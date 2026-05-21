Hrdý den pro Izrael: Epsteinova lobby porazila Thomase Massieho primárkách v Kentucky
21. 5. 2026
Včera večer se v Tel Avivu konaly oslavy, když kandidát AIPAC Ed Gallrein porazil Thomase Massieho v primárkách v Kentucky. Díky jeho vítězství si můžeme být jisti, že žádný republikán se už neodváží zpochybňovat Izrael. Naopak, pošlou americké syny a dcery bojovat do další hloupé války, kterou požaduje Netanjahu. Je to opravdu velký den pro demokracii zdola.
Massie byl v americké politice něčím téměř neslýchaným – republikánem s integritou. Vlastně si přečetl návrhy zákonů a dělal svou zasranou práci, místo aby se nechal od dárců řídit, jak má hlasovat. Panovaly velké obavy, že jeho celá ta „integrita“ by mohla rezonovat u voličů, kteří tvrdí, že mají dost politiky establishmentu, ale ukázalo se, že republikáni nejsou připraveni na někoho, kdo je proti pedofilům. Nechtěli by přece být vnímáni jako „woke“, že ne?
Je fér říci, že vítězství pro Epsteinovu třídu nebylo levné. V nejdražší demokracii, jakou si lze za peníze koupit, utratila parta z Little St James v Kentucky rekordních 32 milionů dolarů. Naštěstí mohou očekávat 1 000 000% návratnost investic v podobě balíčků zbraní dodávaných lidmi bez zdravotní péče.
Jen si uvědomte, že je antisemitské říkat, že izraelská lobby existuje, takže prosím používejte politicky korektní termín: „Epsteinova lobby“. Epsteinova lobby se skládá z proizraelských komunitních skupin, které milují demokracii, a miliardářů, kteří laskavě posílají miliony politickým kandidátům, ale neočekávají za to nic na oplátku. Je to skutečně nejfilantropičtější skupina v USA, takže kdokoli, kdo je neuposlechne, musí být potrestán.
Ed Gallrein řekl, že si to jeho soupeř v primárkách „zasloužil“, a popsal své vítězství jako „pomstu za zákon o zveřejnění Epsteinovy dokumentace“. Dále vysvětlil, že Američané si zaslouží něco lepšího než někoho, kdo je proti pedofilii a nekonečným válkám – a brzy budou mít kongresmana, jakého si zaslouží: někoho, kdo zastupuje… Izrael.
Massie ve své reakci nebyl ani zdaleka zdvořilý a řekl, že by uznal porážku dříve, ale snažil se najít svého soupeře v Tel Avivu. To mělo být rýpnutí do muže, který před nástupem do funkce provádí rituál líbání zdi.
„Hlasuji s republikány v 91 % případů,“ řekl Massie. „V těch 9 % případů, kdy se moje strana zastává pedofilů, přivádí tuto zemi k bankrotu nebo začíná další válku, s nimi nehlasuji. Chtějí 100% poslušnost. Proto se mě snaží odstranit.“
Trump odpověděl, že si nemyslí, že je Massie „skutečný republikán“, a nazval ho „Dumbokratem“, přičemž vysvětlil, že spolupráce s ním byla „noční můrou“. Byla to pochopitelná kritika od prezidenta, kterému jde pouze o blaho jeho lidí. Massieho vměšování způsobilo tolik stresu týmu ministerstva spravedlnosti, který obdivuhodně pracoval nepřetržitě celé měsíce. Nakonec se úkol ukázal jako příliš velký a několik Trumpových přátel bylo nespravedlivě odhaleno zveřejněním Epsteinovy dokumentace.
Myslím, že se všichni shodneme na tom, že Massie má štěstí, že přišel jen o křeslo. Ten, kdo volal po registraci AIPAC podle zákona FARA, mohl snadno dopadnout jako JFK. Pokud bude dál mluvit o kandidatuře na prezidenta, možná se mu to ještě stane. Izrael prostě nedovolí, aby USA měly prezidenta, který nejedná v jeho zájmu. „Největší národ na zemi“ byl kolonizován malou osadnickou kolonií a musí znát své místo.
