Víte, proč se řeší sudetský sjezd?

21. 5. 2026

🫵🏼Víte proč se řeší sudetský sjezd? ptá se Jasna Flamiková. Rozjely to ruské fake účty a jejich kolaboranti, aby klasicky rozeštvali společnost na citlivém tématu, přidala se ale i vláda, proč? Nechce prostě jen odvádět pozornost od důležitého, stejně jako to dělá s výstřelky arogantního šmejda Macinky⁉️

🏮Co se nyní přijímá/už přijalo:

 
➡️rozvolnění rozpočtových pravidel, umožněno bude vyšší zadlužování a bude umožněno skrývání schodku rozpočtu (dluhu) do půjček, což se pak projeví až ve schodcích následujících vlád, zrušení čtvrtletního reportování stavu financí

➡️ stavební zákon, který oseká pravomoce obcí a zavedete tzv "nepřiměřené náklady" - jakmile někdo postaví černou stavbu a ta bude dostatečně rozestavěná a velká, že by bylo "nepřiměřené" ji zbourat, tak mu bude zlegalizována.

Tím pádem vám Agrofert klidně za barákem může postavit smrduté zpracovávání hnojiv a i když to bude černá stavba, tak jim to projde. Naopak vaši malou na černo postavenou garáž vám stále zbourají.

Stejný princip bude platit i na požární předpisy, bezbariérovost staveb, úspornost staveb, bezpečnostní předpisy - když to někdo postaví už ojebané, tak se z toho bude moct dostat. Také se více bude vycházet vstříc velkým developerům a bude snazší vyvlatňovat pozemky.

➡️ plánované změny na Finančním úřadě, který získá v podstatě stejné pravomoce, jako tajné služby, ba i větší a bude tak hrozit nová vlna zaklekávání na nepohodlné podnikatele (dobře vám tak, vy podnikatelé, co jste volili Motoristy)

➡️ likvidace služebního zákona, který aspoň trochu zabraňoval tomu, aby si politici libovolně dosadili za úředníky své lidi, co jim pomůžou s každým svinstvem třeba získat veřejné zakázky a dotace. Zákon bude nahrazen takovým, který umožní vyhodit nezávislé odborníky a dosadit věrné lidi bez páteře

➡️ a toto už všichni znáte - převedení financování ČT pod rozpočet a hlavně s tím související úpravy politického vlivu na dění v TV, omezení její nezávislosti. No prostě se tam pojede ještě mnohem víc propaganda ANO, viz Maďarsko a TV, kam ani nepustili opozici a pravidelně tam lhali, jak při výhře Magyara Ukrajinci obsadí Budapešť.

➡️snaha změnit systém poskytování sociálních služeb z levného a funkčního modelu přes neziskovky na systém ovládaný lobbisty a státem - až 5x dražší

➡️ snaha naprosto vykostit DSA, abyste se nemohli odvolávat před bany sítí, ani efektivně řešit, když na ní někdo páchá trestné činy, natož řešit fake účty

🏮Co se už stalo:

- rozpočet už znáte - vyšší schodek, než plánoval Fiala, zvýšení dotací pro agrobarony, snažší čerpání, zvýšení dotací na chov drůbeže (náhoda asi),

snížení financí pro tajné služby, školství, vědu, sociální služby a dětské neziskovky,

snížení peněz pro armádu (což je teď obří problém pro spojence v NATO a vláda hledá způsoby, jak částku zfixlovat zahrnutím infrastruktury, mostů atd.)

- nepřijetí legislativy na dohled nad ruskými agenty u nás, likvidace odboru řešícího obcházení sankcí, nepřijetí legislativy proti praní špinavých peněz Rusy u nás

- sabotování muniční iniciativy ze strany SPD - kolaborant Vích

Je těch sviňáren víc, ale řekněte mi - jak moc se všude píše o sjezdu sudeťáků a jak moc o těchto důležitých změnách?”

