Merz navrhl přijmout Ukrajinu do EU jako přidruženého člena

22. 5. 2026

Německý kancléř Friedrich Merz navrhl udělit Ukrajině status "přidruženého člena" Evropské unie, v rámci kterého by se začala integrovat do institucí bloku, ale okamžitě by nezískala plná práva.

Volodymyr Zelenskyj dříve trval na tom, že je důležité, aby se Ukrajina stala plnoprávným členem co nejdříve, a proto je dokonce připravena dočasně odmítnout platby z obecného rozpočtu. Mnozí v EU a Evropské komisi však věří, že je špatné proces urychlovat, protože je nutné reformovat instituce a zakotvit evropské normy a hodnoty v kandidátské zemi.

V dopise lídrům EU Merz uvedl, že s novým statusem bude Ukrajina moci hlasovat na jednáních Rady EU a Evropské rady a bez něj se účastnit práce Evropské komise a Evropského parlamentu. Bude také moci jmenovat soudce, který je přidruženým členem Evropského soudního dvora. Navíc by Ukrajina mohla být postupně zahrnuta do rozpočtu EU a získat rozsáhlé bezpečnostní záruky.

Merz takový návrh ospravedlnil zvláštním postavením Ukrajiny daným tím, že je ve válce. Podle jeho názoru přispěje také k mírovým jednáním, včetně politického závazku členských států EU uplatnit klauzuli vzájemné pomoci na Ukrajinu. Současně bude pokračovat příprava na plné členství.

Merz o této myšlence diskutoval se Zelenským na summitu EU v dubnu. Původně jej navrhovaly současně Německo a Francie, protože drtivá většina zemí unie odmítla plán vypracovaný Evropskou komisí na urychlené přijetí Ukrajiny, aniž by plně splnila požadavky na členství.

Zelenskyj před dubnovým summitem řekl: "Ukrajina nepotřebuje symbolické členství v EU. Ukrajina se brání a bezpochyby chrání i Evropu."

Bez plného členství nebude Ukrajina moci čerpat peníze ze společného rozpočtu EU. Přibližně dvě třetiny z nich tvoří prostředky na obecnou zemědělskou politiku (dotace pro zemědělce atd.) a regionální rozvoj. Vzhledem k tomu, že Ukrajina bude nejméně rozvinutou zemí v EU, která také potřebuje obrovské prostředky na obnovu a má rozsáhlý agroprůmyslový sektor, bude rozpočet EU čelit rozsáhlému přerozdělení.

Místopředseda vlády a kyjevský vyjednavač Taras Kačka v dubnu řekl agentuře Bloomberg, že země je připravena odložit přijetí zemědělských dotací o několik let.

