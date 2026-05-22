Ebola: Zákaz vstupu do USA pro cestující z Demokratické republiky Kongo, Ugandy nebo Jižního Súdánu „není řešením“
22. 5. 2026
Africké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (Africa CDC) varuje, že omezení by mohla zvýšit rizika pro veřejné zdraví a poukázat na „hlubší strukturální nespravedlnost“ v globálním zdravotnictví
Americký zákaz cestování pro osoby přicházející z Demokratické republiky Kongo, Ugandy nebo Jižního Súdánu v reakci na vypuknutí epidemie eboly by mohl situaci zhoršit, varují kritici.
Vypuknutí epidemie bylo v neděli prohlášeno za stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu a nadále se šíří, přičemž nový případ byl hlášen v provincii Jižní Kivu v Demokratické republice Kongo, oblasti pod kontrolou ozbrojených povstaleckých skupin.
Americký zákaz cestování, který se vztahuje na osoby bez amerického pasu, které se v posledních 21 dnech zdržovaly v některé z těchto tří zemí, narušil přípravy mužského fotbalového týmu DRK na mistrovství světa. Způsobil také to, že let do Detroitu byl ve středu odkloněn do Kanady, protože na palubě byl cestující z DRK.
Africké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (Africa CDC) uvedlo, že ačkoli „plně uznává suverénní odpovědnost každé vlády za ochranu zdraví a bezpečnosti svých občanů … plošná cestovní omezení a uzavření hranic nejsou řešením pro epidemie“.
Organizace uvedla: „Taková opatření mohou vyvolat strach, poškodit ekonomiku, bránit transparentnosti, komplikovat humanitární a zdravotní operace a přesměrovat pohyb na neformální a nekontrolované trasy – což může potenciálně zvýšit rizika pro veřejné zdraví, místo aby je snížila.“
Proti kmeni eboly z Bundibugyo, který je zodpovědný za tuto epidemii, není k dispozici žádná vakcína ani léčba.
Africa CDC uvedla, že to poukazuje na „hlubší strukturální nespravedlnost v globálních inovacích v oblasti zdraví: virus eboly z Bundibugyo byl identifikován před téměř dvěma desítkami let, přesto dnes neexistují žádné schválené vakcíny ani léčiva specifická pro tento kmen.“
Uvedlo: „Africa CDC se domnívá, že pokud by tato nemoc ohrožovala převážně bohatší regiony světa, lékařská protiopatření by pravděpodobně již byla k dispozici.“
Dr. Githinji Gitahi, generální ředitel skupiny Amref Health Africa, podpořil postoj Africa CDC. Řekl: „Zákazy cestování nezastaví viry, zastaví solidaritu. Nejrychlejší způsob, jak ochránit všechny, je investovat do kontroly epidemie u zdroje, ne izolovat postižené. Afrika potřebuje partnerství, ne trest.“
Ugandský ministr pro informace Chris Baryomunsi řekl agentuře Reuters, že USA zavedením zákazu cestování „přehnaně reagují“. „S případy eboly a dalších epidemií se potýkáme již řadu let,“ uvedl. „V zemi máme kapacity na zvládnutí těchto epidemií.“
Podle Světové zdravotnické organizace bylo k středečnímu dni s epidemií spojeno 139 úmrtí a asi 600 podezřelých případů v Konžské demokratické republice, plus dva potvrzené případy v sousední Ugandě.
Většina případů se vyskytla v provinciích Ituri a sousedním Severním Kivu v Demokratické republice Kongo. Ve čtvrtek Aliance Fleuve Congo, jejíž součástí jsou rebelové z hnutí M23 podporovaní Rwandou, oznámila, že se objevil případ v Jižním Kivu, které je pod jejich kontrolou.
Nemocnice určená jako centrum pro léčbu eboly v Gomě. V tomto městě, hlavním městě provincie Severní Kivu v Demokratické republice Kongo, byl hlášen nový případ eboly. Fotografie: Xinhua/Shutterstock
Případ eboly v hlavním městě Severního Kivu, Gomě, které je rovněž pod kontrolou M23, vyvolal naléhavé výzvy k opětovnému otevření tamějšího letiště, aby se usnadnil tok humanitární pomoci a zdravotnického materiálu.
Vědci z Imperial College London revidovali své odhady rozsahu epidemie směrem nahoru na základě nejnovějších údajů Světové zdravotnické organizace (WHO).
