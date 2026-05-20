Channel 4 News: Izraelský ministr terorizoval zatčené mezinárodní aktivisty
20. 5. 2026
Zatímco se český pseudoministr zahraničí Macinka bratří v POraze s kriminálníkem z izraelské vlády, v Izraeli jiný ministr, Itamar Ben Gvir, terorizoval před kamerami aktivisty, kteří vezli do hladovějící Gazy jídlo.
Moderátor, Channel 4 News, středa 20. května 2026: Izraelští velvyslanci v Kanadě, Francii a Itálii byli předvoláni na koberec poté, co izraelský ministr pro národní bezpečnost Ben-Gvir zveřejnil video, na kterém se posmívá mezinárodním aktivistům, kteří jsou nuceni klečet se svázanýma rukama. Více než 400 aktivistů bylo včera zadrženo na palubě flotily, která se pokoušela doplavit do Gazy. Harry Fawcett podává zprávu.
Reportér: Toto je video zveřejněné izraelským ministrem pro národní bezpečnost.
Tohle je to, co chce, abyste viděli. „Vítejte v Izraeli,“ říká Itamar
Ben Gvir. „My jsme pány tohoto domu.“ Aktivisté zadržení v mezinárodních
vodách, nuceni klečet se svázanýma rukama, zatímco zní izraelská hymna.
„Žena křičí,“ říká, „neposlouchejte ji. Přijeli s velkou hrdostí jako
velcí hrdinové. Podívejte se, jak teď vypadají. Podívejte se na ně teď.
Vůbec to nejsou hrdinové. Podporovatelé terorismu. Říkám premiérovi
Netanjahuovi: Dejte mi je na dlouhou dobu. Dejte nám je do věznic pro
teroristy."
Izraelský ministr zahraničí obvinil svého kolegu z vlády z hanebného chování, které záměrně poškodilo národní zájmy. Premiér uvedl, že Izrael má právo zabránit provokativním flotilám příznivců teroristů z Hamásu v dosažení Gazy, ale že způsob, jakým ministr Ben-Gvir zacházel s aktivisty flotily, nebyl v souladu s izraelskými hodnotami a normami.
Flotila se skládala z 50 plavidel přepravujících více než 400 aktivistů ze 40 zemí. Izraelské zadržení v mezinárodních vodách za použití gumových projektilů již vyvolalo kritiku, přičemž Jižní Korea to označila za zcela nepřiměřené. Protesty se Ben-Gvirovými akcemi jen stupňují.
Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová uvedla, že je zděšena, a potvrdila, že mezi aktivisty byli i britští občané. Italská Georgia Meloniová požaduje omluvu za zacházení s aktivisty a za naprosté ignorování požadavků její vlády.
"Pokud sledujete toto video, znamená to, že jsem byla unesena."
Mezi zadrženými je sestra irského prezidenta a irský ministr zahraničí požaduje zajištění bezpečnosti všech irských občanů a jejich okamžité propuštění.
Pokud jde o tyto kousky, Ben-Gvir je recidivista, i když jeho cíle jsou obvykle Palestinci. Dnešní kritika, ať už zahraniční, nebo domácí, ho jistě potěší. Jeho krajně pravicová rasistická politika byla ochotně přijata Benjaminem Netanjahuem, aby si zajistil většinu, a v závislosti na volbách, které se mají konat do konce října, tomu tak může být znovu.
Aktivisté z flotily Global Sumood jsou NAPADÁNI, NUCENI říkat „Am Yisrael Chai“ a TÝRÁNI izraelskými silami pod dohledem izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira.
Je slyšet, jak AKTIVISTKA KŘIČÍ, ZATÍMCO JE NAPADÁNA!!
Ministr pro národní bezpečnost z řad krajní pravice Itamar Ben-Gvir zveřejnil video, na kterém jsou zachyceni zadržení účastníci zadržené flotily směřující do Gazy, jak jsou svázáni a odvlečeni v izraelském přístavu Ašdod, a připsal k němu: „Takhle vítáme příznivce terorismu. Vítejte v Izraeli.“
