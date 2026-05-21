Jak Babišova vláda likviduje funkčnost institucí

21. 5. 2026

Rozhodnutím vlády zanikne od 1. července po více než dvaceti letech Odbor pro lidská práva a ochranu menšin Úřadu vlády ČR. Jeho agenda bude rozdělena mezi tři resorty – Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo kultury. Oddělení paměťových agend bylo rozhodnutím vlády zrušeno bez náhrady. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR bude pak od 1. července zařazen do struktury Ministerstva práce a sociálních věcí.

Považuji to za vážnou chybu, píše Klára Laurenčíková. 
 





Ochrana lidských práv a politika rovnosti žen a mužů nejsou úzce resortní témata. Jsou ze své podstaty průřezová a dotýkají se práce celé vlády – spravedlnosti, sociální politiky, školství, zdravotnictví, bezpečí, rodiny, práce i ochrany zranitelných skupin.
Právě proto je jejich koordinace na národní, vládní úrovni tak zásadní. Úřad vlády pro ni představuje více neutrální a nadresortní půdu, která umožňuje propojovat jednotlivé resorty, připomínkovat jejich kroky a prosazovat potřebné systémové změny, které přesahují možnosti jednoho ministerstva.

V obou oblastech máme před sebou řadu náročných úkolů. Ve chvíli, kdy je potřeba tyto agendy posilovat, považuji jejich rozdělení a přesun na ministerskou úroveň za výrazné oslabení, snížení jejich politické váhy a mimořádně nezodpovědný krok. Z centra exekutivy se tím přesouvají hlouběji do struktury jednotlivých ministerstev, kde hrozí jejich upozadění a podřízení vlivu jednotlivých členů vlády.

Tím spíš, že mezinárodní i evropské standardy a doporučení jdou opačným směrem – k posilování nezávislosti, stability a účinného výkonu agend rovného zacházení.

Útvar zmocněnkyně vlády pro lidská práva je klíčovým připomínkovým místem legislativy – pokud rovněž zanikne, jedná se o rezignaci na ochranu lidských práv ve veřejných politikách ČR. Pokud připomínkové místo zmocněnkyně nezanikne, pak rozpuštění útvaru nedává žádný smysl, jelikož bude mandát k připomínkování fakticky prázdný a pouze formální, jelikož zmocněnkyně přijde o odborné týmy, které připomínky formulovaly a zpracovávaly.

Za problematický považuji i způsob, jakým byla změna komunikována. Pokud o ní neměli předem informace ani ředitelé dotčených odborů – takto se odpovědná veřejná politika tvořit nemá.

Oslabení hrozí také v kontrolní a poradní roli těchto agend. Odbory se podílejí na hodnocení kroků státu v oblastech, jako je vězeňství, práva dětí, ústavní péče, sociální vyloučení nebo rovné zacházení. Zároveň zajišťují činnost vládních rad, které mají radit vládě jako celku, nikoli se stát poradním zázemím jednoho ministerstva.

Lidská práva, rovnost a ochrana důstojnosti každého člověka potřebují silné ukotvení, jasnou odpovědnost a koordinaci napříč celou vládou.

