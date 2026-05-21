Problém levice je v tom, že je dementní
21. 5. 2026 / Boris Cvek
Nikdy jsem se nepovažoval za levičáka, na to jsem příliš pragmatický, kapitalistický, elitářský. Na druhou stranu jsou důrazy, v nichž rozhodně mám k levici blízko a jsem levičákem, možná více než i většina západních levičáků. Agresivní důraz na pokrok (v tom se ale hlásím hlavně k Hayekovi!, to jsou ty paradoxy), výsměch pověrám a tmářství, ochrana práv chudých, vyloučených, pohrdaných.
Pro mě je to spojené s vírou v Krista, s evangeliem. Což také není typicky levicové. Ale co bych chtěl vyzvednout a zdůraznit: levice, zejména ta česká, není v krizi proto, že je hodně na straně menšin a málo na straně lidí práce. Podle mě je v krizi, protože nemá pro levici typický agresivní realismus, ostrou vzdělanost a pokrokovost. Je dementní.
Skvěle jsem spolupracoval na neziskovém léku (co by mělo být levicovějšího proboha!) s elitním vědcem z USA (Raymond J. Deshaies), který spoluzakládal farmaceutickou firmu (Proteolix), která se prodala za stovky milionů dolarů. Co nás spojovalo? Touha znát realitu, přinést účinný lék. Inteligence, vzdělání. Ostrý, tvrdý přístup k poznání.
U nás se jen pořád dokola dementně opakuje, že skutečně účinné léky mají farmaceutické firmy v sejfech, aby se k nim nikdo nedostal, a před lidem se předstírá zcela absurdní bádání, o kterém všichni vědí, že nikam nikdy nemůže vést. Copak se stalo s těmi českými onkologickými patenty? Kde jsem se s tím tvrzením o sejfech potkal poprvé? Na lékařské fakultě u akademiků. Dávno před sociálními sítěmi!
Pokud jde o levici, v Česku je prakticky nemyslitelné, že by dokázala byť jen zvednout agresivně, realisticky, chytře téma daní. Tak akorát fašistické žvásty, to jim jde, jak s tím začali Škromach a Hašek. A jak u toho lidu na jižní Moravě dopadli! Myslím, že i ti nejméně vzdělaní lidé z nejchudších oblastí by levici tleskali za gay marriage a radikální progresivismus, kdyby viděli agresivní realismus a schopnost, zcela reálnou, inteligentní, tvrdou, hájit jejich zájmy.
Nemůžete hájit ani zájmy lidí práce, ani zájmy postižených, ani zájmy gayů a trans lidí bez tvrdého, agresivního realismu. Tím nemyslím demonstrace! Ty jsou k ničemu. Tím myslím vůbec schopnost chápat realitu a jít za ní, formulovat ji, veřejně, tvrdě ji říkat.
