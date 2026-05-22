Po celosvětovém pobouření Izrael vyhostil zahraniční aktivisty z flotily směřující do Gazy
22. 5. 2026
K tomuto kroku došlo uprostřed vlny mezinárodní kritiky namířené proti Itamaru Ben-Gvirovi poté, co se na internetu objevilo video, na němž jsou zadržení demonstranti terčem týrání a posměšků
Izrael oznámil, že deportoval všechny zahraniční aktivisty, které zadržel z flotily směřující do Gazy, poté, co celosvětový rozruch ohledně jejich zacházení ve vazbě vedl i Spojené království k tomu, aby se připojilo k dalším zemím a předvolalo izraelské diplomaty k formálnímu napomenutí.
Více než 430 aktivistů z různých zemí světa bylo v Izraeli vzato do vazby poté, co byli v pondělí zadrženi na moři při nejnovějším z řady pokusů prolomit blokádu palestinského území.
Izraelský krajně pravicový ministr pro národní bezpečnost, Itamar Ben-Gvir, vyvolal ve středu všeobecné odsouzení a diplomatickou bouři zveřejněním videa, na kterém jsou zadržení aktivisté s rukama svázanýma a čely na zemi, zatímco se jim posmívá a jednu ženu strhává k zemi.
Velká Británie si předvolala izraelského chargé d’affaires a italský ministr zahraničí Antonio Tajani ve čtvrtek uvedl, že požádal šéfku zahraniční politiky EU Kaju Kallasovou, aby projednala sankce proti Ben-Gvirovi „za nepřijatelné činy spáchané proti flotile, zadržení aktivistů v mezinárodních vodách a jejich vystavení obtěžování a ponížení, což je porušení nejzákladnějších lidských práv“.
Alessandro Mantovani, italský novinář zadržený spolu s aktivisty flotily a deportovaný dříve než ostatní, ve čtvrtek na římském letišti Fiumicino novinářům řekl, že on a ostatní byli „odvezeni na letiště Ben Gurion v poutech a s řetězy na nohou a naloženi do letadla směřujícího do Atén“.
„Zmlátili nás. Kopali do nás, bili nás pěstmi a křičeli ‚Vítejte v Izraeli‘,“ popsal zacházení ze strany izraelských bezpečnostních sil.
Další italský aktivista, Dario Carotenuto, poslanec za Pětihvězdičkové hnutí, uvedl, že během zadržení byl udeřen pěstí do oka a kopán.
Miriam Azem z izraelské organizace na ochranu lidských práv Adalah uvedla: „Jeden z aktivistů byl donucen svléknout se do naha a běhat, zatímco strážci se smáli.“ Dodala, že izraelské úřady při zadržení flotily střílely gumové projektily, které některé aktivisty zranily.
Izraelská vězeňská služba obvinění organizace Adalah odmítla jako nepravdivá a směřující k vykreslení systematického protiprávního jednání.
Polské ministerstvo zahraničí uvedlo, že požaduje zákaz vstupu Ben-Gvira do země kvůli videu, na kterém se tento ministr z krajní pravice posmívá zadrženým aktivistům z flotily, kteří byli spoutáni a klečeli.
Britské ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení, v němž odsoudilo zacházení se zatčenými aktivisty.
„Toto chování porušuje nejzákladnější normy úcty a důstojnosti k lidem. Jsme také hluboce znepokojeni zobrazenými podmínkami zadržení a požadovali jsme od izraelských úřadů vysvětlení. Dali jsme jasně najevo jejich povinnost chránit práva všech zúčastněných,“ uvedlo ministerstvo.
Lidskoprávní organizace zdokumentovaly rozsáhlé a systémové mučení a týrání Palestinců v izraelských věznicích a zadržovacích centrech během izraelské války v Gaze, která byla vyvolána útoky vedenými hnutím Hamás 7. října 2023.
Ponížení aktivistů flotily směřující do Gazy však vyvolalo neobvykle silné mezinárodní odsouzení Izraele, což odráží rostoucí frustraci z politiky této země v Gaze, Libanonu a v její společné válce s USA proti Íránu.
Řecko ve čtvrtek rovněž vyzvalo Izrael, aby okamžitě propustil své občany, uvedl mluvčí vlády Pavlos Marinakis.
Předseda Evropské rady António Costa uvedl, že je „zděšen“ způsobem, jakým Ben-Gvir zacházel s členy humanitární flotily, kteří se pokoušeli vstoupit do Gazy. „Toto chování je zcela nepřijatelné. Vyzýváme k jejich okamžitému propuštění,“ řekl.
Italská premiérka Giorgia Meloniová požadovala omluvu za zacházení s aktivisty a za to, co nazvala „naprostým pohrdáním“ Izraele vůči žádostem Itálie.
Turecko ve čtvrtek oznámilo, že vysílá letadla, aby vyzvedla své občany a další osoby, které se flotily účastnily, uvedl turecký ministr zahraničí Hakan Fidan. Podle místních médií se poslední flotily zúčastnilo asi 85 tureckých občanů.
Negativní reakce vyvolaly kritiku i uvnitř Izraele a ze strany premiéra Benjamina Netanjahua, který sice obhajoval zadržení flotily, ale uvedl, že Ben-Gvirovo zacházení s aktivisty „není v souladu s izraelskými hodnotami a normami“.
Netanjahu ve středu uvedl, že vydal pokyn, aby byli aktivisté „co nejdříve“ deportováni.
Navzdory Netanjahuovým komentářům má Izrael v minulosti zkušenosti se zadržováním plavidel na moři, která se pokoušela dostat do Gazy, a to i za použití smrtící síly. V roce 2010 bylo zabito devět aktivistů na lodi MV Mavi Marmara, když loď přepadla izraelská komanda. Desátá osoba později zemřela na následky zranění.
Ve středu izraelský ministr zahraničí Gideon Saar kritizoval Ben-Gvira za zacházení s aktivisty a uvedl, že svým „hanebným chováním“ poškodil Izrael a podkopal práci izraelských vojáků a diplomatů.
„Ne, vy nejste tváří Izraele,“ napsal Saar na X.
Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee – obvykle nekritický zastánce Izraele – rovněž vznesl mimořádnou kritiku vůči Ben-Gvirovi s tím, že zatímco flotila byla „hloupým kouskem“, Ben-Gvir „zradil důstojnost“ Izraele.
Izraelská právní organizace Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, známá také jako Adalah, ve čtvrtek uvedla, že všichni mezinárodní aktivisté jsou na cestě na civilní letiště poblíž jižního izraelského města Eilat, odkud budou deportováni.
Skupina uvedla, že jeden z účastníků, Zohar Regev, se v jižním městě Aškelon účastnil soudního jednání kvůli obvinění z nelegálního vstupu do Izraele a nelegálního pobytu. Regev, který má izraelské občanství, se již dříve účastnil flotil směřujících do Gazy.
Ben-Gvir byl Netanjahuem jmenován ministrem bezpečnosti navzdory řadě odsouzení, mimo jiné za podněcování k rasismu a podporu zakázané židovské teroristické organizace.
Lodě aktivistů vypluly ze Španělska do Gazy v dubnu, přičemž organizátoři uvedli, že chtějí znovu upozornit na podmínky, v nichž žije téměř 2 miliony Palestinců v pásmu Gazy. Izrael zastavil 20 plavidel této skupiny 30. dubna poblíž jižního řeckého ostrova Kréta a donutil většinu aktivistů, aby tam vystoupili.
