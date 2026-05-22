Kissingerovská politika "odtrhnout Čínu od Ruska" je fikce, která Spojené státy přijde velmi draho
22. 5. 2026
Trump a Si si na posledním setkání třásli rukama 14 sekund, prošli se komunistickým parkem, kde dříve chodil Putin, popřeli tvrzení, že by Putin mohl litovat války vyvolané na Ukrajině a dokonce nevydali společné prohlášení.
Čína a její satelity (Rusko, Severní Korea, Írán a polovina zbytku světa nejsou v souladu s USA) nikdy nebudou partnery Spojených států. Všechny tyto převrácené politiky Nixona a Kissingera ohledně toho, jak odtrhnout Čínu od Ruska, jsou fikce, které přijdou draho jak samotné Spojené státy, tak jejich skutečné spojence – EU, NATO, G7 a Ukrajinu.
