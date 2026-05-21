Ekonomické dopady války s Íránem: Státy Perského zálivu počítají ztráty
21. 5. 2026
Válka USA a Izraele proti Íránu vrhla na Perský záliv dlouhý stín. Mnohé ekonomiky, které tvoří regionální seskupení Rady pro spolupráci v Perském zálivu (GCC) – Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty (SAE) a Saúdská Arábie – se tak ocitly pod značným tlakem.
Od začátku války v únoru Světová banka snížila svou prognózu růstu HDP pro tento region na rok 2026 z 4,4 % na pouhých 1,3 %. Některé think tanky, včetně Oxford Economics, dokonce předpovídají, že některé ekonomiky GCC ve druhé polovině roku upadnou do recese, píše na webu Informed Comment Emilie Rutledge.
Dopady války se však v rámci regionu liší. Zatímco jsou státy Perského zálivu často vnímány jako jednotný ekonomický blok spojený společnou závislostí na uhlovodících, konflikt odhalil významné rozdíly v jejich ekonomické zranitelnosti a odolnosti.
Země jako Katar a Kuvajt zaznamenaly vážné narušení vývozu ropy a plynu v důsledku faktického uzavření Hormuzského průlivu. Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty, které mají přístup k obchvatové infrastruktuře, však byly částečně schopny toto omezení obejít.
Saúdská Arábie přesměrovala 7 milionů barelů ropy denně přes svůj ropovod vedoucí z východu na západ, což jí umožnilo vyvážet ropu z Janbu u Rudého moře. Spojené arabské emiráty mezitím využily ropovod z Habšánu do Fudžajry k exportu až 1,8 milionu barelů ropy denně z Ománského zálivu.
Tato infrastruktura umožnila oběma zemím těžit z prudce stoupajících světových cen ropy. Saúdská státní ropná společnost Aramco oznámila 26% nárůst zisků v prvním čtvrtletí roku 2026.
Narušení vývozu energie je jen jednou stranou mince. Válka také způsobila značné fyzické škody na energetické infrastruktuře v celém regionu. Íránské raketové a dronové útoky dosud zasáhly přibližně 80 energetických zařízení, od výrobních závodů po rafinerie a ropovody.
Oprava škod (jejichž výše se odhaduje na 58 miliard USD) bude po skončení války trvat měsíce – a v některých případech i roky. Závažné škody utrpěl zejména katarský průmysl zkapalněného zemního plynu. Státní energetická společnost QatarEnergy uvádí, že oprava samotného průmyslového centra Ras Laffan potrvá až pět let.Diverzifikace v Perském zálivu
Státy GCC přijaly strategie diverzifikace svých ekonomik s cílem snížit závislost na uhlovodících. Dva ústřední pilíře této strategie představují cestovní ruch a letectví, do nichž země GCC masivně investují. V Perském zálivu se nyní nacházejí některé z nejrušnějších mezinárodních letištních uzlů na světě.
Ale i tato odvětví byla válkou poškozena. Finanční analytická společnost Moody’s nedávno naznačila, že obsazenost hotelů v Dubaji klesne ve druhém čtvrtletí roku 2026 na 10 % z 80 % před válkou. Některé íránské útoky se zaměřily na civilní oblasti, včetně hotelů a obytných budov, což odradilo turisty od návštěv.
Íránská válka také vystavila letecké společnosti z Perského zálivu, jako jsou Emirates, Etihad a Qatar Airways, rostoucímu finančnímu tlaku. V prvním měsíci války bylo zrušeno více než 30 000 letů na Blízký východ a ceny leteckého paliva – největší variabilní náklad leteckých společností – vzrostly o 90 % oproti ročnímu průměru.
Logistický sektor je další oblastí diverzifikace v Perském zálivu. Od počátku 21. století rychle rostl díky strategické poloze regionu na obchodních trasách mezi východem a západem. Například přístav Jebel Ali ve Spojených arabských emirátech je dnes jedním z největších kontejnerových přístavů na světě a základnou dubajské nadnárodní logistické firmy DP World.
V Džabál Alí však došlo kvůli válce k 40% poklesu počtu plavidel, přičemž kontejnerové lodě se přesměrovaly na alternativní trasy, jako je Salalah v Ománu a Colombo na Srí Lance. A zatímco společnost DP World otevřela nouzové pozemní koridory do přístavů mimo Perský záliv, aby zajistila plynulost přepravy nákladu, tyto trasy jsou nákladné a mají omezenou kapacitu.
Spojené arabské emiráty a Katar slouží také jako významná letecká nákladní centra, která fungují jako mosty pro náklad přepravovaný mezi Asií a Evropou. I to však bylo válkou zasaženo. Nákladní sazby se zvýšily v důsledku útoků na Dubaj i Dauhá, které vedly k pozastavení letů a uzavření vzdušného prostoru.
Z dlouhodobého hlediska bude ekonomický dopad války na ekonomiky Perského zálivu záviset na její délce a politickém výsledku. Rizika však jednoznačně směřují k negativnímu vývoji. Fiskální výhled některých států GCC se zhoršuje a několik z nich čelí scénářům, kdy vládní výdaje převyšují příjmy. V některých státech GCC také roste zadlužení veřejného sektoru.
Agentura Moody’s snížila výhled pro Bahrajn, který již před válkou čelil dlouhodobým finančním problémům, ze „stabilního“ na „negativní“. To Bahrajnu ztíží přístup k tolik potřebnému kapitálu a zvýší budoucí náklady na půjčky.
Ekonomiky GCC investují své přebytky z příjmů z ropy a plynu prostřednictvím státních investičních fondů, které společně spravují globální aktiva v hodnotě 4 až 6 bilionů USD. Vlády pravděpodobně čerpají z těchto fondů na podporu domácích výdajů na poválečnou obnovu a posílení obrany.
To by mohlo ohrozit jejich budoucí schopnost financovat velké dlouhodobé diverzifikační megaprojekty, jako je saúdskoarabské město Neom. Plány na Neom, který byl původně navržen jako lineární město pro 9 milionů obyvatel, byly již v posledních letech zredukovány kvůli problémům, včetně tlaků na financování.
Ztráta statusu „bezpečného útočiště“ v Perském zálivu v důsledku války a z toho vyplývající poškození reputace nelze snadno zvrátit. I po skončení konfliktu budou pro ty, kteří podnikají v Perském zálivu, přetrvávat rizikové přirážky. Návrat k normálnímu stavu v námořní dopravě může trvat měsíce a dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu by pravděpodobně vedlo k trvalé změně tras.
Pokud se konflikt bude protahovat, mohou se strukturální změny v globálních dodavatelských řetězcích prohloubit, což bude mít trvalé náklady pro ekonomiky Perského zálivu.
