Německo: Brožura CDU vyvolává rozruch
22. 5. 2026
Ve středu navštívil sídlo CDU politik AfD Bernd Baumann. Ale nešel dál než k bezpečnostním složkám u vchodu. CDU z toho vytvořila hezké video, které si na internetu těší velké oblibě. "AfD panikaří!" je titulek, který je vzhledem k aktuálním výsledkům průzkumu možná spíše přáním než pravdou.
Baumann stál u dveří a rozzlobeně se uchechtával, říká zaměstnanec sociálního týmu CDU na videu. A to jen proto, že před několika měsíci si ústředí CDU zapsalo, co si kdokoli mohl online vyhledat. Pak drží před kamerou brožuru: "Sestup pro Německo. Není jiná možnost." Píše se černé na bílém. A: "Škodlivé pro demokracii. Antisemitské. Völkisch."
Brožura na 34 stranách uvádí, proč je AfD přesně taková. Není v tom nic nového, ale pro CDU jsou některé formulace pozoruhodně jasné. "Tato prasata nejsou nic jiného než loutky vítězných mocností 2. světové války ...", je citováno ze starého e-mailu Alice Weidel, ilustrovaného portrétem předsedkyně strany. Pod pojmem prasata myslela tehdy vládu Merkelové.
Vlivný člen Bundestagu Sebastian Münzenmaier je citován následovně: "Heslem okamžiku je remigrace. A miliony lidí se vracejí." Mluvčí zahraniční politiky Markus Frohnmaier je citován: "Říkám těmto levicovým ideologickým teroristům, této stranické špíně, zcela jasně: Když přijdeme, uklidíme to, pak uklidíme!" Co CDU neproblematizuje, je také zajímavé: například antifeminismus, queerfobie a transfobie.
Brožuru lze stáhnout z webu CDU nebo objednat v tištěné podobě v internetovém obchodě strany, krabice s 25 výtisky stojí 7 eur. "Opět k dispozici 11.06.2026," uvádí se tam. Brožura je dostupná od února a poprvé byla distribuována na stranickém sjezdu CDU ve Stuttgartu. Ale zatím si toho téměř nikdo nevšiml.
NZZ rozjíždí proces
Až do chvíle, kdy o tom na začátku týdne napsal Neue Züricher Zeitung text. Nad článkem bylo napsáno: "'AfD otevřeně přiznává, že chce deportovat miliony občanů,' tvrdí CDU. Neposkytuje o tom žádné důkazy." Což zřejmě vedlo Baumanna k přesunu do sídla CDU.
Federální pokladník AfD Carsten Hütter tehdy podal žalobu na portálu T-Online – zvažovaly se právní kroky. Jiní byli mnohem defenzivnější: Z prostředí parlamentního klubu a spolkového výkonného výboru bylo slyšet, že Hütter to trochu uspěchal, žaloba se nedá očekávat.
Pokud však vůbec, někdo by podnikl kroky proti formulaci na straně 19 brožury, podle níž AfD chce deportovat "německé občany". Z právního hlediska je to pravděpodobně stejně jemné jako spory s výzkumnou platformou Correctiv.
Známý podvod
Politici AfD opakovaně volají po "milionech reemigrací", ale pak předstírají neškodnost a vysvětlují, že myslí "normální" deportace a také ne německé občany s migrační minulostí. Je však pochopitelné, že na konci prosince 2025 nebyly určeny k nucenému opuštění země miliony, ale pouze 232 067 lidí.
Mezitím člen AfD Baumann také zveřejnil na Instagramu videoklip, ve kterém vytahuje brožuru ze stánku u vchodu do sídla CDU a obviňuje stranu ze lži. Co se týče lajků, až do čtvrtečního odpoledne zůstával výrazně za CDU.
