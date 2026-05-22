Dan Rather: Trump vede Republikánskou stranu do propasti
22. 5. 2026
Poslanci Kongresu se bouří proti jeho nejnovějšímu podvodu
Úřadující ministr spravedlnosti Todd Blanche nedokázal rozptýlit obavy senátorů ohledně fondu na „zabránění zneužití zbraní“. Zdroj: Getty Images
I mezi republikány je stále jasnější, že prezident ztratil zájem o cokoli, co nezbohatne jeho a jeho rodinu nebo nenafoukne jeho ego. Republikánská strana už před měsíci ztratila naději, že by Trump před volbami do Kongresu propagoval „dostupnost“ jako poselství strany.
Jeho ekonomické poselství bylo od začátku odsouzeno k neúspěchu poté, co svrhl první bombu na Írán. Od té doby se ceny ubírají opačným směrem než jeho popularita. Donald Trump tedy nyní tráví svůj čas a utrácí naše peníze na odvetné kampaně a projekty oslavující jeho osobu.
To vše je pro Trumpovu stranu katastrofální, ale pro zemi by to mohlo být dobré, pokud se podaří jeho nezodpovědnost zkrotit. Mezitím je neuvěřitelně těžké sledovat tuto nekonečnou katastrofu.
Slova „zločinecká organizace“ se v prezidentské diskusi objevila poprvé od doby, kdy jsem psal o Richardu Nixonovi.
Pondělní „dohoda“ mezi Trumpem a daňovým úřadem, která vytvořila tajný fond ve výši 1,8 miliardy dolarů na odměny pro prezidentovy loajální stoupence, byla překvapivým dnem. Poté Trump ještě přitvrdil.
V úterý podepsal úřadující generální prokurátor Todd Blanche formulář „zproštění nároků“, dodatek k původní dohodě o vytvoření fondu v hodnotě přesahující miliardu dolarů na vyplacení prezidentových pěšáků, včetně povstalců z 6. ledna, přičemž nárok mají i ti, kteří se přiznali k vině.
Jednostránkový dokument, zveřejněný na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti, uvádí, že americký daňový úřad IRS je „navždy vyloučen a zbaven možnosti“ provádět „kontroly“ Trumpa, jeho rodiny a jeho podniků.
Audit IRS u Trumpa, který začal před lety, když moderoval televizní pořad „The Apprentice“, se rozplyne. Trump údajně dvakrát uplatnil stejné ztráty a odborníci tvrdí, že dluží, včetně úroků a pokut, více než 100 milionů dolarů.
Blanche podepsal, že žádná federální agentura nebude moci v budoucnu a nikdy vyšetřovat, kontrolovat nebo žalovat Trumpa a spol. Jedná se o neomezenou korupci pod rouškou preventivního zproštění viny.
Trump si fakticky zajistil právní krytí, aby už nikdy nemusel platit daně, protože nemůže být kontrolován. Vzpomínáte si na těch 3 700 obchodů s akciemi, které provedl během prvního čtvrtletí tohoto roku? Vydělal někde mezi 220 a 750 miliony dolarů a nyní bude z těchto zisků platit nulové daně.
V pravém Trumpově stylu se jedná o neprozkoumané daňové území. „Nevím o jediném precedentu, kdy by IRS předem souhlasila s trvalým upuštěním od kontroly dříve podaných daňových přiznání konkrétní osoby nebo firmy,“ řekl Politico Danny Werfel, nedávný komisař IRS.
Jennifer Rickettsová, bývalá ředitelka pobočky IRS, řekla The New York Times, že „nikdy neslyšela, že by úřad byl ochoten udělit plošnou imunitu. To se jeví jako zjevná korupce. Je to šokující dárek pro prezidenta.“
Může to být legální? Pravděpodobně ne. Podle Brandona DeBota, ředitele Tax Law Center Policy Director, je celá dohoda „ohromujícím zneužitím daňového a právního systému“.
Podle amerického práva nemůže prezident ani většina výkonné moci požádat IRS o ukončení vyšetřování. Protože příkaz podepsal úřadující generální prokurátor, Trumpova armáda právníků, jak osobních, tak vládních, bude argumentovat, že stojí na pevném právním základě.
Blanche s tímto nápadem nepřišel sám. Trump hrál na dlouhou trať. Nejprve podal žalobu proti IRS. Poté ji nechal zamítnout, než mohl soudce rozhodnout o její neopodstatněnosti, aby mohl vyjednat dohodu, která neměla nic společného s původní žalobou.
Fond ve výši 1,776 miliardy dolarů je rovněž v rozporu s platnými zákony. Porušuje směrnici Trumpovy administrativy předloženou bývalou generální prokurátorkou Pam Bondi. Ta stanoví, že vládě je zakázáno platit skupinám, které nejsou zapojeny do dané žaloby.
Tato dohoda převrátila mnoho figur na politické šachovnici.
Ve čtvrtek odpoledne zrušili senátní republikáni plánované hlasování o návrhu zákona o prosazování imigračních předpisů. Mělo to být jasná věc, protože návrh je odolný proti obstrukcím a k jeho přijetí stačí pouze 51 hlasů. Vzhledem k tomu, že Trump není ochoten vzdát se své osobní politické agendy, v tomto případě tajného fondu, rozhodlo se republikánské vedení raději pozastavit proces, než prohrát.
Ve Sněmovně reprezentantů probíhá nadstranická snaha o zrušení fondu. Podle Politico připravují návrh zákona poslanci Brian Fitzpatrick (R-PA) a Tom Suozzi (D-NY). Fitzpatrick uvedl, že jeho voliči „nechtějí tajný fond ministerstva spravedlnosti, který nebyl nikomu popsán ani vysvětlen“.
Jak se dalo očekávat, redakční rada The New York Times nesouhlasí s Trumpovým nejnovějším podvodem. Čtvrteční titulek zněl: „Nikdy tu nebyl příklad prezidentské korupce, jako je tento.“
Ještě překvapivější byl úvodník republikánského stratéga Karla Rovea ve Wall Street Journal, kde se zamýšlel nad Trumpovým „tajným fondem ve výši 1,8 miliardy dolarů, o kterém se kritici obávají, že by mohl být vyplacen zločincům z 6. ledna“. Argumentoval, že jediným způsobem, jak si republikáni mohou udržet kontrolu nad Kongresem, je prezidenta zkrotit.
„Čím nedisciplinovanější budou zprávy Bílého domu o válce a ekonomice, tím větší riziko budou republikánští kandidáti podstupovat. Čím více se pan Trump vměšuje do kampaně, tím větší škodu způsobí republikánům i své vlastní věci. Čím více se soustředí na projekty jako svůj ‚krásný taneční sál světové třídy‘ nebo ‚Triumfální oblouk‘, tím více voličů dojde k závěru, že se o ně nezajímá,“ napsal Rove.
Rove má pravdu, ale nikdo v současném Bílém domě nemá moc ani odvahu svého šéfa zkrotit. Oblouk, který nikdo nechce, se pomalu stává realitou. Ve čtvrtek Komise pro výtvarné umění, v níž zasedají Trumpovi stoupenci, odhlasovala schválení 76 metrů vysokého oblouku, který zablokuje záměrně nezakrytý výhled na Národní hřbitov v Arlingtonu z Lincolnova památníku. Několik veteránů podalo žalobu, aby stavbu zastavili.
I když byla položka ve výši 1 miliardy dolarů na Trumpův taneční sál odstraněna z návrhu zákona o financování imigrace, výstavba budovy (o které Trump slíbil, že bude financována výhradně ze soukromých prostředků) pokračuje.
Nezávislý parlamentní expert Senátu rozhodl, že financování tanečního sálu nemůže být zahrnuto do smírčího návrhu zákona, ačkoli republikáni údajně stejně neměli dostatek hlasů. Po zbytek roku bude pro Trumpa Senát těžkým místem, kde prosadit své nepopulární opatření.
Senátor Thom Tillis (R-NC) odchází do důchodu a nikdy nebyl Trumpovým přítelem. Senátor Bill Cassidy (R-LA) tento týden prohrál primárky poté, co Trump podpořil jeho soupeře. Senátor John Cornyn (R-TX) může příští týden prohrát primárky, protože Trump podpořil jeho extremistického soupeře z hnutí MAGA. A pak jsou tu všichni úřadující senátoři v těsných soubojích, kteří se potřebují distancovat od stále nepopulárnějšího prezidenta. (viz Rove výše)
Absurditu toho, že si Trump udělil výjimku z vyšetřování jakoukoli federální agenturou, by nemělo být ignorováno ani bagatelizováno. Trumpova korupce však není zcela bez kontroly.
Soudy, zejména Nejvyšší soud, a obě komory Kongresu mají pravomoc ho alespoň zpomalit, pokud ne zastavit. Ale pouze pokud k tomu budou mít odvahu. V budoucnu by se faktorem mohl stát impeachment a odsouzení, ale od toho jsme ještě daleko.
To vše nás přivádí k faktu, že konečným rozhodovatelem jsme my, lidé, a naše hlasy.
