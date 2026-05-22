Konflikt v Mali vstupuje do nebezpečné nové fáze se zakázanými kazetovými bombami

22. 5. 2026

čas čtení 3 minuty
Kazetové bomby, zakázané mezinárodní smlouvou, byly poprvé použity malijskou armádou a jejími ruskými spojenci na severu země, kde džihádistické skupiny, separatistická hnutí a armáda bojují již více než deset let.

Zbraně byly minulý týden během protiteroristických operací na severu Mali svrženy nejméně dvakrát, podle místních zdrojů, bezpečnostních specialistů a lidskoprávní organizace, která útoky zdokumentovala.

První útok proběhl minulý pátek v Oubderu, poblíž In-Gouzmy v regionu Timbuktu. Druhý se odehrál v neděli v Tadjmartu poblíž Aguelhocu v oblasti Kidal.

Kazetové munice vypouštějí velké množství menších výbušnin na rozsáhlých plochách. Mnohé z nich neexplodují okamžitě a mohou zůstat smrtící i dlouho po skončení bojů.

Snímky získané RFI umožnily specialistům identifikovat ruskou kazetovou bombu RBK-500 a bomby ŠOAB-0.5 – zbraně stejného typu, které byly použity také v Sýrii a na Ukrajině.

Malijská armáda veřejně převzala odpovědnost za oba letecké údery v rámci svých protiteroristických operací, ale neupřesnila použité zbraně. Žádosti RFI o komentář zůstaly bez odpovědi.

Civilní oběti

Obavy rostou, protože nevybuchlé bomby mohou snadno spustit civilisté, kteří si nebezpečí neuvědomují.

Kolektiv pro obranu práv lidu Azawadu/Severního Mali (CD-DPA) uvedl, že oba útoky dokumentuje prostřednictvím své sítě civilních kontaktů v severním Mali.

"Toto je poprvé, co jsme viděli tyto kazetové bomby," řekla Tilla Ag Zeini, generální tajemnice CD-DPA, pro RFI.

"Je to nebezpečné pro civilisty i pro děti, které by si s nimi mohly hrát nebo se jich dotýkat. Může to být smrtící. Pastevci a další lidé, kteří nevědí, s čím mají co do činění, by se také mohli stát oběťmi."

Cat-Uxo, web specializovaný na odminování, uvedl, že bomba může uvolnit 565 menších výbušnin na velké ploše. Mnohé z nich při nárazu nevybuchnou a mohou zůstat nebezpečné i po mnoho let.

Více než 100 zemí podepsalo Úmluvu o kazetové munici, známou také jako úmluva z Osla, která zakazuje bomby kvůli riziku, které představují pro civilisty.

Mali smlouvu ratifikovalo poté, co vstoupila v platnost v roce 2010.

Organizace občanské společnosti Landmine and Cluster Munition Monitor uvádí, že více než 90 % lidí zabitých nebo zraněných kazetovými bombami po celém světě jsou civilisté, z nichž mnozí jsou děti.

Povstalci shromažďují důkazy

Fronta pro osvobození Azawadu (FOA), tuarežská separatistická koalice, odsoudila útoky ve svém prohlášení zveřejněném v úterý a uvedla, že jako důkaz shromáždila nevybuchlé zbytky útoků.

FOA a ozbrojená skupina JNIM napojená na al-Kájdu se spojily proti malijské armádě a jejím ruským partnerům z Afrikakorpsu, ruské polovojenské síly ovládané Kremlem, která zůstala v Mali poté, co Wagnerova skupina v červnu 2025 oznámila odchod ze země.

Násilí zesílilo i v jižním Mali.

Nejméně 15 vozidel, včetně autobusů, nákladních aut a automobilů, bylo v úterý zablokováno poblíž Faraby, mezi Siby a Narenou, na silnici spojující hlavní město Bamako s Guineou, sdělilo RFI několik místních zdrojů.

Bojovníci JNIM nařídili cestujícím vystoupit z vozidel, než je zapálili. Nebyla hlášena žádná úmrtí.

Útoky jsou součástí blokády, kterou JNIM uvalila kolem Bamaka od konce dubna. Malijské vojenské operace zatím zabránily plně účinné blokádě.

Zdroj ve francouzštině: ZDE

0
Vytisknout
276

Diskuse

Obsah vydání | 22. 5. 2026