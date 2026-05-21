Ministerstva tají, jak Česko podporuje okupaci, teror a podněcovatele genocidy
21. 5. 2026 / Radomír Silber
Ministerstvo vnitra přiznává, že do procesu exportu zbraní izraelské okupační moci a teroristům jsou namočeny i české tajné služby
V roce 2024 okupační mocnost Izrael blokovala Pásmo Gazy, odpírala obyvatelům humanitární pomoc a lékařskou pomoc a okupační armáda masově bořila domy, ničila civilní infrastrukturu a zabíjela po tisících civilní obyvatele včetně žen a dětí.
Dělo se tak na základě progenocidních podnětů premiéra Benjamina Netanjahua, ministra obrany Yova Galanta a další čelných představitelů Izraele pod záminkou boje s protiokupačními hnutími a skupinami. Cíleně byli zabíjeni i humanitární pracovníci, zdravotníci a novináři, kteří informovali o blokádě a útocích izraelské armády. Na okupovaném Západním břehu Jordánu útočili izraelští extremisté a kolonizátoři na palestinské obyvatelstvo.
V roce 2024 podle dostupných údajů velmi významně vzrostl vývoz zbraní, munice a vojenského a vojensky využitelného materiálu z České republiky do státu Izrael.
Česká ministerstva průmyslu a obchodu, zahraničních věcí a vnitra navzdory progenocidnímu jednání Izraele a teroru schvalovaly a ponechávaly v platnosti licence na export zbraní, munice a dalšího materiálu a český stát umožnil zvýšit vývoz, přestože to bylo v rozporu se zásadami Charty OSN a se zákazem vývozu zbraní a munice do oblasti válečného konfliktu a okupačního teroru.
Oslovil jsem odpovědná ministerstva a žádal podle zákona č. 106/1999 Sb. ve veřejném zájmu o informace, kdo a v jakém rozsahu licence a export zbraní schvaloval. Žádal jsem o informace, kdo a v jakých funkcích neučinil opatření k omezení a zastavení vývozu zbraní a dalšího materiálu v době, kdy Izrael a jeho armáda, ale i izraelští extremisté prokazatelně páchali válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a akty teroru proti okupovanému obyvatelstvu Pásma Gazy a Západního břehu Jordánu. A česká ministerstva se rozhodla informace o své odpovědnosti a svém rozhodování a účasti konkrétních funkcionářů před veřejností tajit.
Ministerstvo vnitra se cítí rozhořčeno dokonce i tím, že "Žadatel de facto požaduje informaci o veškerých nesouhlasných závazných stanoviskách Ministerstva vnitra, podnětech na pozastavení či odnětí licence, doporučení k zamítnutí žádosti o povolení vývozu apod. v letech 2024 a 2025 ve vztahu k teritoriu státu Izrael." Ministerstvo vnitra překvapivě argumentuje, že poskytnutím těchto informací české veřejnosti by došlo k "ohrožení výkonu zahraniční služby při ochraně zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí" a že "Zveřejnění v žádosti specifikovaných informací by tak mělo rovněž negativní dopad na výkon zahraniční služby v okolních zemích."
A věřte, nevěřte, podle prohlášení Ministerstva vnitra jsou v záležitosti exportu a prodeje zbraní a munice okupačním silám a případně izraelským extremistům a teroristům namočeny i české tajné služby. Podle Ministerstva vnitra totiž: "Požadovaná informace se tak ve skutečnosti týká výsledku činnosti zpravodajských služeb na téma exportu vojenského materiálu, nevojenských zbraní a zboží dvojího použití do Izraele za období dvou let".
Podle Ministerstva vnitra čeští občané výslovně nemají právo ani na „souhrnné, statistické nebo jiné údaje o vývozech, dovozech, přepravě, tranzitech a transferech vojenského materiálu, zboží dvojího užití a zbraní a střeliva nevojenského charakteru“.
V případě, kdy vláda Petra Fialy a konkrétní ministerstva a úředníci tedy umožnili v rozporu s Chartou OSN, mezinárodním právem a platnými zákony dodávky zbraní a munice režimu podněcujícímu ke genocidě a teroru a reprezentovanému osobami stíhanými Mezinárodním trestním soudem pro válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, nemají občané právo vědět, v jakém rozsahu se tak dělo. Když jsem 23. srpna loňského roku osobně oslovil tehdejšího premiéra Petra Fialu, obklopen ochrankou do očí mi lhal a zapíral, že by Česko dodávalo izraelským okupantům zbraně a vojenský materiál.
Ministerstva mají jinou strategii, přiznávají, že se tak děje, ale arogantně před veřejností utajují, kdo, v jaké funkci a v jakém rozsahu licence a dodávky zbraní, munice a vojensky využitelného materiálu schvaluje a kdo tak nese odpovědnost za podporu okupace, kolonizátorského teroru, ale i za ohrožování bezpečnosti občanů České republiky.
Zdroje:
Žádost o informace na Ministerstvo vnitra datovaná 19. dubna 2026
Odmítnutí Žádosti Ministerstvem vnitra datované 13. května 2026
