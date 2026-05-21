Brutální útok je odsouzeníhodný. Ale jazyk soudce také
21. 5. 2026 / Petr Waniek Horvath
Když předseda senátu během výslechu obžalovaných pronesl otázku, zda šlo o „nějakou cikánskou férovku“, nešlo o neobratnou formulaci. Šlo o výrok, který je v přímém rozporu s tím, co od soudce vyžaduje právní řád i základní principy spravedlivého procesu. A to je třeba říct jasně.
1. Nestrannost není psychologický stav, ale právní standard
České právo i evropská judikatura pracují s jednoduchým
pravidlem:
soudce musí být nestranný, a zároveň tak musí působit.
To není formalita. Je to základní podmínka legitimity soudního rozhodování.
Evropský soud pro lidská práva to opakuje už desítky let. V případech Piersack, De Cubber nebo Kyprianou jasně řekl, že nestrannost se posuzuje objektivně – tedy podle toho, zda soudce svým chováním může vzbudit pochybnosti o své nezaujatosti.
A právě to se v Třebíči stalo.
Výraz „cikánská férovka“ není popis skutku. Je to etnický stereotyp. A stereotyp v ústech soudce znamená, že objektivní pochybnost vzniká automaticky. Ne proto, že by soudce nutně chtěl rozhodovat nespravedlivě, ale proto, že jeho slova vytvářejí dojem, že určité etnikum spojuje s určitým typem násilí.
To je přesně situace, kterou § 30 trestního řádu označuje jako možnou podjatost.
2. Jazyk soudce je součástí výkonu soudní moci
Soudce není soukromá osoba. Je to představitel moci soudní. Každé jeho slovo v soudní síni má právní význam, protože může ovlivnit:
· výklad motivu činu,
· hodnocení věrohodnosti obžalovaných,
· posouzení polehčujících či přitěžujících okolností,
· a v konečném důsledku i výši trestu.
Zákon o soudech a soudcích proto výslovně ukládá soudci
povinnost vystupovat tak, aby neohrozil důvěru v nezávislé a nestranné
rozhodování.
To není etická fráze. Je to právní povinnost.
Pokud soudce používá jazyk, který by byl problematický i v běžné veřejné debatě, natož v soudní síni, porušuje tuto povinnost.
3. Proč je to nebezpečné: precedenční a institucionální rovina
Tento případ není jen o jedné větě. Je o tom, co taková věta znamená pro:
a) legitimitu justice
Soudní moc stojí na důvěře. Pokud soudce používá předsudečné výrazy, veřejnost může oprávněně pochybovat, zda rozhoduje podle důkazů, nebo podle stereotypů.
b) rovnost před zákonem
Čl. 3 Listiny zakazuje diskriminaci mimo jiné z důvodu
etnického původu.
Soudce, který používá etnicky zatížené výrazy, se pohybuje na hraně porušení této zásady.
c) budoucí řízení
Pokud by soudce v jiné kauze použil výrazy typu:
· „ukrajinská zlodějna“,
· „vietnamská chemie“,
· „arabský temperament“,
· „česká vychytralost“,
· „ruská brutalita“,
každý právník by okamžitě zvažoval námitku podjatosti.
A právem.
Všechna tato spojení mají společné to, že nevycházejí z důkazů, ale z předsudků. A předsudek je v soudní síni nepřípustný
4. Brutální útok je odsouzeníhodný. Ale jazyk soudce také.
Je důležité říct obě věci současně:
· Pachatelé spáchali násilný čin, který si zaslouží trest.
· Soudce použil jazyk, který je neslučitelný s jeho rolí.
Jedno nevylučuje druhé.
Spravedlnost není jen o tom, jaký trest padne. Je také o tom, jakým způsobem k němu soud dojde. Pokud soudce používá předsudečné výrazy, selhává v tom nejzákladnějším ,v nestrannosti, která je podmínkou legitimního výkonu soudní moci.
A to je problém, který nelze přejít jako „nevhodnou
poznámku“.
Je to problém, který se dotýká samotné podstaty právního státu.
Diskuse