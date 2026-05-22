Nejvyšší vůdce Íránu nařizuje, aby obohacený uran zůstal v zemi
22. 5. 2026
Podle agentury dříve americký prezident Donald Trump ujistil Izrael, že íránské zásoby vysoce obohaceného uranu nezbytného pro výrobu jaderných zbraní budou z Íránu odstraněny a že příslušnou klauzulí by měla být nějaká mírová dohoda.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu také dříve uvedl, že válku nebude považovat za ukončenou, dokud nebude z Íránu odstraněn obohacený uran, Teherán nepřestane podporovat ozbrojené skupiny v regionu a dokud nebudou odstraněny jeho balistické raketové schopnosti.
"Směrnice nejvyššího vůdce, stejně jako konsenzus ve vládnoucích kruzích, stanoví, že zásoby obohaceného uranu by měly zůstat na území země," uvedl jeden ze dvou íránských zdrojů, který hovořil pod podmínkou anonymity vzhledem k citlivosti záležitosti. Přední íránští představitelé věří, že odeslání uranu do zahraničí by zemi učinilo zranitelnější vůči budoucím útokům ze strany USA a Izraele, uvedly zdroje.
