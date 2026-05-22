Konflikt v Mali vstupuje do nebezpečné nové fáze se zakázanými kazetovými bombami
22. 5. 2026
Zbraně byly minulý týden během protiteroristických operací na severu Mali svrženy nejméně dvakrát, podle místních zdrojů, bezpečnostních specialistů a lidskoprávní organizace, která útoky zdokumentovala.
První útok proběhl minulý pátek v Oubderu, poblíž In-Gouzmy v regionu Timbuktu. Druhý se odehrál v neděli v Tadjmartu poblíž Aguelhocu v oblasti Kidal.
Kazetové munice vypouštějí velké množství menších výbušnin na rozsáhlých plochách. Mnohé z nich neexplodují okamžitě a mohou zůstat smrtící i dlouho po skončení bojů.
Snímky získané RFI umožnily specialistům identifikovat ruskou kazetovou bombu RBK-500 a bomby ŠOAB-0.5 – zbraně stejného typu, které byly použity také v Sýrii a na Ukrajině.
Malijská armáda veřejně převzala odpovědnost za oba letecké údery v rámci svých protiteroristických operací, ale neupřesnila použité zbraně. Žádosti RFI o komentář zůstaly bez odpovědi.
Civilní oběti
Obavy rostou, protože nevybuchlé bomby mohou snadno spustit civilisté, kteří si nebezpečí neuvědomují.
Kolektiv pro obranu práv lidu Azawadu/Severního Mali (CD-DPA) uvedl, že oba útoky dokumentuje prostřednictvím své sítě civilních kontaktů v severním Mali.
"Toto je poprvé, co jsme viděli tyto kazetové bomby," řekla Tilla Ag Zeini, generální tajemnice CD-DPA, pro RFI.
"Je to nebezpečné pro civilisty i pro děti, které by si s nimi mohly hrát nebo se jich dotýkat. Může to být smrtící. Pastevci a další lidé, kteří nevědí, s čím mají co do činění, by se také mohli stát oběťmi."
Cat-Uxo, web specializovaný na odminování, uvedl, že bomba může uvolnit 565 menších výbušnin na velké ploše. Mnohé z nich při nárazu nevybuchnou a mohou zůstat nebezpečné i po mnoho let.
Více než 100 zemí podepsalo Úmluvu o kazetové munici, známou také jako úmluva z Osla, která zakazuje bomby kvůli riziku, které představují pro civilisty.
Mali smlouvu ratifikovalo poté, co vstoupila v platnost v roce 2010.
Organizace občanské společnosti Landmine and Cluster Munition Monitor uvádí, že více než 90 % lidí zabitých nebo zraněných kazetovými bombami po celém světě jsou civilisté, z nichž mnozí jsou děti.
Povstalci shromažďují důkazy
Fronta pro osvobození Azawadu (FOA), tuarežská separatistická koalice, odsoudila útoky ve svém prohlášení zveřejněném v úterý a uvedla, že jako důkaz shromáždila nevybuchlé zbytky útoků.
FOA a ozbrojená skupina JNIM napojená na al-Kájdu se spojily proti malijské armádě a jejím ruským partnerům z Afrikakorpsu, ruské polovojenské síly ovládané Kremlem, která zůstala v Mali poté, co Wagnerova skupina v červnu 2025 oznámila odchod ze země.
Násilí zesílilo i v jižním Mali.
Nejméně 15 vozidel, včetně autobusů, nákladních aut a automobilů, bylo v úterý zablokováno poblíž Faraby, mezi Siby a Narenou, na silnici spojující hlavní město Bamako s Guineou, sdělilo RFI několik místních zdrojů.
Bojovníci JNIM nařídili cestujícím vystoupit z vozidel, než je zapálili. Nebyla hlášena žádná úmrtí.
Útoky jsou součástí blokády, kterou JNIM uvalila kolem Bamaka od konce dubna. Malijské vojenské operace zatím zabránily plně účinné blokádě.
Zdroj ve francouzštině: ZDE
Diskuse