Společné prohlášení Si Ťin-pchinga a Putina o Ukrajině

22. 5. 2026

Čína a Rusko podporují odstranění "kořenových příčin ukrajinské krize" na základě dodržování principů Charty OSN. To je uvedeno ve společném prohlášení čínského vůdce Si Ťin-pchinga a ruského prezidenta Vladimira Putina zveřejněném 20. května na webu Kremlu.

Hlavní poradce Kremlu Jurij Ušakov ráno uvedl, že Putin a Si budou během setkání v Pekingu "u čaje" diskutovat o Ukrajině, Íránu a vztazích se Spojenými státy, napsala TASS.

Ve společném prohlášení Ruska a Číny po jednáních se uvádí, že země "podporují veškeré úsilí, které přispívá k nastolení dlouhodobého a udržitelného míru" a také vyjadřují podporu pokračování v hledání řešení prostřednictvím dialogu a jednání.

Rusko oceňuje čínskou "objektivní a nestrannou pozici" vůči Ukrajině a vítá čínskou snahu sehrát "konstruktivní roli při řešení ukrajinské krize" politicky a diplomaticky, uvádí prohlášení.

V dokumentu strany také zdůrazňují, že "silně" odmítají návrat do světa, kde "platí pouze právo silných, pevně hájí autoritu a ústřední roli OSN v mezinárodních záležitostech".

Prohlášení uvádí, že údery USA a Izraele na Írán podle Číny a Ruska porušují mezinárodní právo a podkopávají stabilitu na Blízkém východě.

Vůdci vidí tendenci zvyšovat rivalitu na mezinárodní scéně a napětí v mezinárodních záležitostech, které jsou "poháněny agresivními politikami několika států".

"Aby toho dosáhli, zasahují do suverenity jiných států, omezují jejich ekonomický, vědecký a technologický rozvoj a tím vytvářejí překážky pro vznik multipolárního světa," uvádí prohlášení.

Strany také vyjádřily obavy z "militarizace Spojených států a jejich spojenců", vystoupily proti umístění zbraní ve vesmíru a deklarovaly svůj záměr čelit, jak je uvedeno v dokumentu, "politizaci lidských práv" a využívání tohoto tématu k zasahování do vnitřních záležitostí států.

