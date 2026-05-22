Lukašenko nevyloučil vstup Běloruska do války proti Ukrajině
22. 5. 2026
"Bude zapojena jen v jednom případě – pokud bude na našem území spáchána agrese. A pak... budeme společně bránit naši vlast od Brestu po Vladivostok," řekl Lukašenko (citováno BelTA). Zároveň dodal, že Minsk "nebude do války zatažen", protože "není potřeby ani civilní, ani vojenské".
Lukašenko také vyjádřil připravenost setkat se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským "kdekoli na Ukrajině nebo v Bělorusku" a projednat problémy bilaterálních vztahů a vyhlídky. "Pokud on chce o něčem mluvit, konzultovat nebo něco jiného, prosím, jsme tomu otevření. Kdekoli – na Ukrajině, v Bělorusku – jsem připraven se s ním setkat a prodiskutovat problémy bělorusko-ukrajinských vztahů. A možná mluvit o vyhlídkách. Z nějakého důvodu máme o čem mluvit s Američany, Němci, Poláky, Litevci a Lotyši, ale ne s Ukrajinou," řekl Lukašenko.
Den předtím ukrajinský prezident varoval, že ruské jednotky by mohly připravovat ofenzívu z Běloruska nebo Brjanské oblasti, aby zopakovaly pokus o dobytí Kyjeva. Zelenskyj oznámil posílení směru Černihiv-Kyjev a uvedl, že Kyjev připravuje odpovědi na možné scénáře, včetně rozšíření geografie dálkových úderů.
15. května, po setkání s vedoucími zpravodajství a generálním štábem, Zelenskyj uvedl, že Rusko podniká nové kroky k silnějšímu zapojení Běloruska do bojů. Dodal, že podle ukrajinských speciálních služeb jsou zaznamenávány další kontakty mezi Kremlem a Lukašenkem, jejichž cílem je přesvědčit Minsk, aby se připojil k novým agresivním operacím. "Rusko zvažuje plány operací v jižním a severním směru z území Běloruska – buď proti směru Černihiv-Kyjev na Ukrajině, nebo proti jedné ze zemí NATO," uvedl prezident. Varoval, že Ukrajina se bude bránit, pokud Lukašenko "zakopne a rozhodne se podpořit i tento ruský záměr".
V dubnu Zelenskyj, s odkazem na ukrajinská zpravodajská data, uvedl, že Minsk již buduje silnice na ukrajinské území a vybavuje dělostřelecké pozice. Dříve Zelenskyj informoval o plánech Ruské federace na vytvoření základen v Bělorusku pro řízení dálkových dronů a zástupce letectva Ozbrojených sil Ukrajiny Jurij Ihnat uvedl, že Rusové využívají běloruský vzdušný prostor pro lety útočných dronů.
Začátkem dubna sám Lukašenko na schůzce o výsledcích komplexní inspekce ozbrojených sil Běloruska uvedl, že země se "připravuje na válku" a "mírové období nemůže být". Současně poukázal na "vážnou geopolitickou situaci a hrozby v bezprostřední blízkosti běloruských hranic".
