Levice v ČR není neschopná

21. 5. 2026

V poslední době se v Britských Listech dočítám, jak je levice neschopná a hlavně vůbec neřeší otázku daní, píše Pavel Kraus ze Strany zelených.

 Poslední kapkou byl článek Borise Cveka, kde jsem se dočetl, že:

"Pokud jde o levici, v Česku je prakticky nemyslitelné, že by dokázala byť jen zvednout agresivně, realisticky, chytře téma daní. Tak akorát fašistické žvásty, to jim jde, jak s tím začali Škromach a Hašek."

Dovolte mi proto, abych doplnil některé informace, o kterých redaktoři Britských listů zjevně nevědí, že je nevědí.

 

Volební program Strany Zelených 2013 (https://www.zeleni.cz/web/wp-content/uploads/2013/10/program_Strana_zelenych_2013.pdf) :
posílíme prvky daňové progrese ve výši 30 % druhého pásma u příjmů nad 100 tisíc korun. Prosazujeme trvalé ponechání daňové přirážky ve výši 7 procentních
bodů nad horní hranicí sociálních příspěvků pro osoby s vysokými příjmy; zvýšení horní hranice příspěvků na zdravotní pojištění i po roce 2015; a ponechání
základní slevy u pracujících důchodců. Budeme hledat způsob, jak postupně zvyšovat daň z příjmu právnických osob, aniž by došlo k ohrožení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti.


Volební program Strany Zelených 2017 (https://zeleni.cz/wp-content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_2017.pdf ):
Snížíme počty daňových výjimek, podpoříme progresivní zdanění druhých a dalších nemovitostí nevyužívaných k vlastnímu bydlení či podnikání.


Volební program Strany Zelených 2021 (https://www.zeleni.cz/wp-content/uploads/2021/06/zeleni_program_2021.pdf):
Našim cílem je, aby každý přispíval spravedlivě. Chceme snížit daňové zatížení práce, včetně odvodů, a to především u nízkopříjmových zaměstnanců. Kvůli odvodům dnes nejnižší příjmy zdaňujeme relativně nejvíce. To vytváří podhoubí pro švarcsystém, práci na černo a znevýhodňuje částečné úvazky. Chceme posílit daňovou progresi včetně odvodů, omezit daňové úlevy u kapitálových příjmů jen na drobné investory a hledat nové zdroje např. v majetkových daních. ... Především u daní z nemovitostí využívaných k jiným účelům než k bydlení chceme vnést prvky progresivního zdanění a po vzoru jiných evropských zemí přejít na daňový základ stanovovaný dle tabulkové hodnoty nemovitosti, nikoli její rozlohy.


Evropské volby 2024 - Daň ze superbohatství (https://www.zeleni.cz/dan-ze-superbohatsvi-by-mohla-prinest-az-58-mld-rocne/ ):
Pro Evropu, a s ní i pro Českou republiku, existuje dobré a jednoduché řešení, jak získat miliardy na modernizaci ekonomiky nebo lepší veřejné služby jako školství a zdravotnictví. Je jím zdanění majetku superbohatých, jak ukazuje studie, kterou si nechala vypracovat Strana zelených. Podle studie by zdanění superbohatství, tedy majetku nad 111 milionů korun, sazbou 3.5 % přineslo do státního rozpočtu více než 58 miliard ročně.

Ano, v roce 2025 jsme progresivní daň v programu neměli. Mimo jiné v důsledku dlouhodobě velmi omezeného přístupu do médií a jimi udávaného veřejného diskursu jsme místo samostatné kandidátky přistoupili na účast několika našich zástupců na kandidátce Pirátů.

Letošní návrh poslankyně Gabriely Svárovské na daň z mimořádných zisků: https://medium.seznam.cz/clanek/gabriela-svarovska-penize-z-drahe-nafty-patri-lidem-ne-oligarchum-plati-to-i-v-cesku-268057
Poslankyně Irena Ferčíková Konečná se k daním vyjádřila zde: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/irena-fercikova-konecna-skutecne-vlastenectvi-neznamena-kopirovat-rezimy-kde-vladnou-autoritari-a-oligarchie

Problém tedy není v tom, že by tyto návrhy neexistovaly. Problém je v tom, že média, pokud se o nich vůbec zmiňují, rámují je jako hloupost nebo zábavný nesmysl, a vytvářejí tak v občanech dojem, že daňové systémy, které zcela běžně fungují v zahraničí (ale u nás se o nich nemluví), nejsou "realistické".

Britské Listy se bohužel šířením mýtu, že nabídka neexistuje, na této situaci podílejí.

Pavel Kraus
spolupředseda středočeské organizace Strany Zelených

