Izraelský ministr pro národní bezpečnost vyvolal diplomatický skandál videem zachycujícím týrání aktivistů z flotily
21. 5. 2026
Krajně pravicový politik Itamar Ben-Gvir zveřejnil záběry, na nichž se posmívá spoutaným zahraničním zadrženým
Izraelský krajně pravicový ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben-Gvir vyvolal diplomatickou krizi zveřejněním záběrů, na nichž izraelské bezpečnostní síly týrají mezinárodní aktivisty, kteří byli zadrženi při pokusu o plavbu do Gazy s humanitární pomocí.
Země, jejichž občané byli na palubě lodí, včetně Velké Británie, Kanady, Německa, Nizozemska, Španělska a Irska, reagovaly rychle a rozhořčeně, v mnoha případech osobně z nejvyšších vládních kruhů. Česko v tutéž dobu přijalo návštěvu izraelského ministra.
Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee, jeden z nejvěrnějších spojenců této země, označil Ben-Gvirovo chování za „odporné“ a uvedl, že ministr „zradil důstojnost svého národa“.
Video obsahuje záběry desítek mužů a žen klečících v řadách, s čelem k zemi a rukama svázanými za zády. Ben-Gvir na něm mává izraelskou vlajkou, posmívá se zadrženým a provokuje je, mimo jiné křičí: „Izraelský lid žije“ do tváře jednomu svázanému muži.
Italská premiérka Giorgia Meloni uvedla, že tyto záběry jsou „nepřijatelné“, a požadovala propuštění všech zapojených italských občanů spolu s omluvou za špatné zacházení a projev „naprostého pohrdání“ vůči italské vládě.
„Je nepřípustné, aby tito demonstranti, včetně mnoha italských občanů, byli vystaveni takovému zacházení, které porušuje lidskou důstojnost,“ uvedla Meloni v dlouhém prohlášení zveřejněném na sociálních sítích.
Španělský ministr zahraničí označil toto zacházení za „monstrózní, hanebné a nelidské“. Jeho britská kolegyně Yvette Cooperová uvedla, že je videem „skutečně zděšena“, neboť „porušuje nejzákladnější normy úcty a důstojnosti v tom, jak by se s lidmi mělo zacházet“, a dodala, že je v kontaktu s rodinami britských občanů zadržovaných Izraelem.
Podle organizátorů se flotily zúčastnilo více než 400 aktivistů ze 40 zemí, kteří cestovali na 50 plavidlech. Vyplula z Turecka s nákladem potravin a další pomoci v rámci nejnovějšího mediálně sledovaného pokusu prolomit izraelskou blokádu Gazy.
Sedm měsíců po vstupu příměří v Gaze v platnost je hlad rozšířený, většina Palestinců žije ve stanech nebo přeplněných úkrytech bez adekvátních hygienických podmínek nebo přístupu k čisté vodě a izraelské útoky jsou stále téměř každodenní záležitostí.
Izraelské síly v úterý zadržely flotilu v mezinárodních vodách a všechny osoby na palubě odvezly do Izraele. Ve středu ráno odsoudil izraelské kroky také jihokorejský prezident Lee Jae Myung, který je označil za „zcela nepřiměřené“, a zpochybnil právní základ pro zatýkání mimo izraelské teritoriální vody.
Celosvětové pobouření nad zacházením s aktivisty přimělo izraelského premiéra Benjamina Netanjahua k tomu, aby Ben-Gvira odsoudil během několika hodin po zveřejnění videa na internetu.
„Způsob, jakým ministr Ben-Gvir zacházel s aktivisty flotily, není v souladu s hodnotami a normami Izraele,“ řekl a dodal, že nařídil deportaci skupiny „co nejdříve“.
Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar se pustil do ještě ostřejšího osobního útoku na ministra národní bezpečnosti. „Tímto hanebným chováním jste vědomě poškodil náš stát – a není to poprvé,“ uvedl ve svém prohlášení na X. „Vy nejste tváří Izraele.“
Organizace na ochranu lidských práv zdokumentovaly rozsáhlé a systémové mučení a týrání Palestinců v izraelských věznicích a zadržovacích centrech během izraelské války v Gaze, kterou vyvolaly útoky vedené hnutím Hamás 7. října 2023.
Sari Bashi, ředitelka organizace na ochranu lidských práv Public Committee Against Torture in Israel, uvedla, že Ben-Gvirovo video, ve kterém veřejně oslavuje špatné zacházení s občany některých z nejbližších spojenců Izraele, odráží širší kulturu beztrestnosti.
„Pro mě je to jen známka toho, jak moc utrpěla práva a blaho zadržených pod [Ben Gvirovým] vedením,“ řekla Bashi. „Vězeňský dozorce, který vidí, jak šéf jeho šéfa vyjadřuje hrdost na špatné zacházení se zahraničními zadrženými, nebude mít žádné výčitky ohledně týrání palestinských zadržených a nebude se ani muset bát, že ho chytí.
„Ben-Gvir tím říká, že toto chování je na nejvyšší úrovni vítáno a podporováno.“
Právní skupina Adalah, která zastupuje některé z těchto zadržených, uvedla, že „zdokumentovala podobné vzorce špatného zacházení s aktivisty při předchozích misích flotily, za které Izrael nenesl žádnou odpovědnost“, a vyzvala mezinárodní společenství, aby přijalo naléhavá opatření na ochranu aktivistů zadržovaných Izraelem.
Video bylo zveřejněno den poté, co další krajně pravicový člen izraelské vlády – ministr financí Bezalel Smotrich – oznámil, že nařídil etnické čistky v palestinské vesnici v reakci na zprávy, že Mezinárodní trestní soud (ICC) usiluje o vydání zatykače na jeho osobu.
Smotrich svolal tiskovou konferenci, aby zaútočil na ICC a zveřejnil příkaz k vystěhování všech obyvatel Khan al-Ahmaru, kde žije více než 700 lidí. Vesnice leží v srdci okupovaného Západního břehu, asi 10 km východně od Starého města v Jeruzalémě, obklopená izraelskými osadami.
Hlavní žalobce ICC požádal o zatykače na Smotricha, Ben-Gvira, Orit Strookovou, ministryni pro osady a národní mise, a dva izraelské vojenské důstojníky, informoval tento týden deník Haaretz.
