělat. Nebudeme se snažit mít v 23:30 zábavní show s hvězdou, která je charakteristickou tváří a v podstatě tváří celé stanice.“
Farnsworth varuje před odrazujícím účinkem. Říká: „Pro noční komedii je to náročné prostředí kvůli rostoucímu komerčnímu tlaku. Máme tu situaci, kdy je Kimmel prakticky neustále pod palbou, kdy se čas od času objevují otázky ohledně obnovení licence ABC a požadavky na stažení pořadu z vysílání.
„Máme tu rostoucí konzervativní vlastnictví klíčových mediálních aktiv a rostoucí agresivitu při využívání FCC [Federal Communications Commission] jako zbraně k omezení kritiky prezidenta. To vytváří velmi obtížné prostředí pro mediální společnosti, ale nadále existuje příležitost pro bojovnější obsah na místech mimo televizní sítě, v kabelové televizi.“
To by mohl být Colbertův další krok, spekuluje Farnsworth. „Možná přijde třetí dějství, pokud se to tak dá nazvat, pro Colberta, ale zatím není jasné, jakou podobu by to mohlo mít. Určitě existuje publikum, které by ho následovalo, kdyby přešel k HBO nebo někam jinam, takže uvidíme, kde najde ty nejzajímavější nabídky.“
Tento velký fanoušek J. R. R. Tolkiena již pracuje na scénáři pro Warner Bros k novému filmu Pán prstenů. A v nedávném rozhovoru natočeném v novém prezidentském centru Baracka Obamy v Chicagu Colbert řekl: „Jak hloupé je podle vás, když lidé říkají, že bych měl kandidovat na prezidenta?“
Obama odpověděl: „Laťka se posunula. Řeknu to takhle: Myslím, že bys si vedl výrazně lépe než někteří lidé, které jsme viděli. Mám v to velkou důvěru.“
Colbert poděkoval Obamovi a zeptal se, zda se jedná o formální podporu. „Nebylo,“ řekl 44. prezident.
Pro Cartera by Colbertova prezidentská kampaň nebyla o nic směšnější než ta Trumpova, který byl dříve hvězdou reality show The Apprentice. „Colbert je přemýšlivý, chytrý muž, kterého neobvinilo 20 žen ze sexuálního obtěžování a všeho možného. Má dostatek předpokladů k tomu, aby kandidoval na prezidenta: je to chytrý chlap, v televizi je neuvěřitelně dobrý a tak dále. Je to velmi talentovaný muž.“
Carter dodává: „Nemyslím si, že chce odejít do důchodu. O tom se nijak nezmínil. Pokud má nějaký plán, neslyšel jsem o něm. Je řada věcí, které by mohl dělat, od vystupování v kabelové televizi přes podcasty, jako to dělá Conan O’Brien, až po Broadway. Proč by nemohl dělat one-man show? Má spoustu schopností, může dělat, co se mu zlíbí, ale myslím, že hlavně chtěl dělat to, co dělal, takže je to škoda.“
