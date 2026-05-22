Merz navrhl přijmout Ukrajinu do EU jako přidruženého člena
22. 5. 2026
Volodymyr Zelenskyj dříve trval na tom, že je důležité, aby se Ukrajina stala plnoprávným členem co nejdříve, a proto je dokonce připravena dočasně odmítnout platby z obecného rozpočtu. Mnozí v EU a Evropské komisi však věří, že je špatné proces urychlovat, protože je nutné reformovat instituce a zakotvit evropské normy a hodnoty v kandidátské zemi.
V dopise lídrům EU Merz uvedl, že s novým statusem bude Ukrajina moci hlasovat na jednáních Rady EU a Evropské rady a bez něj se účastnit práce Evropské komise a Evropského parlamentu. Bude také moci jmenovat soudce, který je přidruženým členem Evropského soudního dvora. Navíc by Ukrajina mohla být postupně zahrnuta do rozpočtu EU a získat rozsáhlé bezpečnostní záruky.
Merz takový návrh ospravedlnil zvláštním postavením Ukrajiny daným tím, že je ve válce. Podle jeho názoru přispěje také k mírovým jednáním, včetně politického závazku členských států EU uplatnit klauzuli vzájemné pomoci na Ukrajinu. Současně bude pokračovat příprava na plné členství.
Merz o této myšlence diskutoval se Zelenským na summitu EU v dubnu. Původně jej navrhovaly současně Německo a Francie, protože drtivá většina zemí unie odmítla plán vypracovaný Evropskou komisí na urychlené přijetí Ukrajiny, aniž by plně splnila požadavky na členství.
Zelenskyj před dubnovým summitem řekl: "Ukrajina nepotřebuje symbolické členství v EU. Ukrajina se brání a bezpochyby chrání i Evropu."
Bez plného členství nebude Ukrajina moci čerpat peníze ze společného rozpočtu EU. Přibližně dvě třetiny z nich tvoří prostředky na obecnou zemědělskou politiku (dotace pro zemědělce atd.) a regionální rozvoj. Vzhledem k tomu, že Ukrajina bude nejméně rozvinutou zemí v EU, která také potřebuje obrovské prostředky na obnovu a má rozsáhlý agroprůmyslový sektor, bude rozpočet EU čelit rozsáhlému přerozdělení.
Místopředseda vlády a kyjevský vyjednavač Taras Kačka v dubnu řekl agentuře Bloomberg, že země je připravena odložit přijetí zemědělských dotací o několik let.
Zdroj v němčině: ZDE
Diskuse