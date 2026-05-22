Indie kvůli klimatickému jevu El Niño vydala varování před vlnou veder
22. 5. 2026
"Vlny veder v Indii se stávají delšími, silnějšími a častějšími," uvedl Indický meteorologický úřad (IMD) a varoval před současnými "vlnami veder až silnými vlnami veder" v severozápadní a střední Indii.
"Přijímejte preventivní opatření tím, že budete hydratovaní a chladní," stálo v něm při zveřejnění informačních plakátů na sociálních sítích, které podrobně popisují zdravotní rizika.
Agentura OSN pro počasí a klima minulý měsíc varovala, že podmínky El Niño se mohou vyvinout již od května do července.
IMD neuvedla, že současné nejvyšší teploty souvisejí s El Niño, přirozeně se vyskytujícím klimatickým jevem, který přináší celosvětové změny větru, tlaku vzduchu a srážkových vzorců.
Ministerstvo však zdůraznilo výzkum z předchozích událostí, včetně studie z roku 2022 o tom, jak vzorce El Niño v minulosti ovlivnily "extrémní teplotní jevy po celé Indii a zesilovaly podmínky vln veder".
Podrobně popisovala minulá měření, která ukazovala "vyšší frekvenci vln veder během El Niño", "zvýšené teplotní anomálie" v severozápadní a střední Indii, stejně jako "delší dobu trvání vlny veder a širší prostorové rozšíření".
Poslední El Niño pomohlo učinit z let 2023 a 2024 dva nejteplejší roky v historii.
Indie pravidelně zažívá intenzivní vlny veder mezi dubnem a červnem.
IMD uvedla, že nejvyšší maximální teplota zaznamenaná v úterý byla 48,2 °C ve městě Banda ve státě Uttarpradéš, 450 kilometrů jihovýchodně od Nového Dillí. Teploty v hlavním městě byly 44,4 °C.
Nejvyšší oficiálně zaznamenaná teplota v zemi je 51 °C, naměřená v Phalodi v Rádžastánu v roce 2016.
Vědci říkají, že změna klimatu také způsobuje, že takové extrémní povětrnostní jevy jsou častější a závažnější.
Minulý měsíc mezinárodní platforma pro monitorování kvality ovzduší AQI uvedla, že její denní index tepla – složený ze šesti měření včetně teploty, sluneční intenzity, větru, srážek a vlhkosti – zaznamenal, že každé z 50 nejteplejších měst světa se nachází v Indii.
"Ve všech 50 městech byla průměrná maximální teplota 27. dubna 44,7 °C. Nejchladnější maximum na celém seznamu – Solapur s teplotou 41,9 °C – by bylo považováno za nouzovou situaci v oblasti veřejného zdraví kdekoli v Evropě," uvádí se ve zprávě.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse