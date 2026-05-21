Jak Babišova vláda likviduje funkčnost institucí
21. 5. 2026
Rozhodnutím
vlády zanikne od 1. července po více než dvaceti letech Odbor pro
lidská práva a ochranu menšin Úřadu vlády ČR. Jeho agenda bude rozdělena
mezi tři resorty – Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a
sociálních věcí a Ministerstvo kultury. Oddělení paměťových agend bylo
rozhodnutím vlády zrušeno bez náhrady. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu
vlády ČR bude pak od 1. července zařazen do struktury Ministerstva práce
a sociálních věcí.
Považuji to za vážnou chybu, píše Klára Laurenčíková.
Ochrana
lidských práv a politika rovnosti žen a mužů nejsou úzce resortní
témata. Jsou ze své podstaty průřezová a dotýkají se práce celé vlády –
spravedlnosti, sociální politiky, školství, zdravotnictví, bezpečí,
rodiny, práce i ochrany zranitelných skupin.
Právě
proto je jejich koordinace na národní, vládní úrovni tak zásadní. Úřad
vlády pro ni představuje více neutrální a nadresortní půdu, která
umožňuje propojovat jednotlivé resorty, připomínkovat jejich kroky a
prosazovat potřebné systémové změny, které přesahují možnosti jednoho
ministerstva.
V
obou oblastech máme před sebou řadu náročných úkolů. Ve chvíli, kdy je
potřeba tyto agendy posilovat, považuji jejich rozdělení a přesun na
ministerskou úroveň za výrazné oslabení, snížení jejich politické váhy a
mimořádně nezodpovědný krok. Z centra exekutivy se tím přesouvají
hlouběji do struktury jednotlivých ministerstev, kde hrozí jejich
upozadění a podřízení vlivu jednotlivých členů vlády.
Tím
spíš, že mezinárodní i evropské standardy a doporučení jdou opačným
směrem – k posilování nezávislosti, stability a účinného výkonu agend
rovného zacházení.
Útvar
zmocněnkyně vlády pro lidská práva je klíčovým připomínkovým místem
legislativy – pokud rovněž zanikne, jedná se o rezignaci na ochranu
lidských práv ve veřejných politikách ČR. Pokud připomínkové místo
zmocněnkyně nezanikne, pak rozpuštění útvaru nedává žádný smysl, jelikož
bude mandát k připomínkování fakticky prázdný a pouze formální, jelikož
zmocněnkyně přijde o odborné týmy, které připomínky formulovaly a
zpracovávaly.
Za
problematický považuji i způsob, jakým byla změna komunikována. Pokud o
ní neměli předem informace ani ředitelé dotčených odborů – takto se
odpovědná veřejná politika tvořit nemá.
Oslabení
hrozí také v kontrolní a poradní roli těchto agend. Odbory se podílejí
na hodnocení kroků státu v oblastech, jako je vězeňství, práva dětí,
ústavní péče, sociální vyloučení nebo rovné zacházení. Zároveň zajišťují
činnost vládních rad, které mají radit vládě jako celku, nikoli se stát
poradním zázemím jednoho ministerstva.
Lidská
práva, rovnost a ochrana důstojnosti každého člověka potřebují silné
ukotvení, jasnou odpovědnost a koordinaci napříč celou vládou.
