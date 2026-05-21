Levice v ČR není neschopná

Volební program Strany Zelených 2013 (https://www.zeleni.cz/web/wp-content/uploads/2013/10/program_Strana_zelenych_2013.pdf
) :
posílíme prvky daňové progrese ve výši 30 % druhého pásma u příjmů nad
100 tisíc korun. Prosazujeme trvalé ponechání daňové přirážky ve výši 7
procentních
bodů nad horní hranicí sociálních příspěvků pro osoby s vysokými příjmy;
zvýšení horní hranice příspěvků na zdravotní pojištění i po roce 2015; a
ponechání
základní slevy u pracujících důchodců. Budeme hledat způsob, jak
postupně zvyšovat daň z příjmu právnických osob, aniž by došlo k
ohrožení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti.
Volební program Strany Zelených 2017 (https://zeleni.cz/wp-content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_2017.pdf
):
Snížíme počty daňových výjimek, podpoříme progresivní zdanění druhých a
dalších nemovitostí nevyužívaných k vlastnímu bydlení či podnikání.
Volební program Strany Zelených 2021 (https://www.zeleni.cz/wp-content/uploads/2021/06/zeleni_program_2021.pdf
):
Našim cílem je, aby každý přispíval spravedlivě. Chceme snížit daňové
zatížení práce, včetně odvodů, a to především u nízkopříjmových
zaměstnanců. Kvůli odvodům dnes nejnižší příjmy zdaňujeme relativně nejvíce. To vytváří podhoubí pro švarcsystém, práci
na černo a znevýhodňuje částečné úvazky. Chceme posílit daňovou progresi
včetně odvodů, omezit daňové úlevy u kapitálových příjmů jen na drobné investory a hledat nové zdroje např. v majetkových
daních. ... Především u daní z nemovitostí využívaných k jiným účelům
než k bydlení chceme vnést prvky progresivního zdanění a po vzoru jiných evropských zemí přejít na daňový základ stanovovaný dle tabulkové hodnoty nemovitosti, nikoli její rozlohy.
Evropské volby 2024 - Daň ze superbohatství (https://www.zeleni.cz/dan-ze-superbohatsvi-by-mohla-prinest-az-58-mld-rocne/
):
Pro Evropu, a s ní i pro Českou republiku, existuje dobré a jednoduché
řešení, jak získat miliardy na modernizaci ekonomiky nebo lepší veřejné
služby jako školství a zdravotnictví. Je jím zdanění majetku
superbohatých, jak ukazuje studie, kterou si nechala vypracovat Strana
zelených. Podle studie by zdanění superbohatství, tedy majetku nad 111
milionů korun, sazbou 3.5 % přineslo do státního rozpočtu více než 58
miliard ročně.
Ano, v roce 2025 jsme progresivní daň v programu neměli. Mimo jiné v
důsledku dlouhodobě velmi omezeného přístupu do médií a jimi udávaného
veřejného diskursu jsme místo samostatné kandidátky přistoupili na účast
několika našich zástupců na kandidátce Pirátů.
Letošní návrh poslankyně Gabriely Svárovské na daň z mimořádných zisků: https://medium.seznam.cz/clanek/gabriela-svarovska-penize-z-drahe-nafty-patri-lidem-ne-oligarchum-plati-to-i-v-cesku-268057
Poslankyně Irena Ferčíková Konečná se k daním vyjádřila zde: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/irena-fercikova-konecna-skutecne-vlastenectvi-neznamena-kopirovat-rezimy-kde-vladnou-autoritari-a-oligarchie
Problém tedy není v tom, že by tyto návrhy neexistovaly. Problém je v
tom, že média, pokud se o nich vůbec zmiňují, rámují je jako hloupost
nebo zábavný nesmysl, a vytvářejí tak v občanech dojem, že daňové
systémy, které zcela běžně fungují v zahraničí (ale u nás se o nich
nemluví), nejsou "realistické".
Britské Listy se bohužel šířením mýtu, že nabídka neexistuje, na této situaci podílejí.
Pavel Kraus
spolupředseda středočeské organizace Strany Zelených
