Pavel Kraus vůbec nepochopil, o čem píšu

21. 5. 2026 / Boris Cvek

Pavel Kraus píše, že nevím, že zelení chtějí progresivní daň. Reaguje tak na mou výtku, že levice netematizuje daně. Vůbec nepochopil, o čem mluvím. Mluvím o tom, že tady došlo k brutálnímu snížení daní pro vysokopříjmové. Mluví o tom zelení? Mluví o tom, že jen při rušení superhrubé mzdy je to půl bilionu a každý další rok o 150 miliard více?

 

Mluví zelení o tom, že podle šéfky Finanční správy jsou všechny daně v ČR nastaveny ve prospěch bohatých a že to je neudržitelné? Všechny! Tohle je to podstatné, ne program obsahující progresivní daně. Pavel Kraus ukazuje, že vůbec nechápe, o čem pořád dokola píšu a co levici vyčítám. Sám se stává důkazem bědného stavu české politiky.

Jde o to poukazovat na tu hrůzu, která se stala a která se týká všech daní. Je vůbec někdo schopen to pochopit? Půl bilionu a každý rok dalších 150 miliard jen na tom, co se stalo při rušení superhrubé mzdy. Je schopen někdo zleva prosazovat komplexní daňovou reformu, kterou veřejně předložily tři prestižní instituce a která má dát nízkopříjmovým 40 miliard ročně a vybrat navíc 70 miliard ročně? Všiml si toho někdo?

