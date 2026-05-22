Mexiko a EU utužují spojenectví tváří v tvář rizikům Trumpovy éry
22. 5. 2026
Více než 10 let jednání končí tento pátek v Mexiku: Evropská unie a latinskoamerická země podepíší aktualizaci obchodní dohody, která platí od počátku tohoto století.
Tento krok — možná významnější než text obnovené dohody — signalizuje jasné sblížení mezi dvěma stranami, jejichž obchodní — a do jisté míry i geopolitické — strategie byly během necelého roku a půl otřeseny návratem Donalda Trumpa do Bílého domu založeným na protekcionismu. Pro oba jde o obnovenou sázku na multilateralismus v mezinárodních vztazích a způsob, jak diverzifikovat aliance a rizika, aby se zmírnil dopad nepředvídatelných, jednostranných rozhodnutí Washingtonu. Aktualizace bude podepsána tento pátek v Mexico City prezidentkou Mexika Claudií Sheinbaum a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen.
Dokument bude podléhat ratifikaci mexickým Senátem, evropskými institucemi a všemi členskými státy. Nicméně předběžné vstoupení obchodní kapitoly v platnost nevyžaduje schválení všech 27 zemí EU, takže je pravděpodobné, že bude v následujících měsících aktivována dočasně.
"Diverzifikace je geopolitickou pojistkou v dnešním světě, zejména proti těm, kteří používají obchod a energii jako nástroje nátlaku a přinucení," zdůrazňuje Javi López, místopředseda Evropského parlamentu a parlamentní zpravodaj této dohody. Zdroje z EU jdou tímto směrem ještě dál a popisují summit jako "velmi důležitý vzhledem k obtížné geopolitické době, kdy musí podobně smýšlející partneři jako Mexiko a EU prohloubit vztahy". Jedním ze znaků dobrých vztahů mezi oběma stranami bude projev předsedy Evropské rady Antónia Costy v mexickém Senátu, což bude poprvé, kdy tak učinil lídr institucí EU.
Logika těchto prohlášení je podobná té, kterou kanadský premiér Mark Carney představil v Davosu začátkem tohoto roku: střední mocnosti, jako EU nebo Mexiko, budují aliance, aby snížily rizika ze strany hegemonních mocností jako Čína a Spojené státy. V případě Mexika zůstává Washington jeho hlavním obchodním partnerem. Sdílejí téměř 2 000 mil hranice a roční obchod v hodnotě asi 900 miliard dolarů. Přesto blízký vztah chráněný dohodou USMCA čelí nejistotě kvůli Trumpovým protekcionistickým politikám a jeho překrývajícím se agendám v oblasti bezpečnosti, migrace a obchodu.
Aktualizovaná dohoda — EU něco podobného udělala s Chile před více než rokem — se podle zdrojů z EU zabývá třemi klíčovými oblastmi: "Obchod, investice a sektorová spolupráce a bezpečnost." V současném rámci se dovoz a vývoz mezi oběma stranami zčtyřnásobil a EU se stala druhým největším zahraničním investorem v Mexiku. Cílem je nyní udělat další krok, který z evropského pohledu nejen snižuje rizika přicházející ze Spojených států, ale také závislost na Číně v oblastech jako jsou kritické suroviny.
Když EU mluví o "bezpečnosti", má na mysli především ekonomickou bezpečnost — mezinárodní hodnotové a dodavatelské řetězce klíčové pro technologickou revoluci a energetickou transformaci. Mezi další složky komplexní dohody patří spolupráce v oblasti "boje proti organizovanému zločinu a drogám, klimatických opatření, ochrany životního prostředí, podpory energetické bezpečnosti a energetické transformace, výzkumu a inovací, kontaktů mezi lidmi a akademické výměny," zdůrazňují různé zdroje v hlavním městě EU.
López, španělský socialistický europoslanec, zdůrazňuje, že dohoda zruší téměř všechna cla v bilaterálním obchodu, protože představuje jasné rozšíření stávajícího rámce. Věří, že schválení parlamentem bude výrazně rychlejší než například proces s Mercosurem. Mexiko není významným exportérem zemědělských produktů, což výrazně usnadňuje cestu v Evropském parlamentu.
S dlouholetou historií v evropských vztazích López chválí mexickou "odvahu" podepsat tuto dohodu právě v době, kdy vyjednává o budoucnosti USMCA se Spojenými státy. Příští rok v červenci bude severoamerická obchodní dohoda pod intenzivním dohledem vlád USA, Mexika a Kanady. "Snadnější možností pro ně by bylo nic nedělat, zatímco by mluvili s Washingtonem. EU tvoří sotva 10 % jejich exportu."
Ačkoliv více než 80 % mexického exportu směřuje do Spojených států, druhá největší ekonomika Latinské Ameriky otevírá nové obchodní příležitosti. V roce 2025 byla Evropská unie třetím největším obchodním partnerem Mexika po Spojených státech a Číně. Loni Mexiko vyvezlo do EU zboží přibližně za 33,9 miliardy eur, především stroje, spotřebiče, minerály a dopravní zařízení. Na oplátku evropský blok posílal do Mexika zboží v hodnotě přesahující 53 miliard eur.
Po více než 20 letech obchodních vztahů se obchodní bilance zatím naklonila ve prospěch Evropy; nicméně administrativa Sheinbaum očekává, že po podpisu této dohody mexické dodávky do EU vzrostou do roku 2030 o 50 %. Plán mexické vlády si klade za cíl posílit export automobilů, zdravotnických přístrojů, průmyslových výrobků, strojů a technologických komponent, stejně jako zemědělských produktů a potravin jako káva, pivo, bobulovité ovoce, oleje, kakao a luštěniny, mimo jiné.
Na poli přímých zahraničních investic byla EU druhým největším investorem v Mexiku po Spojených státech. Investice z těchto zemí dosáhly v roce 2024 206,6 miliardy eur, zatímco mexické investice v Evropě v témže roce dosáhly 24,6 miliardy eur. Podle nového rámce Mexiko uvádí, že malé a střední podniky budou mít lepší přístup na evropský trh a větší jistotu pro evropské investice na mexické půdě.
Aktualizace dohody také zavede nový mechanismus pro řešení obchodních sporů, vzájemné uznávání zeměpisných označení (evropských i mexických) a specifická pravidla pro digitální obchod. Během summitu, který tento týden začíná návštěvami historických památek a setkáními s podnikatelskými lídry, se očekává podpis dvou klíčových dokumentů: dočasné obchodní dohody o urychleném zahájení partnerství a závazku k dialogu mezi EU a Mexikem o globálních otázkách.
Armando García, koordinátor Centra pro evropská studia na Fakultě politických a sociálních věd Národní autonomní univerzity Mexika (UNAM), uznává, že dohoda přesahuje zrušení cel na více než 500 produktů. Představuje dlouhodobý závazek. Odborník upozorňuje, že aliance s EU, která vznikla méně než dva měsíce před přezkumem USMCA místo aby byla nevýhodou, může hrát ve prospěch Mexika. "Tato dohoda nám umožňuje prezentovat se jako ekonomika integrovaná do jiných hodnotových řetězců, což se stává přitažlivým mechanismem," uzavírá. V globálním prostředí poznamenaném obchodní nejistotou a jednostrannými rozhodnutími velmocí zrychlují ostatní země budování svých strategických aliancí.
