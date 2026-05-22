Společné prohlášení Si Ťin-pchinga a Putina o Ukrajině
22. 5. 2026
Hlavní poradce Kremlu Jurij Ušakov ráno uvedl, že Putin a Si budou během setkání v Pekingu "u čaje" diskutovat o Ukrajině, Íránu a vztazích se Spojenými státy, napsala TASS.
Ve společném prohlášení Ruska a Číny po jednáních se uvádí, že země "podporují veškeré úsilí, které přispívá k nastolení dlouhodobého a udržitelného míru" a také vyjadřují podporu pokračování v hledání řešení prostřednictvím dialogu a jednání.
Rusko oceňuje čínskou "objektivní a nestrannou pozici" vůči Ukrajině a vítá čínskou snahu sehrát "konstruktivní roli při řešení ukrajinské krize" politicky a diplomaticky, uvádí prohlášení.
V dokumentu strany také zdůrazňují, že "silně" odmítají návrat do světa, kde "platí pouze právo silných, pevně hájí autoritu a ústřední roli OSN v mezinárodních záležitostech".
Prohlášení uvádí, že údery USA a Izraele na Írán podle Číny a Ruska porušují mezinárodní právo a podkopávají stabilitu na Blízkém východě.
Vůdci vidí tendenci zvyšovat rivalitu na mezinárodní scéně a napětí v mezinárodních záležitostech, které jsou "poháněny agresivními politikami několika států".
"Aby toho dosáhli, zasahují do suverenity jiných států, omezují jejich ekonomický, vědecký a technologický rozvoj a tím vytvářejí překážky pro vznik multipolárního světa," uvádí prohlášení.
Strany také vyjádřily obavy z "militarizace Spojených států a jejich spojenců", vystoupily proti umístění zbraní ve vesmíru a deklarovaly svůj záměr čelit, jak je uvedeno v dokumentu, "politizaci lidských práv" a využívání tohoto tématu k zasahování do vnitřních záležitostí států.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse