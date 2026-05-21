Víte, proč se řeší sudetský sjezd?
21. 5. 2026
Víte proč se řeší sudetský sjezd? ptá se Jasna Flamiková. Rozjely to ruské fake účty a jejich kolaboranti, aby klasicky rozeštvali společnost na citlivém tématu, přidala se ale i vláda, proč? Nechce prostě jen odvádět pozornost od důležitého, stejně jako to dělá s výstřelky arogantního šmejda Macinky
Co se nyní přijímá/už přijalo:
rozvolnění rozpočtových pravidel, umožněno bude vyšší zadlužování a bude umožněno skrývání schodku rozpočtu (dluhu) do půjček, což se pak projeví až ve schodcích následujících vlád, zrušení čtvrtletního reportování stavu financí
stavební zákon, který oseká pravomoce obcí a zavedete tzv "nepřiměřené náklady" - jakmile někdo postaví černou stavbu a ta bude dostatečně rozestavěná a velká, že by bylo "nepřiměřené" ji zbourat, tak mu bude zlegalizována.
Tím pádem vám Agrofert klidně za barákem může postavit smrduté zpracovávání hnojiv a i když to bude černá stavba, tak jim to projde. Naopak vaši malou na černo postavenou garáž vám stále zbourají.
Stejný princip bude platit i na požární předpisy, bezbariérovost staveb, úspornost staveb, bezpečnostní předpisy - když to někdo postaví už ojebané, tak se z toho bude moct dostat. Také se více bude vycházet vstříc velkým developerům a bude snazší vyvlatňovat pozemky.
plánované změny na Finančním úřadě, který získá v podstatě stejné pravomoce, jako tajné služby, ba i větší a bude tak hrozit nová vlna zaklekávání na nepohodlné podnikatele (dobře vám tak, vy podnikatelé, co jste volili Motoristy)
likvidace služebního zákona, který aspoň trochu zabraňoval tomu, aby si politici libovolně dosadili za úředníky své lidi, co jim pomůžou s každým svinstvem třeba získat veřejné zakázky a dotace. Zákon bude nahrazen takovým, který umožní vyhodit nezávislé odborníky a dosadit věrné lidi bez páteře
a toto už všichni znáte - převedení financování ČT pod rozpočet a hlavně s tím související úpravy politického vlivu na dění v TV, omezení její nezávislosti. No prostě se tam pojede ještě mnohem víc propaganda ANO, viz Maďarsko a TV, kam ani nepustili opozici a pravidelně tam lhali, jak při výhře Magyara Ukrajinci obsadí Budapešť.
snaha změnit systém poskytování sociálních služeb z levného a funkčního modelu přes neziskovky na systém ovládaný lobbisty a státem - až 5x dražší
snaha naprosto vykostit DSA, abyste se nemohli odvolávat před bany sítí, ani efektivně řešit, když na ní někdo páchá trestné činy, natož řešit fake účty
Co se už stalo:
- rozpočet už znáte - vyšší schodek, než plánoval Fiala, zvýšení dotací pro agrobarony, snažší čerpání, zvýšení dotací na chov drůbeže (náhoda asi),
snížení financí pro tajné služby, školství, vědu, sociální služby a dětské neziskovky,
snížení peněz pro armádu (což je teď obří problém pro spojence v NATO a vláda hledá způsoby, jak částku zfixlovat zahrnutím infrastruktury, mostů atd.)
- nepřijetí legislativy na dohled nad ruskými agenty u nás, likvidace odboru řešícího obcházení sankcí, nepřijetí legislativy proti praní špinavých peněz Rusy u nás
- sabotování muniční iniciativy ze strany SPD - kolaborant Vích
Je těch sviňáren víc, ale řekněte mi - jak moc se všude píše o sjezdu sudeťáků a jak moc o těchto důležitých změnách?”
Diskuse